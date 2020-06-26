Платья с пышными руками-фонариками, практически ничем не отличающиеся от бра короткие топы, сандалии со множеством шнурков и ремешков, прозрачные блузки и яркие принты – таким модные дизайнеры видели лето 2020 года, когда представляли свои коллекции за полгода до пандемии. Однако жизнь внесла свои коррективы: коронавирус, локдаун, карантин и экономический кризис заставляют нас пересмотреть образ жизни, способы потребления, гардероб и отношение к моде. Что же будет в тренде этим летом?

Винтаж и секонд-хэнд

Мода на винтажные вещи возникла не вчера, но карантин дал ей новый импульс. Вызванная коронакризисом волна банкротств и сокращений привела к падению доходов и сокращению части семейных бюджетов, предназначенных, в первую очередь, на то, без чего можно спокойно прожить, т.е. без модных новинок. Что же остается делать, если денег нет, а порадовать себя обновкой хочется? Искать что-то интересное на платформах перепродажи старых вещей, гаражных и квартальных распродажах, свопах, блошиных рынках и в магазинах секонд-хэнд. В этом никогда не было ничего постыдного, а сейчас винтаж стал цениться еще и потому, что он способствует сохранению ресурсов планеты и идеально вписывается в экологичный образ жизни, при котором каждая вещь должна быть использована повторно либо отдана на переработку.

Спорт-шик и комфорт

«Раньше я носил футболки только в спортзал или на прогулку, а на работу ходил в рубашках. Дресс-кода у нас в офисе нет, но мне всегда казалось, что рубашки настраивают меня на рабочий лад и помогают сосредоточиться. Все кардинально изменилось после карантина. Мы перешли на удаленную работу, и за три месяца дома я ни разу не надел сорочку. Представьте себе, на моей производительности и эффективности это никак не сказалось. Как только открылись магазины, я пошел и купил себе стопку футболок и хожу теперь исключительно в них, а из рубашек могу надеть только поло», - рассказал нам работающий в IT-сфере Алексей, и он не одинок. За время карантина многим так понравился расслабленный и «домашний» стиль одежды, что теперь они не готовы переодеваться в костюмы, галстуки, узкие юбки-карандаши и неудобные туфли. В общем, теперь почти все и везде носят спортивные брюки, шорты-велосипедки, лосины, майки, свитшоты и выглядят так, будто только что вышли из студии йоги.

Осознанное потребление

За время вынужденного заточения дома у многих, наконец, появилось время разобрать шкаф; понять, как много у каждого из нас бестолковых вещей от которых давно пора избавиться; признать, как мало в собственном гардеробе по-настоящему хорошей одежды, которую можно носить годами; и прийти к необходимости покупать с умом. Быть адептом осознанного потребления значит следующее: избегать масс-маркета, отдавать предпочтение местным маркам, выбирать экологичные и качественные материалы, которые долго прослужат, не поддаваться минутным порывам и не совершать импульсивных покупок, не покупать больше, чем вам нужно. Да, звучит невыполнимо, но стоит только попробовать, и вы не заметите, как «втянетесь» и станете гуру разумного и этичного шопинга.

Большие сумки

Прошло то время, когда можно было выйти на улицу с миниатюрной сумочкой, в которую помещаются только помада, ключи и телефон. Помада нам больше не нужна, потому что мы носим маски, а сумки теперь должны быть огромными, чтобы в них можно было положить флакон с дезинфицирующим средством, тюбик крема для рук, чтобы бороться с вызываемыми спиртовым раствором раздражением и сухостью кожи, салфетки, ноутбук, а также покупки из супермаркета, включая пачку гречки, упаковку макарон и, конечно, хит продаж этого года – туалетную бумагу.

Просторные вещи

Еще одно не самое очевидное последствие карантина – тренд на безразмерные вещи, например, на широченные джинсы, как будто на три размера больше, чем надо, платья-балахоны в стиле сценических костюмов Аллы Пугачевой 80-х годов и гигантские футболки как бы с чужого плеча. Объясняется эта тенденция предельно просто: набранными килограммами за пару месяцев без физической активности.

Банданы



В Швейцарии уже несколько лет идут дебаты вокруг инициативы, предлагающей законодательно запретить появляться в общественных местах с закрытым лицом, например, в парандже. Поразительно, но то, против чего боролись некоторые политики, вдруг стало повсеместным: сейчас находиться в общественном транспорте в час пик без маски, т.е. не покрыв половину лица, считается плохим тоном и знаком того, что вы не заботитесь об окружающих. Если маски под рукой нет, то в дело идут шейные платки и символы протеста – банданы. Последние также пригодятся во время демонстраций и митингов, которые этим летом проходят по всему миру практически беспрерывно.

Эскапизм

«Я больше не могу читать новости про коронавирус», - подобные комментарии оставляли наши читатели в Facebook под обзорами последних новостей про Covid-19, и это желание можно понять. Действительно, от сводок по заболевшим и скончавшимся хочется спрятаться. Так, например, поступают последователи нового эстетического движения под названием cottagecore, которое, как пишет The New York Times, представляет собой «слащавую дистилляцию пасторального образа жизни». Сообщества cottagecore активно пропагандируют в социальных сетях идеализацию загородной жизни: они живут в очаровательных коттеджах, разбивают клумбы, выращивают овощи, сами пекут хлеб, плетут фенечки из бисера, вышивают крестиком, выступают за устойчивость и возврат к традиционным формам ремесла. В общем, пытаются уйти от опасностей современной жизни в свой придуманный мир. Если вы любите платья в цветочек, мятые льняные блузы, «бабушкины» кардиганы, воланы, рюши, кружева, вышивку и винтаж, то стиль cottagecore вам понравится.

Что будет дальше?

Любой кризис рано или поздно заканчивается, и тогда начинается период безудержного веселья и неуемного потребления. Вспомните усыпанные бисером и расшитые перьями платья «ревущих двадцатых», когда уставшие от невзгод Первой мировой войны люди бросились радоваться жизни, как в последний раз. Или гиперженственные платья Кристиана Диора в стиле New Look, на пошив которых уходили метры ткани, что после Второй мировой считалось чуть ли не преступлением. Сюда же можно отнести проснувшуюся у россиян в 90-е годы, после многих лет дефицита, тягу к святой троице «Гуччи, Дольче и Версаче», воплощавших статус, гламур и роскошь. Что нас ждет после коронакризиса, пока неизвестно, но, судя по тому, что открывшийся после карантина бутик Hermès в Гуанчжоу за день (!) заработал 2,7 млн долларов, очередной волны моды на «тяжелый люкс» нам не избежать.