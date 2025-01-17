ВЭФ-2025 | WEF-2025

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 20 по 24 января. Главная тема сформулирована как «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху». Панельные дискуссии будут посвящены таким проблемам, как геополитическая напряженность, экономическая раздробленность, ускоряющееся изменение климата и искусственный интеллект. Неофициально же в центре дискуссий окажется политика Дональда Трампа, который приступит к своим президентским обязанностям как раз в понедельник – в день открытия Форума.