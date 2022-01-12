Автор: Заррина Салимова, Женева, 12. 01. 2022.
Швейцарские часовщики в настоящее время ищут замену тяжелому металлу, входящему в состав используемых при производстве часовых механизмов сплавов.|
Les horlogers suisses cherchent actuellement des solutions de substitution au plomb dans les alliages utilisés dans les mouvements des montres.
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