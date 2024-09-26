20 сентября в Музее фонда Бейелера в Базеле открылось «Приглашение к путешествию» - крупнейшая в немецкоязычном пространстве выставка Анри Матисса за последние двадцать лет. Рассказываем, что в ней хорошего кроме того, что в приграничный Риен привезли около 70 работ французского художника со всего света, в том числе из частных коллекций.
La Fondation Beyeler présente la première rétrospective consacrée à Henri Matisse en Suisse et dans l’espace germanophone depuis près de deux décennies. Intitulée « L’Invitation au voyage », l’exposition réunit plus de 70 œuvres majeures en provenance de prestigieux musées européens et américains ainsi que de collections privées.
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