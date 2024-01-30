Термокольцо как вид мужской контрацепции? |L’anneau thermique comme moyen de contraception masculine?

В последнее время все больше мужчин пользуются термальной контрацепцией, которая предполагает приподнимание яичек (с помощью специального нижнего белья или кольца) для повышения их температуры. Одним из самых популярных средств считается силиконовое кольцо Andro-switch. При этом исследований, доказывающих обратимость и безопасность этого вида контрацепции, пока недостаточно.