Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 03. 2021.
Ровно год назад, 5 марта 2020 года, в Швейцарии от последствий Covid-19 умер первый человек. Президент Конфедерации Ги Пармелен призывает сегодня, в 11.59, почтить минутой молчания память всех тех, чьи жизни унесла инфекция.|
Il y a an ans, le 5 mars 2020, la première personne décédait des suites du COVID-19 en Suisse. Aujourd’hui le président de la Confédération Guy Parmelin invite la population à rendre hommage aux victimes, en observant une minute de silence.
По последним данным, в Швейцарии коронавирусная инфекция унесла жизни 9319 человек. Сегодня, в 11.59, жители Конфедерации почтят минутой молчания память жертв пандемии. По окончании траурной минуты, ровно в полдень, по всей стране зазвонят церковные колокола. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Все еще более тысячи случаев в сутки
По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 1223 новых случая заражения коронавирусом, 48 госпитализаций и девять летальных исходов. За последние 24 часа Минздрав получил результаты 30 076 тестов, 4,07% из которых оказались положительными. В течение двух недель общее число инфицированных составило 13 954 человека, что соответствует 161,42 новым случаям на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса, указываемый с задержкой около десяти дней, составил 1,07.
Динамика развития заболеваемости за неделю показывает небольшой рост заражений – впервые с конца декабря. Согласно еженедельному отчету OFSP/BAG, в течение восьмой календарной недели года количество новых инфекций увеличилось на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. Число заболеваний на 100 000 жителей варьируется от 42 в кантоне Нидвальден до 147 в Невшателе. В среднем по стране власти зарегистрировали 83,7 инфекции на 100 000 жителей по сравнению с 80,8 на предыдущей неделе. При этом, количество госпитализаций стагнирует, а показатели смертности продолжают снижаться, начиная с предпоследней недели 2020 года.
20% жителей Романдии имеют иммунитет
Наша Газета уже рассказывала, что в Швейцарии проводится масштабное национальное исследование Corona Immunitas, цель которого состоит в определении доли людей, перенесших Covid-19 - в различных регионах страны и в конкретных группах населения. Согласно последним опубликованным результатам, во франкоязычной Швейцарии иммунитет имеют около 20% населения, в частности, в кантонах Во (25%), Женева (21%) и Фрибург (20%).
В немецкоязычной Швейцарии доля людей, имеющих антитела, намного ниже, например, в Цюрихе она составляет всего 8%. Эту региональную разницу трудно объяснить. «Мы смотрим на поведение людей, ношение масок, соблюдение дистанции, но не видим разницы между французско- и немецкоязычной Швейцарией. Даже фронтальеры не могут объяснить этот феномен: в Базеле они тоже есть, но там показатели значительно ниже. Существует множество гипотез, но ни одна из них до сих пор не была доказана», - отметил в комментарии RTS координатор Corona Immunita Мило Пуан.
Добавим, что даже 20% все еще недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Хорошая новость состоит в том, что у более 90% переболевших были обнаружены антитела даже через полгода после инфицирования. Любопытно и то, что исследование также позволяет ученым наблюдать первые эффекты вакцинации. Так, в кантоне Во была обнаружена очень высокая серопревалентность среди людей старше 75 лет. Скорее всего, это связано с прививками, потому что в этой возрастной группе было не так много инфицированных людей.
Споры вокруг Закона о Covid-19
Закон о Covid-19 вступил в силу всего пару месяцев назад, но Федеральное собрание пересматривает его уже во второй раз. Во время проходящей в эти дни весенней сессии парламентарии обсуждают два основных спорных момента: политика Федерального совета в отношении регулирования коронакризиса и размер финансовой помощи наиболее пострадавшим от ограничений компаниям.
Национальный совет призывал правительство скорее ослабить меры. В среду члены большой палаты парламента приняли соответствующую «декларацию» 97 голосами против 90. Среди прочего, они призывает к открытию ресторанов 22 марта, немедленной отмене запрета собираться группами более пяти человек в помещении, а также к более широкому тестированию и активизации вакцинации.
Теоретически парламент мог бы «заставить» Федеральный совет отменить ограничения, но для этого необходимо также добиться большинства голосов членов Совета кантонов, которые не стремятся «отбирать» власть у министров и выступают за то, чтобы кантоны с благоприятной эпидемиологической ситуацией могли самостоятельно принимать решения. Срочные поправки к Закону о Covid-19 в понедельник снова будут обсуждаться в Национальном Совете.
В свою очередь министр здравоохранения Ален Берсе на состоявшейся в четверг после встречи с кантональными директорами здравоохранения пресс-конференции призвал к осторожности. По его словам, очевидно, что время от времени стратегия властей может меняться, но это также влечет за собой риски. На данный момент показатели не падают, а стагнируют, причем никто не знает, как будет развиваться ситуация. Берсе заявил, что автоматизм не является хорошим аргументом в борьбе с пандемией, так как здесь скорее «нужны ситуационные решения». Президент кантональных директоров здравоохранения Лукас Энгельбергер также подчеркнул, что пандемия все еще остается потенциально смертоносным противником, а «борьба еще не окончена», поэтому способность быстро реагировать на ситуацию не должна быть «парализована» законами.
Тем временем, Федеральная канцелярия подтвердила, что противники Закона о Covid-19 собрали более 90 000 действительных подписей. Голосование по этому вопросу, таким образом, должно состояться 13 июня, равно как и референдумы против Закона о СО2 и новых антитеррористических мерах. Напомним, что сторонники «антиковидного» референдума хотят предотвратить ретроактивную легитимизацию чрезвычайных полномочий Федерального совета во время пандемии и их продление до конца 2021 года.
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