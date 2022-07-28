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28.07.2022 - 15:06Рыболовлев против Бувье: рано делить шкуру

Когда стремление к звездам меняет жизнь на Земле к лучшему|Quand atteindre les étoiles fait une différence sur Terre

Автор: Заррина Салимова, Женева-Нью-Йорк, 28. 07. 2022.

Astronomia Tourbillon Bucherer BLUE © Jacob & Co

Первый побывавший в космосе трехосный турбийон Astronomia Tourbillon Bucherer BLUE от Jacob & Co. был продан на благотворительном аукционе Sotheby’s за внушительную сумму.

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Le premier Tourbillon Triple Axe à avoir été dans l’espace, l’Astronomia Tourbillon Bucherer BLUE de Jacob & Co, a été vendu lors d’une vente aux enchères de charité de Sotheby’s pour une somme impressionnante.

Основателя часовой и ювелирной компании Jacob & Co. Джейкоба Арабо всегда тянуло к звездам. В интервью Нашей Газете он, например, признавался в том, что с детства увлекался астрономией и задумывался о том, как все это от нас далеко. «Мне хотелось перенести галактику в маленькое пространство, и я воплотил эту мечту в часах», - подчеркнул Джейкоб Арабо, рассказывая о линии Astronomia. Кто бы мог тогда подумать, что модель серии Astronomia от Jacob & Co станет первым трехосным турбийоном, когда-либо покидавшим Землю!

8 апреля 2022 года с площадки 39А Космического центра имени Дж.Ф. Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС) отправился космический корабль Axiom. Среди четырех членов экипажа рейса AX-1 находился инвестор, филантроп и руководитель израильской космической миссии «Ракия» Эйтан Стиббе. На его запястье были часы Astronomia Tourbillon Bucherer BLUE от Jacob & Co. Космическая миссия завершилась благополучным возвращением астронавтов на Землю 25 апреля. При этом часы провели в космосе 17 дней, 1 час и 37 минут, 273 раза облетев орбиту Земли на высоте 250 миль со скоростью почти 17 500 миль в час и преодолев в общей сложности расстояние более 7 миллионов миль.

Уникальными эти часы делает не только тот факт, что они побывали в космосе, но и их сложный механизм, построенный вокруг трехосного гравитационного турбийона. Стабильную работу механизма обеспечивает калибр Jacob & Co. JCAM10. По словам Эйтана Стиббе, часы Astronomia Tourbillon Bucherer BLUE продолжали точно показывать время во время запуска и возвращения на Землю, выдерживая чрезвычайно высокие нагрузки, а также микрогравитацию в космосе.

Модель представляет собой яркий пример швейцарского часового мастерства и декоративного искусства. Куполообразный корпус из сапфирового стекла с антибликовым покрытием диаметром 50 миллиметров и высотой 25 миллиметров сам по себе напоминает микрокосмос. Внтури размещены магниевый и вручную лакированный глобус Земли, Луна в виде бриллианта сферической формы с 288 гранями (огранка Jacob-Cut), запатентованный трехосный турбийон и указатели часов и минут с запатентованной системой дифференциальной передачи времени. Все выполнено в цветовой палитре Bucherer BLUE, придавая этим часам вид настоящей миниатюрной галактики, которую можно носить на запястье.

Как видно по названию, необычные часы были выпущены в сотрудничестве с Bucherer BLUE, платформой для воплощения в жизнь смелых проектов с инновационными партнерами известной швейцарской сети по продаже часовых и ювелирных изделий. После возвращения из космоса часы Astronomia Bucherer BLUE от Jacob & Co. отправились в выставочное турне по Нью-Йорку, а 26 июля они были проданы на благотворительном аукционе Sotheby’s за солидную сумму – 441 000 долларов! Вырученные средства будут переданы в пользу Научно-образовательного института Дэвидсона, израильской некоммерческой организации, которая служит образовательным фундаментом для знаменитого Института Вейцмана. Организация инициирует и проводит широкий спектр образовательных программ. Таким образом, положительный эффект от 17-дневного космического полета часов Astronomia Bucherer BLUE от Jacob & Co. будет ощущаться на протяжении нескольких поколений. Поздравляем счастливого обладателя «космических» часов!

 

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