Музей Барбье-Мюллера представляет выставку, посвященную странным каменным статуэткам, прозванным «Бородачи Мюллера», их загадочному происхождению и связам с «ар-брют». Подробности здесь.
Le musée Barbier-Mueller consacre une exposition à d’étranges statues en pierre nommées «Barbus Müller», à leurs origines demeurées longtemps mystérieuses et à leurs liens avec l’Art Brut. Des informations incomplètes ou inexistantes, des attributions fantaisistes et des regards croisés ont créé la légende. Les details.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Как защититься от коронавируса?В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.
Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветьС 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).
Технология нобелевских лауреатов против коронавирусаМетод криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), за который швейцарский ученый Жак Дюбоше и его коллеги получили Нобелевскую премию по химии 2017 года, помог исследователям разных стран совершить важный шаг вперед в поиске вакцины от коронавируса 2019-nCoV.
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