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четверг, 5 марта 2020 года   

Заголовок

«Бородачи Мюллера»

Заголовок на французском

«Barbus Müller»

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2020-03-04 00:00:00 по 2020-03-27 00:00:00

Анонс русский

Музей Барбье-Мюллера представляет выставку, посвященную странным каменным статуэткам, прозванным «Бородачи Мюллера», их загадочному происхождению и связам с «ар-брют». Подробности здесь.

Анонс французский

Le musée Barbier-Mueller consacre une exposition à d’étranges statues en pierre nommées «Barbus Müller», à leurs origines demeurées longtemps mystérieuses et à leurs liens avec l’Art Brut. Des informations incomplètes ou inexistantes, des attributions fantaisistes et des regards croisés ont créé la légende. Les details.

 

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