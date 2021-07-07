Во вторник представители швейцарской системы здравоохранения провели традиционный брифинг, дав оценку сложившейся эпидемиологической ситуации и неоднократно призвав население пройти вакцинацию.

Вакцинация – гражданский долг?

За прошедшие сутки власти сообщили о 274 новых случаях заражения и трех госпитализациях. Ни один летальный исход не был зафиксирован. Доля варианта дельта в Швейцарии резко выросла, и сейчас на эту мутацию уже приходится около 30% новых инфекций, сообщила в ходе брифинга руководительница отдела контроля за инфекционными заболеваниями Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере. По ее словам, такое развитие событий может объяснить увеличение числа новых случаев заболевания в Швейцарии. «Если мы посмотрим на то, что происходит в других странах, в частности, в Великобритании и Израиле, где этот вариант был распространен в течение некоторого времени, то увидим, что там наблюдается рост числа новых инфекций, но не госпитализаций», - добавила она. Возможно, этому способствовала высокая доля вакцинированных людей в этих странах. Большинство людей, госпитализированных в настоящее время в Швейцарии, невакцинированы, тогда как случаи заболевания в возрастных группах с высокой долей вакцинированных остаются редкими. Вакцины по-прежнему являются решением проблемы, и те, которые разрешены в Швейцарии, очень эффективны, подчеркнула эксперт.

Впрочем, среди причин, которые привели к росту заражений, называется не только распространение мутации дельта, но также увеличение контактов между людьми в летнее время и большее количество проводимых тестов, позволяющих выявить легкие случаи инфекции: сейчас многие люди уезжают в отпуск и делают анализ перед поездкой.

Массере сравнила пандемию с чемпионатом по футболу: если мы выиграли один матч, это не значит, что мы выиграли весь турнир. Поэтому каждый должен пройти вакцинацию, если это возможно. Те, кто не вакцинирован, должны сдавать анализы раз в неделю, особенно те, кто посещает какое-либо мероприятие или возвращается на работу в офис.

С вакцинацией тесно связан и вопрос ношения масок. Так, по словам Массере, маски можно будет снять тогда, когда столько людей получат прививки или иммунитет, что вирус больше не сможет распространяться в общественных местах, а разрешить не носить маски только вакцинированным пока не представляется возможным.

Число новых случаев заражения c прошлой недели удвоилось, а количество заболевших может вырасти еще быстрее из-за более заразной мутации дельта, отметил в свою очередь глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн. Наибольшую обеспокоенность у него вызывает судьба пожилых людей, только 80% из которых имеют антитела. Невакцинированные люди этой возрастной группы могут оказаться в больнице или скончаться в случае заражения, при этом до сих пор треть госпитализированных пациентов были старше 70 лет. Одним из решений является вакцинация. Увеличение вакцинации в этой возрастной категории на 10% позволило бы вдвое сократить возможные инфекции, подчеркнул Акерманн. Однако Швейцария все еще далека от Великобритании, где только 2% людей старше 70 лет не имеют антител. «Самое время сделать прививку сейчас», - подытожил Акерманн, напомнив, что следующая волна заболеваемости будет зависеть от того, какая часть населения имеет слабый иммунитет или не имеет его вовсе.

Covid-сертификат вскоре будет действителен в Европе

В ходе брифинга эксперты не смогли ответить на вопрос журналистов о том, почему швейцарский Covid-сертификат до сих пор не признан в ЕС. Однако телеканал SRF со ссылкой на свои источники сообщает, что брюссельский комитет «Digital Covid Certificate» в понедельник одобрил признание швейцарского документа. Еврокомиссия должна это еще письменно подтвердить, что, согласно имеющейся информации, должно произойти в ближайшие дни.

Сертификат должен вступить в силу в пятницу или самое позднее в следующий понедельник, уточняет RTS. Документ будет действителен в 27 странах Европейского Союза, а также в Исландии, Норвегии и в трех европейских микрогосударствах. Напомним, что QR-код можно предъявить на смартфоне или в распечатанном виде. Сертификат включает идентификационные данные, а также информацию о вакцинации (тип вакцины, количество полученных доз), скрининге (дата теста, отрицательный или положительный результат) или серологическом анализе, т.е. болел ли путешественник и есть ли у него антитела.

Более 3400 побочных реакций на вакцины

В настоящее время 38% населения Швейцарии полностью привиты, при этом по сравнению с предыдущей неделей темпы вакцинации замедлились на 12%.

Тем временем, власти зарегистрировали около 3 400 нежелательных эффектов после прививки против коронавируса. По словам представителя швейцарского органа контроля за лекарственными средствами Swissmedic Кристофа Кюнга, одна треть из этих реакций характеризуется как серьезные, то есть подразумевает госпитализацию, длительную госпитализацию или летальный исход.

В Конфедерации пока не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, хотя 116 человек скончались через определенный промежуток времени после инъекции. Несмотря на временное совпадение, нет конкретных доказательств того, что прививка стала причиной смерти, отмечается в коммюнике Swissmedic.

Вакцины разрешаются только в том случае, если польза от них перевешивает риск, объяснил Кристоф Кюнг, подчеркнув, что не существует такого понятия, как «полное отсутствие побочных эффектов». В целом более заметные реакции наблюдаются у молодых людей, поскольку их иммунная система реагирует сильнее. Во многих случаях известные побочные эффекты не являются проблемой и быстро проходят.

Долгосрочные последствия Covid-19

Примерно у четырех из десяти человек симптомы сохраняются более семи месяцев после заражения коронавирусом. К такому выводу пришли исследователи Женевского университетского госпиталя (HUG) и Женевского университета (UNIGE), наблюдавшие за 410 пациентами, которые были инфицированы вирусом, но без серьезных осложнений, требующих госпитализации. В общей сложности 39% из этих людей сообщили о симптомах, сохраняющихся в течение семи-девяти месяцев после заражения. Чаще всего перенесшие инфекцию жаловались на усталость (20,7%), потерю вкуса или обоняния (16,8%), одышку (11,7%) и головные боли (10%). Эти результаты сопоставимы с данными международных исследований такого же типа, которые проводились с меньшим количеством участников.

Похоже, что мужчины и женщины не равны, когда дело касается долгосрочных последствий Covid-19. Так, пациенты женского пола более склонны к усталости, одышке и головным болям. Однако возраст не играет роли: от так называемого Long Covid страдают все категории населения, включая молодых и здоровых. Тем не менее, распространенность некоторых симптомов варьируется в определенных возрастных группах, например, у 40-60-летних людей чаще возникают мышечные боли.