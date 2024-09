«Приглашение к путешествию»

« L’Invitation au voyage »

Базель

Bâle

с 2024-09-21 00:00:00 по 2025-01-26 00:00:00

La Fondation Beyeler présente la première rétrospective consacrée à Henri Matisse en Suisse et dans l’espace germanophone depuis près de deux décennies. Intitulée « L’Invitation au voyage », l’exposition réunit plus de 70 œuvres majeures en provenance de prestigieux musées européens et américains ainsi que de collections privées.