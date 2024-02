Alexeï Navalny est mort

Il y a environ une heure, le département du service pénitentiaire fédéral du district autonome de Yamalo-Nenets a annoncé que Alexeï Navalny, qui purgeait une peine de 19 ans pour avoir organisé une "communauté extrémiste", était décédé le 16 février dans la colonie pénitentiaire n° 3.

"Dans la colonie pénitentiaire n° 3, le condamné Navalny A.A. s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Le personnel médical de l'établissement est arrivé immédiatement et une ambulance a été appelée. Toutes les mesures de réanimation nécessaires ont été prises, mais elles n'ont pas donné de résultats positifs. Les médecins ambulanciers ont constaté le décès du condamné. Les causes du décès sont en cours d'établissement", indique le rapport de la FSIN.

Selon certaines sources, la mort de M. Navalny serait due à un caillot de sang. Le 14 février, l'attachée de presse de l'homme politique, Kira Yarmysh, a indiqué que Navalny avait été placé dans une cellule d'isolement punitif, SHIZO, pour la 27e fois au cours de son incarcération. Les habitants de Genève ont pu voir ce SHIZO de leurs propres yeux la Place des Nations. L'imagination peindra cette pièce dans la colonie "Loup polaire" de Kharp, à 60 kilomètres au nord du cercle polaire.

Il y a un an et demi, lorsque je vous ai parlé du film "Navalny", récompensé par un Oscar, j'ai écrit écrit : "Malgré tout ce que l'on peut contester chez Navalny, on ne peut s'empêcher d'admirer son courage, qui frise à la fois l'insouciance et le fatalisme. Car pendant que nous le regardons, en croquant du pop-corn, il est en prison. D'une certaine manière, pour chacun d'entre nous".

Aujourd'hui, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alexeï Navalny avait 47 ans. Sa mort était, hélas, prévisible - les vautours laissent rarement leur proie s'échapper de leurs serres. Le peuple russe appréciera-t-il ce sacrifice ?