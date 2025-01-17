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пятница, 17 января 2025 года   

ВЭФ-2025 | WEF-2025

Автор: , Давос, .

Фото: WEF

Гости, темы, безопасность, протесты – рассказываем, что нужно знать о 55-й ежегодной встрече мировых лидеров в Давосе.

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Invités, thèmes, sécurité, protestations : voici ce qu’il faut savoir sur la 55e réunion annuelle des leaders mondiaux à Davos.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 20 по 24 января. Главная тема сформулирована как «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху». Панельные дискуссии будут посвящены таким проблемам, как геополитическая напряженность, экономическая раздробленность, ускоряющееся изменение климата и искусственный интеллект. Неофициально же в центре дискуссий окажется политика Дональда Трампа, который приступит к своим президентским обязанностям как раз в понедельник – в день открытия Форума.

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