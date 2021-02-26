Швейцарские шопоголики с нетерпением ожидают 1 марта. Не только потому, что начинается календарная весна, а вместе с ней и новый модный сезон, но и потому, что с понедельника возобновляют свою работу магазины. Этот факт не может не радовать тех, кто устал от монотонного и непредсказуемого онлайн-шопинга. На картинке в сети мы часто видим одно, а в доставленной курьером посылке оказывается что-то совсем другое: вещи сидят не так, как на моделях, качество тканей разочаровывает, а оттенки в реальности значительно отличаются от тех, какими они казались на экране. В общем, если вы устали от интернет-покупок и давно мечтали о том, чтобы, как в старые добрые докоронавирусные времена, пройтись по магазинам, то заглядывайте в наш гид по главным трендам сезона.

Блейзер бойфренда

Широкие джинсы, как будто бы одолженные в гардеробе у спутника жизни, модницы освоили уже давно, а теперь настала очередь пиджаков. Запоминайте: актуальный блейзер должен быть удлиненным, прямым и с усиленной линией плеч, с помощью, не побоимся этого слова, подплечников. Да-да, те самые поролоновые штуковины, которые можно было купить в любом советском магазине и которые, мы (или наши мамы) носили в 80-90-х годах, не хотят уходить из моды. Носить блейзеры «с мужского плеча» нужно с прямыми брюками или шортами. Обращайте внимание на базовые цвета – бежевый, серый, оттенки синего.

Бра

Иногда кажется, что дизайнеры каждый год ломают голову над тем, какую часть тела в этом сезоне должны оголять модницы. Если прошлым летом акцент был на голых плечах, то сейчас – на животе. Короткие топы, которые больше напоминают предмет белья, чем полноценную одежду, остаются на пике популярности. Понимаем ваше негодование. Да, после нескольких месяцев карантина похвастаться накачанным прессом могут далеко не все, но это не так уж обязательно. Новая этика гласит: носите то, что вам нравится, и чувствуйте себя в этом уверенно. Так что смело надевайте бра под кардиганы и блейзеры, независимо от того, провели ли вы весь локдаун, занимаясь фитнесом на домашнем коврике или поедая чипсы за просмотром сериалов. Даже если вы не отважитесь в укороченном топе выйти на улицу, вы всегда можете так показаться на видеоконференции в Zoom: на видео все равно никто не увидит, где именно заканчивается топ, но вы себя при этом будете чувствовать модницей.

Жилет

В 1920-х годах вязаный жилет был неотъемлемой частью загородного костюма джентльмена. Этот предмет гардероба носили под твидовый пиджак или надевали на рубашку, собираясь играть в поло или гольф. В 2020-х годах трикотажные жилеты перекочевали в шкафы женщин, следящих за последними тенденциями. Сегодня жилеты надевают на голое тело, футболку или платье. Креативные особы смело превращают в жилеты старые свитера.

Черные маски

Ни один модный обзор эпохи коронавируса не обходится без упоминания маски – этого проклинаемого многими, но, тем не менее, необходимого аксессуара, без которого сегодня невозможно ни сесть в поезд, ни зайти в супермаркет. Унылые медицинские голубые маски успели за этот год надоесть всем, а вот черные средства защиты набирают популярность. Черная маска, как черные туфли-лодочки, почему-то сразу повышает степень модности любого наряда. Берите пример с топ-модели Натальи Водяновой и вице-президента США Камалы Харрис и носите маски черного цвета со всеми вещами – строгими брючными костюмами и мини-платьями.

Что-нибудь максимально непрактичное

Главный тренд весны и грядущего лета – это одежда, которую можно охарактеризовать словами «из ряда вон». Самая модная вещь в этом сезоне должна быть вызовом лично для вас. Это может платье такой длины, на которую вы раньше никогда не решались; блузка того цвета, который вам всегда нравился, но казался слишком ярким или вызывающим; сочетание принтов, которое, на первый взгляд, кажется несочетаемым. Если пандемия нас чему-то и научила, так это тому, что никогда не поздно пробовать что-то новое. Ведь если вы не сделаете это сейчас, то завтра мир снова перевернется с ног на голову и возможность модно похулиганить будет упущена. Экспериментируйте на здоровье!