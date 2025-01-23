Автор: Заррина Салимова, Берн, 23.01.2025.
Между Швейцарской хоккейной федерацией и Институтом интеллектуальной собственности разгорелся спор об использовании герба на спортивной форме национальных сборных.|
Un litige a éclaté entre la Fédération suisse de hockey sur glace et l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle au sujet de l’utilisation des armoiries sur les uniformes des équipes nationales.
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