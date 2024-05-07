В конце лета 2023 года мир люксовой индустрии потрясла новость о поглощении сети магазинов Bucherer брендом Rolex, о чем Наша Газета подробно рассказывала. А через несколько месяцев пришла печальная весть о кончине главы компании Bucherer Йорга Бухерера, о чем мы также сообщили. Злые языки стали судачить, предсказывая близкий конец фирмы. Но наша редакция, располагавшая инсайдерской информацией, была уверена в обратном и оказалась права.

Компания Bucherer не только не исчезла и не сократила свою деятельность, но процветает, расширяясь. Ее магазины особенно хорошо известны любителям часов – выбор здесь огромный, на все вкусы и бюджеты, в ущерб, так сказать, другому направлению бизнеса – уникальным ювелирным изделиям. Думаем, теперь баланс будет восстановлен: побывав на открытии нового салона, мы точно знаем, что еще туда заглянем.

Какая женщина не любит красивые украшения, сочетающие в себе мастерство и креативность? Ведь они – не просто красивые изделия, но и средство нашего самовыражения. Дедушка покойного Йорга Бухерера понял это еще в 1888 году, в момент основания фирмы Bucherer Fine Jewellery. С тех пор сменяющиеся поколения представителей этой династии и все их коллеги стремились к художественному совершенству, постепенно завоевав репутацию производителя, приверженного мастерству ювелиров. Сегодняшняя коллекция высокого ювелирного искусства отражает дух страстных и независимых женщин, под стать Луизе и Вильгельмине Бухерер, заложившим основы Bucherer Fine Jewellery.



Жена основателя компании Карла Фридриха Бухерера Луиза сыграла важную роль в развитии ювелирной составляющей. За ней последовала ее невестка Вильгельмина – представительница второго поколения энергичных женщин Bucherer, исколесившая самые отдаленные уголки мира в поисках драгоценных камней, которые становились центральными элементами ювелирных коллекций. Две эти женщины сформировали Bucherer Fine Jewellery благодаря своему тонкому чутью и прекрасному вкусу.

Стоит заметить, что красота драгоценных камней определяется в соответствии с конкретными эстетическими критериями, которые не учитывают их экспрессивный потенциал. Луиза и Вильгельмина сознательно использовали бриллианты и драгоценные камни как великолепное средство выражения собственной индивидуальности, выходящее за рамки чисто эстетического аспекта. Ледяные бриллианты в украшениях напоминают о хладнокровии Луизы, которая продвигала семейный бизнес, а яркие драгоценные камни – о приключениях Вильгельмины в поисках драгоценных камней в Южной Америке. Во времена, когда в мире бизнеса и геммологии доминировали мужчины, Луиза и Вильгельмина стали первопроходцами, рассказывавшими о красоте драгоценных камней через женскую призму.

История эмансипации, начавшаяся с двух этих женщин семьи Bucherer, остается источником вдохновением и для современных дизайнеров ювелирных изделий компании: они продолжают рассказывать ее со своей личной точки зрения и бросают вызов культурным нормам, воплощая в новой коллекции собственную интерпретацию эмансипации. Формы и линии изделий вдохновлены архитектурой Люцерна, родного города семьи Бухерер, и сочетают в себе контрасты современности и истории в идеальной гармонии – так же, как это делали женщины династии.

В 2022 году компания отметила знаменательную дату – выпуск своей первой коллекции ювелирных изделий и открытие первого ювелирного бутика во Франкфурте-на-Майне. Осенью 2023-го Bucherer открыл первый салон Haute Joaillerie в своем магазине в Цюрихе. И вот – новое событие: открытие флагманского бутика в Женеве, на главной улице – рю дю Рон. Можно без преувеличения сказать, что новый салон, отделанный мрамором и деревом, – это оазис роскоши, безмятежности и спокойствия в самом сердце Женевы, где посетители попадают в мир драгоценных камней и высокого часового искусства. В переливающейся всеми цветами радуги, но при этом просторной и не загроможденной обстановке, напоминающей современный лофт, можно не только полюбоваться выставленными в витринах драгоценностями, но и примерить их и приобрести – вам помогут в этом многоопытные консультанты бренда. Обращаем ваше особое внимание на коллекцию «коктейльных колец», пользовавшихся большой популярностью в Америке в 1920-е годы сухого закона: дамы носили эти яркие, привлекающие к себе взгляды драгоценности на нелегальные «спиртные вечеринки» в знак принятия условий соблазнительной игры.

Не откажите себе и вы в радости новой покупки, жизнь ведь такая короткая!