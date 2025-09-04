В мире, где все большую силу набирают процессы социальной поляризации, организаторы Zurich Design Weeks (ZDW) решили сделать ставку на то, что объединяет людей, – на сотрудничество и творческую синергию. Новый выпуск главного швейцарского мероприятия в сфере дизайна проходит под темой «Team Up» и призван показать дизайн как совместную практику, которая преодолевает границы между дисциплинами, культурами и технологиями.

решили изучить весь потенциал валяния шерсти и антропологическое значение волокон.

А мебельный магазин H100 представит подборку культовой швейцарской дизайнерской мебели из своей обширной коллекции. Выставка сопровождается серией бесед о выдающихся швейцарских дизайнерах Клаусе Фогте, Дитере Веккерлине, Курте Туте, а также Трикс и Роберте Хаусманнах.

Фото: ZDW

Программа ZDW включает различные сферы – архитектуру, сценографию, визуальную коммуникацию а также интерьерный, модный, текстильный, мебельный, предметный и промышленный виды дизайна. Во флагманском магазине бренда сумок Qwstion, например, будет проходить выставка проекта «Herding wool», получившего в этом году Швейцарскую премию дизайна . Напомним, что авторы проектаВы также сможете посетить шоу-рум Enthusiastic Approval, где представлена коллекция винтажной бижутерии Jakob Bengel. Колье в стиле ар-деко из шланга для душа? Почему бы и да!

Если вас увлекает профессия дизайнера, то не пропустите презентацию проекта «From Sketch to Statement», которая состоится в субботу, 6 сентября. Шесть студентов Zurich Fashion School представят свои портфолио, капсульные коллекции, скетчи и иллюстрации. Для участия в вернисаже нужно зарегистрироваться по электронной почте (info@zurichfashionschool.ch) не позднее 5 сентября.

Фото: ZDW

Традиционно в ZDW принимает участие и цюрихский бутик Hermès. Витрины магазина на Банхофштрассе были специально украшены брюссельским творческим дуэтом Agnes & Anthony, которые создали мультимедийную инсталляцию на тему рисунка. В центре инсталляции находится увлеченный художник-аниматор, который усердно рисует за своим столом. Постепенно рисунки оживают и окружают его: каждая нарисованная им линия словно вдыхает жизнь в бумагу и увлекает нас в путешествие по его воображению. Во второй части художник сам становится персонажем своей вымышленной истории. Полюбоваться витринами можно в любое время дня.

Не забыта и кулинарная составляющая. Усладу для глаз и вкусовых рецепторов готовят швейцарские керамисты Лаурин Шауб и Наташа Мадейски, которые накроют стол нетрадиционной посудой, больше похожей на скульптуру. Уверены, что мало кому доводилось ужинать с таких тарелок… На этих арт-объектах будут поданы блюда Бенджамина Плсека. Кулинарно-художественное действо будет дополнено проекциями фотографий еды Фабиана Хефелиса. Мероприятие под названием Nuova Tavolata пройдет в помещениях бывшей крупной пекарни (для участия необходимо приобрести билет и зарегистрироваться).

Кроме того, в рамках Недель дизайна пройдет Цюрихская биеннале дизайна: одиннадцать визионерских инсталляций будут представлены на территории Старого ботанического сада Цюрихского университета. Наибольшие ожидания арт-критиков связаны с проектом творческого коллектива Krönlihalle, который воссоздает уменьшенные копии знаковых швейцарских помещений, например, знаменитого бара Kronenhalle или зала Chalet fédéral в Федеральном дворце. Для биеннале художники работали над скульптурой с интегрированным баром. Помимо названия (Max Billiger), о проекте неизвестно пока больше ничего.

Коллектив Krönlihalle в созданной ими копии зала заседаний Федерального совета © Mirjam Graf

Еще одним важным моментом в программе ZDW станет проект Киевской недели дизайна – инсталляция The Meeting Point художницы Татьяны Карташевой в Kulturhaus Helferei, учреждении, где встречаются люди из разных стран и с разным происхождением. Татьяна побуждает посетителей к размышлениям: как найти место, к которому ты принадлежишь, если ты его потерял? Должны ли мы сначала познакомиться с самими собой, прежде чем мы сможем знакомиться с другими? Все объекты инсталляции можно трогать и перемещать. Проект родился в сотрудничестве с независимой цюрихской студией Social Fabric, которая занимается производством текстиля, а также трудовой интеграцией и обучением людей, вынужденно покинувших родные страны.