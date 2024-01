L'Archipel du Goulag, cinquante ans après: 1973-2023 Broché – Grand livre, Fayard, 8 novembre 2023

Sous la direction de Georges Nivat. Traduit du russe par Geneviève Johannet.

S’il est un livre qui a fait la gloire de son auteur, un livre que connaissent plus ou moins des millions d’humains, une formule qui a fait le tour de la terre, c’est bien l’Archipel du Goulag ! Il désigne un immense système esclavagiste, mais en recourant au mot « Archipel », l’auteur lui a conféré une aura mythologique.

L’Archipel du Goulag a déclenché l’arrestation de Soljénitsyne, sa proscription, son long exil en Occident. On peut dire que cette oeuvre a largement contribué à faire tomber le régime communiste, et, par-là, à changer le monde.

L’Archipel du Goulag est le fruit d’une vaste enquête menée clandestinement auprès des anciens compagnons de bagne et de très nombreux anciens prisonniers (les zeks).

C’est à la fois un monument littéraire, une enquête reposant sur ce qu’on appelle aujourd’hui « oral history », et de ce fait également une oeuvre collective. Le cinquantième anniversaire de sa publication (1973-2023) nous offre la possibilité d’en livrer ici de larges extraits, complétés par la présentation de Georges Nivat.

Cinquante ans après, alors qu’un Vladimir Poutine enferme une nouvelle fois la Russie dans le totalitarisme et le repli sur soi, L’Archipel du Goulag est plus que jamais d’actualité.

