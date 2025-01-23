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21.01.2025 - 10:05Наша Газета не умерла!

Кто может носить на груди швейцарский герб? |Qui peut porter les armoiries suisses sur la poitrine?

Автор: , Берн, .

Женская хоккейная сборная в форме с гербом перед матчем с Японией в 2021 году. Скриншот видео на Youtube-канале Swiss Ice Hockey

Между Швейцарской хоккейной федерацией и Институтом интеллектуальной собственности разгорелся спор об использовании герба на спортивной форме национальных сборных.

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Un litige a éclaté entre la Fédération suisse de hockey sur glace et l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle au sujet de l’utilisation des armoiries sur les uniformes des équipes nationales.

В Швейцарии разыгралась модная битва на льду. Клюшки скрестили хоккеисты и юристы, а предметом спора стал красный щит с белым крестом, изображенный на хоккейных футболках.

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хоккей
швейцарский герб
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