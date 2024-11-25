Ртутный тунец. Консервированный |Le thon en conserve. Et à mercure

Консервированный тунец пользуется, как известно, большой популярностью. Он содержит много белка, стоит недорого, может храниться довольно долго, годится в салаты, в супы и для брускетты, например. Но далеко не все в курсе связанной с ним опасности – содержания ртути, тяжелого металла, который часто присутствует в рыбе из-за загрязненной воды.