Выставка Watches & Wonders, главное событие часовой индустрии первой половины года, открылась 30 марта в женевском выставочном центре Palexpo, где ведущие марки, включая Rolex, Patek Philippe, Cartier, Hublot и Tag Heuer, представляют новые модели часов. После двух лет пандемии салон (ранее известный как SIHH) впервые проходит в полноценном формате. Напомним, что швейцарский часовой сектор, в котором, по данным Конвенции работодателей часовой промышленности за 2021 год, занят 57 491 человек, серьезно пострадал от последствий пандемии в 2020 году, когда экспорт швейцарских часов упал на 21,8%. Однако уже в прошлом году отрасль пережила подъем благодаря резкому увеличению спроса на элитные часы: экспорт вырос на 31,2%, превысив докризисный уровень и исторический рекорд 2014 года. За январь и февраль этого года экспорт увеличился на 15,7% по сравнению с первыми двумя месяцами 2021-го.

Казалось, что год для часовщиков начинается хорошо, но тут разразилась война. Многие часовые компании, включая Swatch Group, Richemont и Breitling, почти сразу отреагировали на вторжение России на территорию Украины закрытием российских бутиков и приостановкой экспорта. С 25 марта Федеральный совет ужесточил санкции и запретил экспорт в Россию предметов роскоши, включая часы. Видимо, в ответ на это российские власти конфисковали в Москве часы швейцарского бренда Audemars Piguet на сумму в несколько миллионов франков. Как сообщает газета NZZ am Sonntag, официальной причиной конфискации стали якобы имевшие место таможенные правонарушения.

Россия входит в двадцатку важных рынков для швейцарского часового производства, но находится в самом низу списка. На ее долю приходится только 1,1% экспорта швейцарских часов, который в 2021 году достиг 260 млн франков. При этом Россия является крупным поставщиком золота, драгоценных металлов и алмазов: санкции и репутационные риски осложняют жизнь часовщикам и ювелирам, которым приходится менять источники поставок. Так, 30 марта, по сообщениям Reuters, Cartier и другие марки группы Richemont вышли из состава Совета по ответственному ювелирному делу (Responsible Jewellery Council) – органа, который предоставляет гарантии этичного происхождения и условий добычи драгоценных камней. Недовольство брендов вызвало членство в организации крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса», которая, впрочем, вышла из дирекции RJC в начале этого месяца. «Это не входит в ценности Richemont – быть частью организации, некоторые члены которой поддерживают конфликты и войны», - заявил президент и главный исполнительный директор Cartier Сирилл Виньерон.

В целом, сектор часов и ювелирных изделий сильно зависит от туризма и настроений потребителей. Некоторые аналитики уже пересмотрели свои прогнозы на 2022 год в сторону понижения. Так, представитель компании Kepler Cheuvreux Джон Кокс в начале года ожидал рост экспорта часов на 8%, а сейчас снизил свой прогноз до 5%. «Психологически, когда у вас на пороге война, вы с меньшей вероятностью пойдете покупать предметы роскоши», - отметил он в комментарии Tribune de Genève. Тем не менее, по его словам, часовая индустрия находится, возможно, в лучшей форме за последние почти десять лет.

Швейцария всегда отличалась прагматическим подходом. Так, несмотря на войну, в Женеве продолжается обычная жизнь: параллельно с Watches & Wonders более мелкие бренды организовали отдельную выставку под названием Time to Watches, а другие марки проводят презентации в крупных отелях. Как все это выглядит из Киева? С этим вопросом мы обратились к главному редактору единственного украинского журнала о часах Watches in Ukraine. Luxe Life, часовому эксперту и члену Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG Наталье Яровой. Она должна была бы приехать в Женеву, но предпочла остаться в Киеве с двумя дочерьми, двадцати девяти и семи лет, а также с двумя кошками и собакой. «Скажу честно, это был тяжелый выбор. С одной стороны, можно было уехать в Женеву, где тебя ждут на выставке и где у тебя на неделю оплачена гостиница, и получить потом статус беженца. А с другой стороны – защита Родины. Родина победила», - призналась Наталья в разговоре с корреспондентом Нашей Газеты. К слову, побеседовать по телефону нам удалось далеко не сразу: договоренности несколько раз срывались из-за объявлений воздушной тревоги. «Нас сегодня “поливают” целый день», - писала Наталья, которой во время бомбардировок приходилось уходить в укрытие, где сигнал связи был чрезвычайно слабым.

Почему Наталья не уехала? «Говорят, что есть две реакции на страх: бежать или брать оружие в руки и защищаться. Мне, как и любому человеку, страшно. Очень много людей убежали, и некоторые – необоснованно, ведь они могли бы помочь, оставаясь на месте. Я понимаю, когда уезжает молодая женщина с маленьким ребенком. Но у меня уже не тот возраст, чтобы бежать», - сказала Наталья.

В район, где живет Наталья, снаряды прилетали дважды. Первый раз – 27 февраля, когда осколки сбитой ракеты попали в жилой дом. Второй - буквально на прошлой неделе, когда пострадала и квартира Натальи. В добровольческом батальоне при МЧС она прошла обучение и теперь знает, что следует делать в случае чрезвычайной ситуации. Добровольцы должны, как рабочие пчелы, прибыть на место происшествия в своем районе до МЧС и медиков, оцепить, оказать первую помощь и начать правильно разгребать завалы. Кроме того, Наталья по-соседски помогает оставшимся одним пожилым людям, печет хлеб и пирожки и привозит их в другую часть Киева, куда можно добраться сейчас только по одному мосту, причем дорога может занимать более четырех часов.

Все это кажется бесконечно далеким от мира люкса: Наталье вместо разглядывания часовых механизмов сейчас приходится разбираться в классах прочности пластин для бронежилетов. Но часовщики не остались равнодушными: многие бренды размещают в социальных сетях посты в сине-желтых цветах, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, а также переводят средства на оказание гуманитарной помощи.

«За все дни войны я ни разу не почувствовала одиночества. Эта война объединила не только украинцев, она объединила весь мир. С первого дня мировое часовое сообщество – друзья, знакомые и не знакомые мне люди, многие часовые бренды – оказали большую моральную поддержку и стали помогать Украине. Все это время со мной на связи находятся Арт Мессаул Камалетдин (основатель и главный редактор Timekeepers Club), Паскаль Брандт (Parmigiani Fleurier), Патрик Шегрен (Gos Watches), Даниэла Мартин (The Naked Watchmaker), журналист Бернард Верк. Огромная благодарность Элизабет Доэрр (главный редактор и соосновательница QuillandPad.com), которая написала прекрасную статью и вдохновила часовые бренды на создание уникальных моделей, которые продаются на благотворительных часовых аукционах. Кроме того, Балаш Ференци (редактор Fratello Watches) изготовил наклейку в форме часов с циферблатом в цветах нашего флага с надписью Slava Ukraini! – все вырученные средства были отправлены за закупку гуманитарной помощи. В инстаграм @timetidewatches сделали пост о нашем журнале и о нашем учредителе и издателе Тарасе Лемешко, который с первых дней войны вступил в ряды ВСУ. Я очень признательна часовщикам. Они все объединились и изготовили классные модели для аукционов в помощь Украине», - рассказала Наталья.

По ее оценкам, часовой бизнес в Украине уничтожен и восстановится нескоро. Наталья убеждена, что мир не понимает до конца всей серьезности ситуации: «Возьмите пример с ажиотажем вокруг часов BIOCERAMIC MoonSwatch (коллаборация доступного бренда Swatch и люксовой марки Omega – прим. ред.). Люди стояли в километровых очередях, чтобы купить часы стоимостью 260 евро, а потом перепродавали их на аукционах. На одном из них цена взлетела до 4700 евро. Для украинца 260 евро – это стоимость пластины для бронежилета. Это спасенная человеческая жизнь».

Будущее главного детища Натальи, журнала Watches in Ukraine. Luxe Life, сейчас кажется туманным: «Журнал издавался 12 лет на русском языке. Теперь я точно буду писать только на украинском. Последние два года журнал выходил в онлайн-версии. Журнал – это как ребёнок. Хочется чтобы он жил, чтобы его читали, поэтому я верю, что мы обязательно будем издаваться, но чуть позже, когда восстановим разрушенные города – Харьков, Мариуполь, Гостомель, Ирпень, Изюм, Херсон....». На вопрос о том, чем ей можно помочь прямо сейчас, Наталья ответила так: «Напишите хорошую статью. Честно, мир должен понять, что Украина стала бронежилетом для Европы».