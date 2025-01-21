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четверг, 23 января 2025 года   

Наша Газета не умерла!

21.01.2025 - 10:05

Дорогие читатели!

Сайт Нашей Газеты подвергся вчера массированной DDoS-атаке со стороны NoName057(16) — пророссийской хакерской группировки, заявившая о себе в марте 2022 года и взявшей на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний. Такую информацию нам передали специалисты Национального центра кибербезопасности Швейцарии при министерстве обороны страны, подчеркнув, что Наша Газета стала жертвой кибератаки по политическим причинам: на наш сайт обрушилось более двух миллионов запросов ботов. Какова же причина? Кому-то не понравилась наша статья о Всемирном экономическом форуме в Давосе. В течение суток техники старались сделать все возможное, но, к нашему большому сожалению, к вечеру проблему решить так и не удалось. Атака прекратилась сегодня утром: видимо, "услуги" NoName057(16) были оплачены на сутки. К вам скоро придет свежая рассылка! Мы приносим извинения за неудобства и благодарим вас за понимание и поддержку. Как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы полны сил! Оставайтесь с нами!

 

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