Sacha Filipenko: Kremulator. Editions Noir sur Blanc, Lausanne, janvier 2024, 208 pages • 21,50 Euros • 26 CHF

Traduit du russe par Marina Skalova. Préface de l’auteur

En 1941, le directeur du crématorium de Moscou, Piotr Nesterenko, est arrêté. Il sait mieux que personne ce qui arrive aux victimes des Grandes Purges staliniennes. Opposants, espions présumés, anciens héros de la révolution, tous victimes des répressions – il les a tous incinérés. Au fil des interrogatoires successifs, il doit répondre de sa vie tumultueuse : officier de l’Armée blanche qui a fui les bolcheviks jusqu’en Ukraine, survivant d’un accident d’avion, émigré à Istanbul puis à Paris, amoureux fidèle à la passion de sa jeunesse... Un jeu du chat et de la souris commence entre le prisonnier et son commissaire-enquêteur, brouillant les cartes entre le bourreau et la victime, la justice et le mensonge, le bien et le mal.

Sacha Filipenko entrelace avec virtuosité les documents historiques et la fiction ; maniant une ironie glaçante, il raconte une histoire macabre, folle et fascinante, depuis l’intérieur d’un État totalitaire.

Sacha Filipenko, né à Minsk en 1984, est un écrivain biélorusse d’expression russe. Après une formation en musique classique, il étudie la littérature à Saint-Pétersbourg. Il travaille comme journaliste et scénariste, notamment pour des émissions satiriques de la chaîne de télévision indépendante Dojd’. Il a publié quatre romans en français : Croix rouges, La Traque (Syrtes, 2018 et 2020), Un fils perdu et Kremulator (Noir sur Blanc, 2022 et 2024). Opposant à Loukachenko et à Poutine, Sacha Filipenko a dû quitter la Russie en 2020 et vit aujourd’hui en Suisse.

