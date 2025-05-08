С 1875 года Музей дизайна коллекционирует репрезентативные объекты, документируя важные тенденции в истории эстетического и технического развития. Сегодня собрание музея насчитывает 580 000 предметов, 2 500 из них представлены на новой выставке.

Фото: Museum für Gestaltung Zürich

Графика, плакат, текстиль, прикладное искусство, промышленный дизайн – рассмотреть все за один раз невозможно, да и ставить перед собой такую цель ни в коем случае не надо. Эту экспозицию нужно изучать без спешки, постепенно, осмысленно и методично. Сюда стоит вернуться несколько раз, чтобы углубиться в какую-то конкретную тему, эпоху или стиль.

Тематически выставка поделена на четыре части. В первой представлена классика дизайна – от кофемашины Nespresso до сумок Friday. На стене плакатов – работы швейцарского мастера плакатного искусства Эмиля Кардино, который использовал изображение Маттерхорна, чтобы передать красоту и величие швейцарских Альп. Рядом можно увидеть и культовый плакат, созданный Альбертом Зольбахом для городского пляжа в Люцерне в 1930-х годах. Здесь же представлена подборка ярких швейцарских логотипов, многие из которых, например, SBB и Coop, уже закрепились в нашей визуальной памяти.

Эмиль Кардино «Церматт – Маттерхорн» 1908. Альберт Зольбах «Люцерн – Лидо», ок. 1932. Фото: Museum für Gestaltung Zürich

Вторая часть экспозиции, Форум, предусмотрена для художественных интервенций. Так, формат Curated by позволяет приглашенным дизайнерам оформить часть выставки в соответствии с собственным видением: в этом году фотограф из Тичино Николя Полли использовал снимки для оформления выбранных им объектов. В разделе Graduates представлен проект Print My Sleep Рафаэля Гила Кордейро, который записывал данные о своем сне и переносил их в керамические объекты с помощью 3D-печати. В видеоархиве можно посмотреть подборку интервью с дизайнерами.

Третья часть представляет собой большую творческую студию, где проявить свою креативную сторону может любой желающий. Вы найдете идеи и материалы для бумажных экспериментов, а также сможете посидеть на различных стульях – от классических до необычных – и понять, какая форма вам подходит больше всего. В библиотеке можно полистать книги, пообщаться или просто отдохнуть, переваривая зрительные образы и впечатления.

Все это – лишь верхушка айсберга. Основная масса дизайнерских сокровищ хранится расположенном в подвальных помещениях архиве, который посетители музея могут увидеть впервые. Пройдите по стеклянному проходу через двухэтажные стеллажи, чтобы бросить взгляд в глубины коллекции. Здесь, в частности, представлено впечатляющее собрание мебели с акцентом на швейцарский дизайн. Кроме того, в музейных кладовых можно обнаружить множество других исключительных предметов, включая туфли швейцарского дизайнера обуви Штефи Тальманн, платья всемирно известного кутюрье Кристобаля Баленсиаги, марионетки представительницы дадаизма Софи Тойбер-Арп и ценные музыкальные инструменты, которым уже более 300 лет.

Фото: Museum für Gestaltung Zürich

Изучать богатейшие коллекции музея можно даже не выходя из дома – благодаря цифровому каталогу. В нем, среди ламп Тиффани, минималистичных швейцарских вокзальных часов и образцов текстиля с цветочным орнаментом, созданным представителем британского художественного течения викторианской эпохи «Искусства и ремесла» Уильямом Моррисом, мы обнаружили такой чудесный образец советского плакатного искусства, как афишу фильма «Закон и долг» 1927 года. Она была создана художником-графиком Николаем Прусаковым, который использовал экспериментальные средства для передачи ритма и динамизма, включая разделенные на сегменты сетки линий и чередование нарисованных лиц с фотографическими изображениями.

Афиша фильма «Закон и Долг», 1927, СССР. Собственность: Museum of Design Zurich / ZHdK

В коллекцию музея вошла и изданная в 1933 году детская книга «Почта» Самуила Маршака с иллюстрациями Михаила Цехановского.

Кто стучится в дверь ко мне

С толстой сумкой на ремне,

С цифрой 5 на медной бляшке,

В синей форменной фуражке?

Это – он,

Это – он,

Ленинградский почтальон.

Разворот детской книжки «Почта», 1933 г. Иллюстрации Михаила Цехановского, текст Самуила Маршака. Дар Вальтера Рошардта. Фото: Museum für Gestaltung Zürich / ZHdK

Эти строки знакомы каждому и наверняка имеют сентиментальное значение для многих наших читателей. Четыре почтальона из четырех разных стран пытаются доставить письмо писателю и путешественнику Борису Житкову. Суетливого ленинградца, упитанного берлинца, долговязого лондонца и расслабленного бразильца объединяет один общий аксессуар – большая почтовая сумка. Без свойственного для той эпохи прославления скорости и технологий не обошлось: письмо «путешествует» по миру на поезде, самолете и корабле. Если у вас завалялась эта детская книжица, то ни в коем случае не выбрасывайте ее – она уже стала частью мировой истории искусства типографики.