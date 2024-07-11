Автор: Заррина Салимова, Женева-Париж-Монте-Карло, 11.07.2024.
Знаменитый женевский часовщик радует поклонников не только безупречными образцами часового искусства, но и своими инициативами в самых разных областях жизни.|
Le célèbre horloger genevois ravit ses admirateurs non seulement avec des garde-temps exceptionnels, mais aussi avec ses initiatives dans de nombreux domaines de la vie.
В активной благотворительной деятельности давнего партнера Нашей Газеты женевской мануфактуры F.P.Journe особое место занимает поддержка расположенного в Париже Института мозга: часовой бренд вносит свой вклад в развитие нейронаук на протяжении уже 20 лет.
В 2004 году профессор Жерар Сайан и французский спортсмен и конструктор Жан Тодт решили создать структуру, объединяющую экспертов со всего мира для изучения всех аспектов мозга – от фундаментальных теоретических основ до клинических исследований. Франсуа-Поль Журн без малейших колебаний согласился поддержать эту инициативу. Таким образом, F.P.Journe является самым давним частным партнером Института мозга – празднование долгого сотрудничества состоялось 6 июня в парижском бутике F.P.Journe.
В Институте мозга работают более 900 международных специалистов, занимающихся разработкой методов лечения патологий нервной системы; на его базе открыты 11 передовых технологических платформ, центр клинических исследований, учебный центр и инкубатор стартапов. Институт расположен в больнице Pitié-Salpêtrière, считающейся одним из ведущих европейских центров неврологии.
F.P.Journe оказывает финансовую поддержку организации, выставляя уникальные экземпляры часов на аукционах, жертвуя 30% прибыли от продажи каждой модели Centigraphe с 2008 года и финансируя амбициозные проекты. Вклад F.P.Journe очень важен, так как треть финансирования исследовательского центра поступает от частных благотворителей. В дополнение к существующим инициативам F.P.Journe и Институт мозга объявили о новом партнерстве, направленном на поддержку подразделения исследований и разработок, которое теперь называется F.P.Journe RnD Unit. Благодаря этому отдел сможет удовлетворить растущие потребности исследователей, клиницистов и стартапов. В условиях старения населения заболевания мозга скоро будут затрагивать каждого восьмого человека в мире, поэтому стремление вылечить эти заболевания совершенно понятно.
К слову, какая связь между часами и мозгом? «Как и часы F.P.Journe, человеческий мозг – сложная и тонкая структура. Нам необходимо понять его механизмы, чтобы предотвратить повреждения и начать их восстанавливать», - пояснил президент Института мозга Жерар Сайан.
Жюри в составе директора Нового национального музея Монако Бьорна Дальстрема, директора музея современного искусства Кастелло ди Риволи Франческо Манакорда и художественной руководительницы Музея современного африканского искусства Аль-Мааден Мерием Беррада присудили премию artmonte-carlo – F.P.Journe Анне Богигян, представленной галереей Franco Noero. Скульптура египетской художницы армянского происхождения будет передана F.P.Journe в дар Новому национальному музею Монако.
Анна Богигян родилась в 1946 году в Каире в семье армянского часовщика (еще одна связь с F.P.Journe!). Она изучала политологию и искусство в Каире в 1960-х годах, а также искусство и музыку в Монреале в начале 1970-х. Ее студия и дом находятся в Каире, но Богигян всегда много путешествовала, и все ее творчество пронизано знанием мировых культур. Как отмечают критики, в своем искусстве она в равной степени обращается к прошлому и настоящему, поэзии и политике, радости и критике современного мира. «Я помню народную сказку, в которой король попросил свою дочь описать свою любовь к нему. И она сравнила ее с солью. Ее отцу это не понравилось, но она показала ему, что без соли все теряет вкус. Он понял, что для его дочери он был вкусом жизни, а сама девушка была гениальна. Я всегда была девушкой, которая чувствует соль», - призналась однажды Анна Богигян в разговоре с кураторами музея Tate.
F.P.Journe славится не только своими благотворительными инициативами. Женевский бренд – это еще и синоним «сладкой жизни». Не зря именно F.P.Journe стал официальным партнером 15-й регаты Riva Trophy, которая прошла 29 и 30 июня в Монако. Соревнование было организовано президентом Monaco Boat Service Лиа Рива в сотрудничестве с Яхт-клубом Монако и привлекло любителей яхтенного спорта и поклонников наследия бренда Riva.
Семья Рива начала производить лодки в итальянском Сарнико еще в 1842 году, но именно правнук основателя компании Пьетро Рива, Карло, начал создавать лодки, предназначенные для чистого удовольствия. Отделанные красным деревом ретро-лодки Riva мысленно переносят в золотую эру Ривьеры: на них любили кататься Бриджит Бардо, Софи Лорен и князь Монако Ренье III.
Связь между F.P.Journe и Riva возникла естественным образом – на основе общих ценностей, таких как аутентичность и верность традициям. Оба бренда, каждый в своей области, стремятся к совершенству в своих творениях.
В регате Riva Trophy 2024 участвовали команды из Франции, Италии, Монако и других стран. В общей сложности в этом морском приключении приняли участие около двадцати яхт, включая такие легендарные модели, как Aquarama, 56’ Rivale, 88’ Folgore и 90’ Argo. Победителями стали леди Мирела и сэр Эндрю Кук (британский промышленник, филантроп, историк, писатель и владелец одной из ведущих сталелитейных и машиностроительных групп Европы William Cook Holdings), выигравшие гонку на борту своей яхты Riva Iseo. Помимо трофея паре были вручены часы F.P.Journe из коллекции élégante: украшенная бриллиантами модель Titalyt® 40 мм для нее и Titalyt® 48 мм для него. Часы имеют люминесцентные циферблаты и бирюзовые каучуковые ремешки.
Для создания инновационного механизма этих часов понадобилось восемь лет разработок: élégante может останавливать время и запускать его снова! Часы имеют механический датчик движения. После 35 минут без движения они переходят в режим ожидания для экономии энергии: микропроцессор продолжает измерять время, но механические элементы, такие как зубчатая передача, роторы и стрелки, перестают двигаться. Затем, когда человек снова надевает часы, они автоматически устанавливают текущее время, а стрелки переводятся по кратчайшему пути – как по часовой стрелке, так и против нее. Часы могут определять время до 18 лет в режиме ожидания.
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