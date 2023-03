Nikolaï Kononov : La Révolte. Editions Noir sur Blanc. 400 pages • 24,50 Euros • 34 CHF

Traduit du russe par Maud Mabillard

La Révolte est un récit mené à la première personne : celui d’un jeune homme, topographe de formation, qui n’aspirait qu’à vivre libre, en harmonie avec la vaste nature russe, et à se consacrer à sa passion pour les cartes de géographie. Mais comme de nombreux autres, cet homme est rattrapé par la guerre mondiale, puis par les répressions staliniennes. Engagé dans l’armée de Vlassov, emprisonné dans un camp de concentration nazi, puis réfugié dans la Belgique d’après-guerre, Sergueï Soloviev décide de rentrer en URSS pour retrouver sa famille et sera déporté au Goulag. Il est à l’origine du légendaire soulèvement des prisonniers dans le camp de Norilsk en 1953.

Devant le peu de documents à disposition, car Soloviev a dissimulé les traces de son existence jusqu’à sa mort (à l’exception de merveilleux carnets de rêves), l’auteur Nikolaï Kononov a dû « devenir Sergueï Soloviev » : il écrit à la première personne, du point de vue de Soloviev, ce qui donne au récit une extraordinaire puissance d’évocation.

Le roman documentaire de Nikolaï Kononov met en lumière le destin d’un nouveau héros de l’époque soviétique ; il montre son immense aspiration à la liberté dans un pays qui en était privé.

Nikolaï Kononov est né à Moscou en 1980. Après des études de journalisme et de philosophie politique, il a travaillé pour les plus grands titres internationaux, tels que Forbes et le New York Times. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur le développement économique en Russie et sur les conflits sociaux en Ingouchie et en Tchétchénie notamment. Il vit aujourd’hui en Allemagne.

Interview avec Nikolaï Kononov à lire ici.