По сравнению с другими европейскими странами, охват вакцинацией в Швейцарии относительно низок: лишь 73% людей старше 12 лет полностью привиты. По последним данным, без учета тех, кто уже выздоровел, уровень вакцинации должен составлять примерно 93% среди людей старше 65 лет и 80% среди людей в возрасте от 18 до 65 лет. Чтобы приблизиться к желаемым показателям, Конфедерация приступает к кампании в пользу прививок.

Нестабильная эпидемиологическая ситуация

Санитарная ситуация в Швейцарии остается неустойчивой. После наблюдавшегося в последние недели снижения числа случаев заболевания, сейчас снова наметилась тенденция к росту. Так, за прошедшие сутки власти зафиксировали 2607 заражений, 57 госпитализаций и пять летальных исходов. Инфекции участились в школах, а также в домах престарелых. Как отметил на прошедшем во вторник брифинге президент Ассоциации кантональных врачей Швейцарии Рудольф Хаури, 70% из тех, кто получил положительный результат теста, не были привиты. Если же сравнить частоту заболеваемости между госпитализированными людьми, которые прошли вакцинацию, и теми, кто ее не прошел, то первые в шесть раз реже попадают в больницу. И следует помнить, что никто не застрахован от тяжелого течения болезни: половина из тех, кто попал в больницу и не был привит, - это люди моложе 50 лет. По оценкам экспертов, невозможно точно предсказать масштабы и скорость увеличения числа госпитализаций в ближайшие недели. Однако ожидается, что рост заражений увеличит нагрузку на больницы.

«Вместе покончим с пандемией»

С 8 по 14 ноября в Швейцарии пройдет национальная неделя вакцинации. Федеральный совет и кантоны приняли решение о проведении этой кампании, поскольку они убеждены, что вакцинация остается наиболее эффективным средством прекращения эпидемии: в среднем 50 прививок предотвращают одну госпитализацию, а 150 прививок – одно попадание в отделение интенсивной терапии.

Цель кампании состоит в том, чтобы проинформировать как можно больше людей о преимуществах и побочных эффектах прививок. Дополнительные мобильные пункты, такие как вакцинационные автобусы или трамваи, обеспечат более легкий доступ к консультациям и вакцинам. А на главном железнодорожном вокзале Цюриха возведут «деревню вакцинации», где пассажиры смогут спонтанно привиться.

Неделя будет насыщенной событиями. Кантоны, многочисленные ассоциации и организации будут проводить «ночи вакцинации» и прямые трансляции интервью с экспертами. Кроме того, певица Штефани Хайнцманн, рэпер Стресс и другие представители швейцарской эстрады выступят с концертами в Туне, Лозанне, Санкт-Галлене, Сионе и Люцерне. На концертах смогут присутствовать до 500 человек – сертификат не требуется, так как мероприятия будут проводиться на открытом воздухе. Все зрители смогут получить консультацию по вопросам вакцинации и сделать прививку на месте.

Наконец, 7 ноября будет запущена рекламная кампания, в которой более 80 представителей мира спорта, культуры, бизнеса и политики будут призывать сделать прививки. Кампания обойдется Конфедерации максимум в 96 миллионов франков. Для сравнения: бесплатные анализы стоят до 50 миллионов франков в неделю. Подробную программу этой грандиозной недели можно найти на сайте vaccinationweek.ch.

Как не запутаться в сертификатах?

С 16 ноября некоторые категории граждан смогут получить швейцарский Covid-сертификат, который будет действовать только на территории страны. Прежде всего, для тех, кто перенес инфекцию и чей диагноз был подтвержден ПЦР-тестом, срок действия национального сертификата будет продлен до 12 месяцев. В Европе сертификаты для переболевших по-прежнему действительны 180 дней.

Швейцарский санитарный паспорт также может быть выдан при предъявлении недавнего положительного серологического теста, который является доказательством того, что человек перенес инфекцию и имеет определенную форму иммунитета. Такой сертификат будет действителен в течение 90 дней и только на территории страны. По истечении этого периода можно провести новый тест. Если он будет положительным, то сертификат будет продлен. Эти анализы являются платными.

С середины декабря швейцарский сертификат будет также выдаваться сроком на один год людям, которые не могут пройти вакцинацию или тестирование по медицинским показаниям.

В целях поддержки туризма и экономики все туристы, которые были привиты вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), получат с конца ноября швейцарский сертификат на 30 дней. В настоящее время это касается препаратов Sinovac и Sinopharm.

Добавим, что вопреки тому, что было объявлено ранее, Берн будет продолжать оплачивать тесты для людей, которые получили только первую дозу вакцины и еще не имеют доступа к медицинскому сертификату. Расходы на анализы будут покрываться Конфедерацией до истечения шести недель после введения первой дозы, после чего человеку придется платить из своего кармана. При этом для получения сертификата теперь можно сдавать только экспресс-тесты на антиген с использованием мазка из носоглотки. Третья «бустерная» доза, рекомендованная в настоящее время для уязвимых групп населения, остается бесплатной, если вакцинация проводится в соответствии с официальными рекомендациями.

Таблетки от коронавируса будут доступны всем?

Американская фармацевтическая компания Merck объявила в среду о заключении соглашения, которое может позволить широко распространить в бедных странах дженереки, то есть непатентованные версии, разработанного фирмой препарата против Covid-19. Речь идет о молнупиравире – экспериментальном пероральном противовирусном средстве.

При условии одобрения регулирующими органами, соглашение поможет обеспечить доступ к таблеткам в 105 странах с низким и средним уровнем дохода. Органы надзора за лекарственными средствами в США и ЕС уже начали оценку препарата.

Противовирусные средства, такие как молнупиравир, действуют путем снижения способности вируса к самовоспроизведению, тем самым сдерживая развитие болезни. По данным клинического исследования, проведенного компанией Merck, если принимать эти таблетки в течение нескольких дней после положительного теста, то риск госпитализации будет снижен вдвое.