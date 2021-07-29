Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 29 июля 2021 года   

Замуж в чужом платье|Quelque chose d’emprunté

Автор: Заррина Салимова, Берн, 29. 07. 2021.

Фото: Charisse Kenion, Unsplash

Купить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов.

|

Acheter ou louer ? À la veille du grand jour de leur vie, les mariées du monde entier se posent cette question et optent de plus en plus souvent pour la seconde solution, comme Carrie Symonds, qui a épousé le Premier ministre britannique Boris Johnson dans une robe de location coûtant moins de 50 livres sterling.

Что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое – если, выбирая свадебный наряд, невеста будет следовать этим предписаниям, то, согласно английской пословице, семейная жизнь сложится гладко и счастливо. Долгое время под «чем-то взятым взаймы» подразумевались фамильные украшения, например, бабушкина брошь или мамины жемчужные серьги, а вот платье непременно должно было быть новым, а еще лучше – сшитым на заказ.

Проклятая пандемия внесла свои коррективы даже в свадебные традиции. Прежде всего, женятся теперь все реже, а те пары, которые все-таки решили связать себя узами брака, отказываются от пышных приемов в пользу скромных торжеств и вместо сотни гостей приглашают только самых близких, причем иногда даже не на ужин в ресторане, а на вечеринку в Zoom. Дорогое эксклюзивное платье в эту постковидную концепцию свадьбы больше не вписывается, поэтому популярность набирают практичные комплекты, которые можно будет надевать и по другим случаям, или взятые на прокат платья.

Тон, как это часто бывает, задают знаменитые британские невесты, которые сделали свадебные платья секонд-хенд социально приемлемыми и показали, что платье необязательно должно быть новым. Невеста премьер-министра Бориса Джонсона, например, арендовала бюджетный наряд стоимостью примерно 60 франков. В целом, по данным ведущего британского сайта по прокату одежды By Rotation, количество арендованных свадебных платьев во время и после первого локдауна выросло на 900%.

Рост интереса к прокатным свадебным платьям во время пандемии заметили и в швейцарских бутиках, пишет портал Bellevue NZZ. Любопытно, что для скромных и маленьких свадеб коронавирусных времен чаще выбирают более сдержанные и элегантные платья, например, кремовые или светло-голубые из шелка или шифона. Пышные тюлевые и кружевные платья, напоминающие взорвавшийся торт, остались в прошлом. Еще одна пикантная деталь: продавцы получают больше запросов от беременных невест, которым проще взять наряд на прокат, ведь вряд ли женщине пригодится во второй раз свадебное платье, которое она носила на больших сроках беременности.

Как правило, консультация, примерка, посадка платья по фигуре и химчистка включены в услугу проката. Впрочем, чтобы повторить успех миссис Джонсон в Швейцарии нужно постараться – предложение здесь остается ограниченным, и уложиться в 60 франков вряд ли получится. Так, в одном из бернских бутиков аренда платья, включая обслуживание, обойдется от 500 до 1200 франков.

Добавим, что арендовать можно не только платье для особого случая. В настоящее время появляется все больше сайтов, которые предлагают взять на прокат любые предметы гардероба, причем иногда даже по ежемесячной подписке. Сторонники такого подхода утверждают, что это увеличивает частоту ношения вещей, что полезно для окружающей среды и, конечно, кошелька. Кроме того, прокат одежды помогает не захламлять гардероб и так часто менять образы, как вам этого хочется. Поклонников взятой взаймы одежды не так и мало – этот сектор экономики растет невероятно быстро. По данным статистического портала Statista, ожидается, что только американский рынок увеличится с 1,9 до 4,4 миллиарда долларов к 2028 году.

Добавим, что девушек, которые мечтают о сказочной свадьбе, не остановит никакой коронавирус, что на днях продемонстрировала еще одна британская невеста. Племянница принцессы Дианы, леди Китти Спенсер, вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса в кружевном платье от Dolce & Gabbana и вообще меняла кутюрные наряды чуть ли не каждые несколько часов. На фото вся эта dolce vita в декорациях итальянского дворца выглядела роскошно, но при этом … несовременно. Гораздо более соответствующим времени оказался выбор внучки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис, которая посреди локдауна вышла замуж в старом бабушкином платье.

Брак по-швейцарски
Семья и отношения по-прежнему остаются одной из фундаментальных ценностей швейцарского общества: в 2011 году здесь было зарегистрировано 42 100 браков. Хотя, по статистике, четыре из десяти брачных союзов распадется, и наибольшую вероятность развода социологи предрекают смешанным парам, швейцарцы и швейцарки верят в любовь и охотно идут на этот риск. И многие – не прогадывают! В смешанных союзах живет немало наших читателей. О знакомствах, свадьбах, воспитании детей, налогообложении для семейных - в этом досье.
Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 80.45

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2

 Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.

Всего просмотров: 1,945

Коронавирус и холокост – какая связь?

 Как ни странно, некоторые эту связь находят и всячески тиражируют свою «находку».

Всего просмотров: 1,428

Легенда о швейцарском рае. 26. Лепта Сурикова в создание швейцарского мифа

 Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Всего просмотров: 1,323
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Язык как способ интеграции в Швейцарии

Наша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.

Всего просмотров: 1,198

Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2

 Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.

Всего просмотров: 1,945

Швейцарцы женятся все реже

 Жители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.

Всего просмотров: 935
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top