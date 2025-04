Yuri Andrukhovych: Radio Nuit. Editions Noir sur Blanc, 17 avril 2025. 432 pages • 25 Euros • 30 CHF

« J’ai toujours rêvé d’écrire un roman qui ait un son », dit Yuri Andrukhovych, qui a passé sa vie à chanter et à donner des concerts avec son groupe à travers l’Europe. Radio Nuit, accompagné d’une bande-son sur un code QR, est ainsi devenu un « roman acoustique ». L’auteur se livre à un feu d’artifice linguistique, se présentant comme un artiste inspiré par la musique, sur fond d’événements politiques en Europe de l’Est. Manifestations pour le climat, début de pandémie, menace grandissante de la Russie : l’incertitude règne, les espoirs vacillent.

Le héros d’Andrukhovych, Joseph Rothsky, a soutenu la révolution ukrainienne comme « pianiste de barricades ». Forcé à l’exil, il gagne sa vie en jouant du piano dans les bars. Dans un hôtel suisse, il est obligé de se produire devant le dictateur qui dirige son pays, mais il lui jette un œuf et le tue accidentellement.

À sa sortie de prison, Rothsky se retire dans les montagnes des Carpates, où il est repéré par les services secrets. Sa fuite le mène en Grèce, avec son corbeau Edgar et son amante Anime. Il finit par créer son émission de radio, « Radio Nuit », depuis une petite île, programmant musique, contes et poésie, pour défier la fureur du monde.

Yuri Andrukhovych est né en 1960 à Ivano-Frankivsk, en Ukraine. Il est considéré comme l’écrivain le plus important de son pays. Ses premiers romans, publiés dans les années 1990, ont radicalement renouvelé la littérature ukrainienne. Chanteur de rock, il a fondé le groupe de performances littéraires Bu-Ba-Bu (Burlesque-Balagan-Bouffonade) ; il écrit des poèmes, des chansons, de la prose, des essais, et traduit de l’allemand et du polonais. Il a reçu de nombreux prix européens, notamment le prix Hanna-Arendt en 2014 et le prix Heine en 2022. Tous ses livres en français ont paru chez Noir sur Blanc. Radio Nuit est son cinquième roman.