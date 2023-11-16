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четверг, 16 ноября 2023 года   

Энергия солнца для швейцарских часов |L’énergie solaire pour les montres suisses

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Tissot T-Touch Connect Sport (с) Tissot

Крупнейший в мире производитель часов Swatch Group инвестировал в производство часовых циферблатов, способных поглощать солнечную энергию. Новинка была использована в только что выпущенной модели Tissot T-Touch Connect Sport.

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Swatch Group, le plus grand fabricant de montres au monde, a investi dans la production de cadrans de montres capables d’absorber l’énergie solaire. Cette nouveauté a été utilisée dans le modèle Tissot T-Touch Connect Sport qui vient d’être lancé.

В начале ноября в Ла-Шо-де-Фоне концерн Swatch Group, объединяющий 18 часовых марок, включая Breguet, Omega, Longines, Tissot и собственно Swatch, открыл в Ла-Шо-де-Фоне новое крыло фабрики, предназначенной для производства специальных солнечных батарей для часов Tissot.

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