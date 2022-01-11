Швейцарцы за рубежом, взлеты и падения

Ces Suisses à l’étranger, succès et revers

Цюрих

Zurich

с 2022-01-10 00:00:00 по 2022-04-24 00:00:00

Как швейцарцы зарабатывали в США огромные состояния? Почему часть жителей Конфедерации покидали родину не по собственной воле? Об этом и многом другом можно узнать на выставке «Покинуть Швейцарию – история эмигрантов с 1848 года» в Национальном музее Швейцарии в городе на Лиммате. Подробнее – в нашей статье.