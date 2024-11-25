Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25.11.2024.
Исследование показало, что у швейцарских потребителей меньше поводов для беспокойства, чем у их французских соседей.|
L'étude révèle que les consommateurs suisses ont moins de raisons de s'inquiéter que leurs voisins français.
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