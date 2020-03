«Бородачи Мюллера»

«Barbus Müller»

Женева

Genève

с 2020-03-04 00:00:00 по 2020-03-27 00:00:00

Le musée Barbier-Mueller consacre une exposition à d’étranges statues en pierre nommées «Barbus Müller», à leurs origines demeurées longtemps mystérieuses et à leurs liens avec l’Art Brut. Des informations incomplètes ou inexistantes, des attributions fantaisistes et des regards croisés ont créé la légende. Les details.