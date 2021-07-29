Что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое – если, выбирая свадебный наряд, невеста будет следовать этим предписаниям, то, согласно английской пословице, семейная жизнь сложится гладко и счастливо. Долгое время под «чем-то взятым взаймы» подразумевались фамильные украшения, например, бабушкина брошь или мамины жемчужные серьги, а вот платье непременно должно было быть новым, а еще лучше – сшитым на заказ.

Проклятая пандемия внесла свои коррективы даже в свадебные традиции. Прежде всего, женятся теперь все реже, а те пары, которые все-таки решили связать себя узами брака, отказываются от пышных приемов в пользу скромных торжеств и вместо сотни гостей приглашают только самых близких, причем иногда даже не на ужин в ресторане, а на вечеринку в Zoom. Дорогое эксклюзивное платье в эту постковидную концепцию свадьбы больше не вписывается, поэтому популярность набирают практичные комплекты, которые можно будет надевать и по другим случаям, или взятые на прокат платья.

Тон, как это часто бывает, задают знаменитые британские невесты, которые сделали свадебные платья секонд-хенд социально приемлемыми и показали, что платье необязательно должно быть новым. Невеста премьер-министра Бориса Джонсона, например, арендовала бюджетный наряд стоимостью примерно 60 франков. В целом, по данным ведущего британского сайта по прокату одежды By Rotation, количество арендованных свадебных платьев во время и после первого локдауна выросло на 900%.

Рост интереса к прокатным свадебным платьям во время пандемии заметили и в швейцарских бутиках, пишет портал Bellevue NZZ. Любопытно, что для скромных и маленьких свадеб коронавирусных времен чаще выбирают более сдержанные и элегантные платья, например, кремовые или светло-голубые из шелка или шифона. Пышные тюлевые и кружевные платья, напоминающие взорвавшийся торт, остались в прошлом. Еще одна пикантная деталь: продавцы получают больше запросов от беременных невест, которым проще взять наряд на прокат, ведь вряд ли женщине пригодится во второй раз свадебное платье, которое она носила на больших сроках беременности.

Как правило, консультация, примерка, посадка платья по фигуре и химчистка включены в услугу проката. Впрочем, чтобы повторить успех миссис Джонсон в Швейцарии нужно постараться – предложение здесь остается ограниченным, и уложиться в 60 франков вряд ли получится. Так, в одном из бернских бутиков аренда платья, включая обслуживание, обойдется от 500 до 1200 франков.

Добавим, что арендовать можно не только платье для особого случая. В настоящее время появляется все больше сайтов, которые предлагают взять на прокат любые предметы гардероба, причем иногда даже по ежемесячной подписке. Сторонники такого подхода утверждают, что это увеличивает частоту ношения вещей, что полезно для окружающей среды и, конечно, кошелька. Кроме того, прокат одежды помогает не захламлять гардероб и так часто менять образы, как вам этого хочется. Поклонников взятой взаймы одежды не так и мало – этот сектор экономики растет невероятно быстро. По данным статистического портала Statista, ожидается, что только американский рынок увеличится с 1,9 до 4,4 миллиарда долларов к 2028 году.

Добавим, что девушек, которые мечтают о сказочной свадьбе, не остановит никакой коронавирус, что на днях продемонстрировала еще одна британская невеста. Племянница принцессы Дианы, леди Китти Спенсер, вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса в кружевном платье от Dolce & Gabbana и вообще меняла кутюрные наряды чуть ли не каждые несколько часов. На фото вся эта dolce vita в декорациях итальянского дворца выглядела роскошно, но при этом … несовременно. Гораздо более соответствующим времени оказался выбор внучки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис, которая посреди локдауна вышла замуж в старом бабушкином платье.