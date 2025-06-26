Сохраняя верность ценностям аутентичности, редкости и таланта (англ: authenticity, rarity, talent – A.R.T.), F.P.Journe продолжает поддерживать искусство во всех его формах, в том числе в дизайне.

Дизайн-ярмарка MAZE пришла на смену отмененной Design Miami Basel, которая больше не будет проводиться в Базеле. Концепция MAZE как группы закрытых художественных ярмарок, посвященных определенной теме или дисциплине и проходящих в разное время года и на разных площадках по всей Европе, была задумана Томасом Хугом, основавшим выставку Artgenève, которой с 2023 года руководит Шарлотта Диван.

Премьерный выпуск Maze Design Basel состоялся 16 и 17 июня 2025 года – параллельно с первыми днями работы Art Basel, когда самая знаменитая выставка современного искусства открыта только для избранных клиентов и специалистов. Местом проведения стала расположенная напротив Кунстахалле церковь Св. Елизаветы (Элизабетенкирхе). Она была построена во второй половине XIX века по проекту цюрихского архитектора Фердинанда Штадлера на средства Кристофа Мериана и Маргареты Мериан-Буркхардт. После проведенной в 1990-х годах реконструкции считающаяся образцом историзма Элизабетенкирхе находится под управлением экуменической ассоциации как «открытая церковь»: здесь, помимо церковных служб, проводятся концерты, свадьбы, а теперь и дизайн-ярмарка.

В оригинальной обстановке одной из самых значительных неоготических швейцарских церквей были представлены передовые галереи на международном рынке декоративного искусства. В проекте, который поддержала женевская часовая мануфактура F.P.Journe, приняли участие десяток дилеров, включая Thomas Fritsch - Atrium (Париж), Galerie Gastou (Париж), Pierre-Marie Giraud (Брюссель), Jousse Entreprise (Париж), Ketabi Bourdet (Париж), Kreo (Париж), Laffanour / Galerie Downtown (Париж), Galerie Mitterrand (Париж), Salon 94 (Нью-Йорк) и Thomsen Gallery (Нью-Йорк). Им удалось гармонично вписать свои стенды в архитектуру церкви, представив под ее сводами самые разные предметы дизайна – от культовых объектов 1950-х годов до творений современных дизайнеров.

Среди самых ярких экспонатов Maze Design Basel – кованое латунное кресло «Fauteuil Coque», представленное галерей Gastou и придуманное в 1970-х годах французским художником Филиппом Икили, который известен тем, что разработал технику «прямого металла». Икили провел большую часть своей ранней карьеры, создавая скульптуры из железа, латуни и алюминия. Он часто посещал мастерские своих коллег, включая Жана Тэнгли, и был склонен к сюрреалистическим экспериментам. Созданные им предметы мебели называют meubles-sculptures, т.е. скульптурная мебель.

«Fauteuil Coque» Филиппа Икили © EdouardAuffray

Еще один заметный объект – стол «All Aperto Table» Пьера Шарпена (Galerie Kreo). Рисунок, нарисованный Шарпеном вручную, расходится по столешнице, как волна, а цвет распадается на градиент. Мелкие мозаичные плитки были вырезаны и уложены вручную в соответствии с рисунком.

«All Aperto Table» Пьера Шарпена © Alexandra de Cossette

Многие не прошли мимо лампы «Easylight» Филиппа Старка (галерея Ketabi Bourdet) – индустриальная минималистичная неоновая трубка характерна для его ранних экспериментов.

«Easylight» Филиппа Старка © Studio Shapiro. Courtesy Ketabi BourdetФайлПравкаВидСправка





Как отмечают критики, очарование Элизабетенкирхе и уменьшенный по сравнению с громоздкой и безликой Design Miami Basel размер говорят в пользу новой ярмарки. Камерное мероприятие, возможно, не привлечет широкие массы, но это и не является целью. Важнее другое: MAZE Design Basel может открыть новую главу для любителей дизайна и коллекционеров, став популярным местом встречи представителей дизайнерской сцены во время Art Basel.