Автор: Заррина Салимова, Берн-Женева-Киев, 1. 04. 2022.
В Женеве до пятого апреля проходит часовой салон Watches & Wonders. Наталья Ярова, главный редактор единственного украинского часового журнала Watches in Ukraine. Luxe Life и член Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG, должна была бы вместе с другими экспертами быть в эти дни в городе Кальвина. Однако она предпочла остаться в Киеве, где вместо новых моделей часов изучает классы прочности бронежилетных пластин.|
Le salon Watches & Wonders se tient à Genève jusqu’au 5 avril. Natalia Yarova, rédactrice en chef de l’unique magazine horloger ukrainien Watches in Ukraine. Luxe Life et membre de l’Académie du GPHG, devrait être avec d’autres experts dans la cité de Calvin ces jours-ci. Mais elle a préféré rester à Kiev, où, au lieu de voir de nouveaux modèles de montres, elle étudie les classes de résistance des plaques pour les gilets pare-balles.
Выставка Watches & Wonders, главное событие часовой индустрии первой половины года, открылась 30 марта в женевском выставочном центре Palexpo, где ведущие марки, включая Rolex, Patek Philippe, Cartier, Hublot и Tag Heuer, представляют новые модели часов. После двух лет пандемии салон (ранее известный как SIHH) впервые проходит в полноценном формате. Напомним, что швейцарский часовой сектор, в котором, по данным Конвенции работодателей часовой промышленности за 2021 год, занят 57 491 человек, серьезно пострадал от последствий пандемии в 2020 году, когда экспорт швейцарских часов упал на 21,8%. Однако уже в прошлом году отрасль пережила подъем благодаря резкому увеличению спроса на элитные часы: экспорт вырос на 31,2%, превысив докризисный уровень и исторический рекорд 2014 года. За январь и февраль этого года экспорт увеличился на 15,7% по сравнению с первыми двумя месяцами 2021-го.
Казалось, что год для часовщиков начинается хорошо, но тут разразилась война. Многие часовые компании, включая Swatch Group, Richemont и Breitling, почти сразу отреагировали на вторжение России на территорию Украины закрытием российских бутиков и приостановкой экспорта. С 25 марта Федеральный совет ужесточил санкции и запретил экспорт в Россию предметов роскоши, включая часы. Видимо, в ответ на это российские власти конфисковали в Москве часы швейцарского бренда Audemars Piguet на сумму в несколько миллионов франков. Как сообщает газета NZZ am Sonntag, официальной причиной конфискации стали якобы имевшие место таможенные правонарушения.
Россия входит в двадцатку важных рынков для швейцарского часового производства, но находится в самом низу списка. На ее долю приходится только 1,1% экспорта швейцарских часов, который в 2021 году достиг 260 млн франков. При этом Россия является крупным поставщиком золота, драгоценных металлов и алмазов: санкции и репутационные риски осложняют жизнь часовщикам и ювелирам, которым приходится менять источники поставок. Так, 30 марта, по сообщениям Reuters, Cartier и другие марки группы Richemont вышли из состава Совета по ответственному ювелирному делу (Responsible Jewellery Council) – органа, который предоставляет гарантии этичного происхождения и условий добычи драгоценных камней. Недовольство брендов вызвало членство в организации крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса», которая, впрочем, вышла из дирекции RJC в начале этого месяца. «Это не входит в ценности Richemont – быть частью организации, некоторые члены которой поддерживают конфликты и войны», - заявил президент и главный исполнительный директор Cartier Сирилл Виньерон.
В целом, сектор часов и ювелирных изделий сильно зависит от туризма и настроений потребителей. Некоторые аналитики уже пересмотрели свои прогнозы на 2022 год в сторону понижения. Так, представитель компании Kepler Cheuvreux Джон Кокс в начале года ожидал рост экспорта часов на 8%, а сейчас снизил свой прогноз до 5%. «Психологически, когда у вас на пороге война, вы с меньшей вероятностью пойдете покупать предметы роскоши», - отметил он в комментарии Tribune de Genève. Тем не менее, по его словам, часовая индустрия находится, возможно, в лучшей форме за последние почти десять лет.
Швейцария всегда отличалась прагматическим подходом. Так, несмотря на войну, в Женеве продолжается обычная жизнь: параллельно с Watches & Wonders более мелкие бренды организовали отдельную выставку под названием Time to Watches, а другие марки проводят презентации в крупных отелях. Как все это выглядит из Киева? С этим вопросом мы обратились к главному редактору единственного украинского журнала о часах Watches in Ukraine. Luxe Life, часовому эксперту и члену Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG Наталье Яровой. Она должна была бы приехать в Женеву, но предпочла остаться в Киеве с двумя дочерьми, двадцати девяти и семи лет, а также с двумя кошками и собакой. «Скажу честно, это был тяжелый выбор. С одной стороны, можно было уехать в Женеву, где тебя ждут на выставке и где у тебя на неделю оплачена гостиница, и получить потом статус беженца. А с другой стороны – защита Родины. Родина победила», - призналась Наталья в разговоре с корреспондентом Нашей Газеты. К слову, побеседовать по телефону нам удалось далеко не сразу: договоренности несколько раз срывались из-за объявлений воздушной тревоги. «Нас сегодня “поливают” целый день», - писала Наталья, которой во время бомбардировок приходилось уходить в укрытие, где сигнал связи был чрезвычайно слабым.
Почему Наталья не уехала? «Говорят, что есть две реакции на страх: бежать или брать оружие в руки и защищаться. Мне, как и любому человеку, страшно. Очень много людей убежали, и некоторые – необоснованно, ведь они могли бы помочь, оставаясь на месте. Я понимаю, когда уезжает молодая женщина с маленьким ребенком. Но у меня уже не тот возраст, чтобы бежать», - сказала Наталья.
В район, где живет Наталья, снаряды прилетали дважды. Первый раз – 27 февраля, когда осколки сбитой ракеты попали в жилой дом. Второй - буквально на прошлой неделе, когда пострадала и квартира Натальи. В добровольческом батальоне при МЧС она прошла обучение и теперь знает, что следует делать в случае чрезвычайной ситуации. Добровольцы должны, как рабочие пчелы, прибыть на место происшествия в своем районе до МЧС и медиков, оцепить, оказать первую помощь и начать правильно разгребать завалы. Кроме того, Наталья по-соседски помогает оставшимся одним пожилым людям, печет хлеб и пирожки и привозит их в другую часть Киева, куда можно добраться сейчас только по одному мосту, причем дорога может занимать более четырех часов.
Все это кажется бесконечно далеким от мира люкса: Наталье вместо разглядывания часовых механизмов сейчас приходится разбираться в классах прочности пластин для бронежилетов. Но часовщики не остались равнодушными: многие бренды размещают в социальных сетях посты в сине-желтых цветах, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, а также переводят средства на оказание гуманитарной помощи.
«За все дни войны я ни разу не почувствовала одиночества. Эта война объединила не только украинцев, она объединила весь мир. С первого дня мировое часовое сообщество – друзья, знакомые и не знакомые мне люди, многие часовые бренды – оказали большую моральную поддержку и стали помогать Украине. Все это время со мной на связи находятся Арт Мессаул Камалетдин (основатель и главный редактор Timekeepers Club), Паскаль Брандт (Parmigiani Fleurier), Патрик Шегрен (Gos Watches), Даниэла Мартин (The Naked Watchmaker), журналист Бернард Верк. Огромная благодарность Элизабет Доэрр (главный редактор и соосновательница QuillandPad.com), которая написала прекрасную статью и вдохновила часовые бренды на создание уникальных моделей, которые продаются на благотворительных часовых аукционах. Кроме того, Балаш Ференци (редактор Fratello Watches) изготовил наклейку в форме часов с циферблатом в цветах нашего флага с надписью Slava Ukraini! – все вырученные средства были отправлены за закупку гуманитарной помощи. В инстаграм @timetidewatches сделали пост о нашем журнале и о нашем учредителе и издателе Тарасе Лемешко, который с первых дней войны вступил в ряды ВСУ. Я очень признательна часовщикам. Они все объединились и изготовили классные модели для аукционов в помощь Украине», - рассказала Наталья.
По ее оценкам, часовой бизнес в Украине уничтожен и восстановится нескоро. Наталья убеждена, что мир не понимает до конца всей серьезности ситуации: «Возьмите пример с ажиотажем вокруг часов BIOCERAMIC MoonSwatch (коллаборация доступного бренда Swatch и люксовой марки Omega – прим. ред.). Люди стояли в километровых очередях, чтобы купить часы стоимостью 260 евро, а потом перепродавали их на аукционах. На одном из них цена взлетела до 4700 евро. Для украинца 260 евро – это стоимость пластины для бронежилета. Это спасенная человеческая жизнь».
Будущее главного детища Натальи, журнала Watches in Ukraine. Luxe Life, сейчас кажется туманным: «Журнал издавался 12 лет на русском языке. Теперь я точно буду писать только на украинском. Последние два года журнал выходил в онлайн-версии. Журнал – это как ребёнок. Хочется чтобы он жил, чтобы его читали, поэтому я верю, что мы обязательно будем издаваться, но чуть позже, когда восстановим разрушенные города – Харьков, Мариуполь, Гостомель, Ирпень, Изюм, Херсон....». На вопрос о том, чем ей можно помочь прямо сейчас, Наталья ответила так: «Напишите хорошую статью. Честно, мир должен понять, что Украина стала бронежилетом для Европы».
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