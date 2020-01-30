ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организации здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-нКоВ «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (ЧСЗМЗ). Решение было принято по итогам совещания Комитета по чрезвычайной ситуации, которое состоялось сегодня в Женеве.
На сайте ВОЗ ЧСЗМЗ определяется как «экстраординарное событие, представляющее риск для здоровья населения в других государствах в результате международного распространения болезни и могущее потребовать координированных международных ответных мер».
Комитет подчеркнул, что объявление ЧСЗМЗ «следует рассматривать в духе поддержки и признательности Китаю, его народу и действиям, предпринятым Китаем на переднем крае борьбы с этой вспышкой в условиях транспарентности и, как можно надеяться, с успехом». Тем не менее, комитет посчитал, что «необходимы глобальные скоординированные усилия для повышения уровня готовности в других регионах мира, которые могут нуждаться в дополнительной поддержке». ВОЗ не считает, что нужно ограничивать международные поездки и перевозки.
Ранее ВОЗ объявляла ЧСМЗ в случае со вспышками вирусов Эбола и Зика, а также из-за полиомиелита и свиного гриппа, уточняет SRF.
По последним данным, эпидемия затронула все провинции Китая. Вирусом 2019-нКоВ заразились около 8 000 человек. Число погибших превысило 170.
Заболевание было подтверждено в 18 странах, включая Францию, Германию и Финляндию. В Швейцарии случаев заражения 2019-нКоВ пока не выявлено. О том, что известно о вирусе на настоящий момент, как он передается и какие меры предосторожности нужно принять, если вирус распространится в Швейцарии, мы рассказывали в нашей статье.
Коронавирус: меры защиты и риски для ШвейцарииШвейцарский минздрав (OFSP) готовится к разным сценариям распространения нового типа коронавируса и вводит предупреждающие меры.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Коронавирус: вопросы и ответыДо настоящего времени вирус 2019-нКоВ не был обнаружен в Швейцарии. Однако минздрав Конфедерации не исключает, что отдельные случаи заболевания могут быть выявлены в течение ближайших нескольких дней.
Махинации с женевским «Папирусом»В городе Кальвина арестован мужчина, подозреваемый в подделке документов с целью помочь нелегалам получить законный статус. Идет расследование.
Мясо с антибиотиками?В швейцарских ресторанах клиентам не всегда предоставляют информацию о том, из какой страны импортировано мясо, входящее в состав блюд. Многие, сами того не подозревая, заказывают кулинарные шедевры, вероятно, содержащие антибиотики и стимуляторы роста.