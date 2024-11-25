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понедельник, 25 ноября 2024 года   

Ртутный тунец. Консервированный |Le thon en conserve. Et à mercure

Автор: , Женева, .

Photo © Nashagazeta

Исследование показало, что у швейцарских потребителей меньше поводов для беспокойства, чем у их французских соседей.

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L'étude révèle que les consommateurs suisses ont moins de raisons de s'inquiéter que leurs voisins français.

Консервированный тунец пользуется, как известно, большой популярностью. Он содержит много белка, стоит недорого, может храниться довольно долго, годится в салаты, в супы и для брускетты, например. Но далеко не все в курсе связанной с ним опасности – содержания ртути, тяжелого металла, который часто присутствует в рыбе из-за загрязненной воды. 

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консервированный тунец
содержание ртути в тунце
рыбные консервы
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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