Нередко в последнее время поводом для новостных заголовков становятся футболки. Свежий пример использования этого предмета гардероба в целях политической борьбы подбросил на днях кандидат в президенты США Джо Байден, сказавший во время недавних дебатов с Дональдом Трампом «Will you shut up, man»: майки с этой фразой появились в продаже уже в среду, по 30 долларов за штуку.

Футболки, однако, проделали долгий путь перед тем, как стать доступным каждому средством выражения собственного мнения, и вообще вошли в наш гардероб сравнительно недавно. В конце XIX века, например, они считались элементом нижнего белья, а в начале XX века их носили, в основном, американские военные. Согласно одной из версий, возвращавшиеся с военной службы морские пехотинцы продолжали ходить в футболках на гражданке и содействовали их растущей популярности среди населения. Статус культовой вещи закрепился за футболкой в середине прошлого века благодаря голливудским звездам, в частности, Марлону Брандо, который появился в белой майке в фильмах «Трамвай „Желание“» и «Дикарь». Примерно в это же время обтягивающие и подчеркивающие очертания фигуры топы начали носить женщины – тогда это было смело.

Долгое время футболки были однотонными, а изображения на них появились только после изобретения стойкой печати на ткани. Сначала текст и картинки на майках были брендированными и носили чаще всего рекламный характер. Общественно-политический импульс им придали в 1960-е годы «дети цветов», хиппи и левые: они печатали или рисовали на майках свою символику, призывы остановить войну во Вьетнаме, портреты команданте Че Гевары, а также размещали лозунги, например, «Make love, not war».

Использовать футболки для выражения определенной гражданской позиции продолжают и сегодня. Осенью 2018 года, например, артисты, занятые в опере «Cosí fan tutte» в постановке Кирилла Серебренникова в Цюрихском оперном театре, вышли на поклон в белых майках со словами «Free Kirill» и таким способом выразили солидарность с режиссером, который из-за судебного преследования поставил спектакль дистанционно и не смог присутствовать на премьере.

Напечатанная на футболке удачно сформулированная фраза может служить и благим целям. Так, весной этого года швейцарский министр здравоохранения Ален Берсе во время объявления плана снятия эпидемических ограничений сказал: «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire» (фр.: Нужно действовать настолько быстро, насколько это возможно, но настолько медленно, насколько это необходимо). Эти слова разлетелись по СМИ и мгновенно стали настолько популярными, что два жителя Фрибурга решили разместить их на футболках и продавать, а вырученные средства направить в благотворительный фонд Chaîne du Bonheur – им удалось собрать на доброе дело 179 000 франков!

Как оказалось, майки могут использоваться и для того, чтобы пристыдить того, кто их носит. Пресса Романдии уже несколько дней пишет о сомнительной практике, существующей в некоторых учебных заведениях Швейцарии. Учителя заставляют подростков, одежду которых они считают неподходящей, надеть сверху широкую длинную майку размера XXL, так называемую «футболку позора». В одной из школ «неподобающе» одетых подростков просят переодеться в гигантский пуловер с надписью «Я одет должным образом», а если они отказываются, то их могут отстранить от занятий на время, необходимое для переодевания дома, а также вносят этот эпизод в личное дело. Неудовольствие могут вызвать короткие шорты, топ на лямках, укороченный топ и даже обычный спортивный комплект с открытыми плечами.

Любопытно, что клеймению позором за «неправильную» одежду чаще подвергаются именно девочки. В комментариях RTS и Le Temps многие молодые девушки рассказали, что сделавшие им замечания педагоги мотивировали свое решение сексистскими клише, подчеркивая, что такой откровенный, на их взгляд, внешний вид может «привлечь внимание мальчиков». В целом, когда говорят о «неуместном» внешнем виде, нередко подразумевают женскую одежду: слишком короткая юбка, слишком облегающее платье, слишком глубокое декольте, слишком низкая посадка брюк… Другими словами, школа просит одеваться девочек поскромнее, чтобы мальчики могли сконцентрироваться на учебе.

Войну «футболкам позора» объявили сами учащиеся, их родители и феминистки. Эксперт по гендерным вопросам Колин де Сенарклен объяснила в комментарии газете Le Temps, что подобная практика является формой институционального гендерного насилия. Это показывает, насколько сексуализированным остается женское тело: по умолчанию считается, что девушка носит шорты и короткие топы, чтобы кого-то соблазнить, а не потому, что ей просто нравится так одеваться. Более того, ее личные качества привязываются к ее внешнему виду: хорошая девочка должна «правильно» одеваться, а если она одета «неподобающе», то сама и будет виновата, если с ней что-то случится.

Лукизм, шейминг, слатшейминг, виктимблейдинг – в английском языке есть много слов для описания этих феноменов, суть которых сводится к тому, что в патриархальном обществе человеку (чаще всего – женщине) приходится испытывать вину и стыд за внешний вид. Этому ли должны учить в школе? Должен ли процесс образования осуществляться через стыд? Должна ли девочка с детства учиться быть «незаметной» и «нераздражающей» для мужчин, чтобы не показаться «легкодоступной»? Или все-таки школьной администрации стоит больше внимания уделять борьбе с сексизмом и гендерными стереотипами?

Нынешнее поколение швейцарских школьниц считает, что подобным вещам не место в школе. Вчера в Женеве девушки-подростки устроили акцию протеста, требуя от департамента государственного образования (DIP) отказаться от «футболок позора», так как этот метод, по их мнению, является «экстремальным, жестоким и опасным для нормального психологического развития молодых людей». Школьницы также призвали власти в сотрудничестве «с феминистскими и педагогическими ассоциациями» пересмотреть школьный дресс-код. Более того, они потребовали от DIP публичных извинений «за эту серьезную и достойную осуждения ошибку». В качестве протеста девушки специально оделись «неподобающим образом»: облачились в топы с голым животом и короткие шорты, надели поверх маек бюстгальтеры и нарисовали на широких белых футболках очертания обнаженного женского тела. Что ж, в XXI веке футболка по-прежнему остается одним из главных средств выражения несогласия.