ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организации здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-нКоВ «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (ЧСЗМЗ). Решение было принято по итогам совещания Комитета по чрезвычайной ситуации, которое состоялось сегодня в Женеве.

На сайте ВОЗ ЧСЗМЗ определяется как «экстраординарное событие, представляющее риск для здоровья населения в других государствах в результате международного распространения болезни и могущее потребовать координированных международных ответных мер».

Комитет подчеркнул, что объявление ЧСЗМЗ «следует рассматривать в духе поддержки и признательности Китаю, его народу и действиям, предпринятым Китаем на переднем крае борьбы с этой вспышкой в условиях транспарентности и, как можно надеяться, с успехом». Тем не менее, комитет посчитал, что «необходимы глобальные скоординированные усилия для повышения уровня готовности в других регионах мира, которые могут нуждаться в дополнительной поддержке». ВОЗ не считает, что нужно ограничивать международные поездки и перевозки.

Ранее ВОЗ объявляла ЧСМЗ в случае со вспышками вирусов Эбола и Зика, а также из-за полиомиелита и свиного гриппа, уточняет SRF.

По последним данным, эпидемия затронула все провинции Китая. Вирусом 2019-нКоВ заразились около 8 000 человек. Число погибших превысило 170.

Заболевание было подтверждено в 18 странах, включая Францию, Германию и Финляндию. В Швейцарии случаев заражения 2019-нКоВ пока не выявлено. О том, что известно о вирусе на настоящий момент, как он передается и какие меры предосторожности нужно принять, если вирус распространится в Швейцарии, мы рассказывали в нашей статье.