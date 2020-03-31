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вторник, 31 марта 2020 года   

Распространение коронавируса не остановилось, но замедлилось|La progression du coronavirus n’est pas stoppée, mais ralentie

Автор: Заррина Салимова, Берн, 31. 03. 2020. Просмотров: 19

Террасы швейцарских ресторанов опечатаны лентами, как место преступления. Фото: Nashagazeta.ch

Рост числа новых случаев заболевания Covid-19 в выходные был примерно таким же, как и в предыдущие дни. Это может быть признаком того, что принятые меры начинают действовать, хотя делать какие-либо выводы еще рано, заявил глава отделения инфекционных заболеваний Федерального департамента здравоохранения (OFSP) Даниэль Кох на брифинге в понедельник.

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L’augmentation des cas de coronavirus pendant ce week-end a été plus ou moins la même que celle des derniers jours. C’est peut-être un signe que les mesures prises commencent à faire effet, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions, a déclaré Daniel Koch, responsable des maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), lundi lors du point de presse.

Актуальную глобальную статистику по коронавирусу можно найти на сайте университета Джона Хопкинса, а мы продолжаем информировать вас о ситуации в Швейцарии.

Тичино лидирует по числу заболевших

На настоящий момент в Конфедерации проведено 116 700 тестов, 13% из которых оказались положительными. Согласно бюллетеню OFSP от 30 марта, в Швейцарии подтверждено 15 475 случаев заражения Covid-19, что на 1201 больше, чем днем ранее.

Больше всего заразившихся коронавирусом по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино (551,3 случаев на 100 000 человек), Во (418,9), Базель-городской (372,2) и Женева (367,4).

От вызванных инфекцией осложнений в Швейцарии, по официальным данным от 30 марта, скончались 295 человек: 178 мужчин (60%) и 117 женщин (40%). Средний возраст скончавшихся составляет 82 года.

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. Официального сайта, на котором можно было бы следить за статистикой по Швейцарии в режиме реального времени, не существует, но есть несколько неофициальных платформ. Данные по заболевшим и скончавшимся по всем кантонам несколько раз в течение дня обновляют некоторые швейцарские СМИ. Кроме того, как мы уже не раз сообщали, сайт с актуальной статистикой разработал бернский программист Даниэль Пробст.

Делать выводы еще рано

«Экспоненциальный рост числа новых случаев не остановился, но замедлился», - отметил на состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох. Темп распространения инфекции в прошедшие выходные был примерно таким же, как и в последние несколько дней. Возможно, это признак того, что принятые меры начинают действовать. Впрочем, делать какие-либо серьезные выводы еще рано, сказал Кох. Он также добавил, что количество инфекций не может быть сведено к нулю. «В любом обществе, особенно в таком свободном, как в Швейцарии, всегда будут контакты, через которые вирус будет передаваться», - пояснил Кох.

Солдаты на карантине

Многие кантоны сейчас обращаются за поддержкой к вооруженным силам, однако самой армии также приходится бороться с эпидемией в своих рядах. Как сообщил на брифинге в понедельник бригадир и начальник штаба оперативного командования Рейнальд Дро, в армии было зарегистрировано 128 случаев заболевания, 93 из которых зафиксированы в двух школах рекрутов в Романдии и Тичино. Около 400 швейцарских солдат сейчас находятся на карантине.

Миллиардные потери и тысячи безработных

6,4 млрд франков – в такую сумму оценивают эксперты Университета прикладных наук Западной Швейцарии (HES-SO) ущерб, который эпидемия Covid-19 нанесет швейцарской туристической отрасли. Риск банкротства особенно велик в гостиничном и ресторанном бизнесе, где занято около 250 тысяч человек.

В настоящее время в Конфедерации насчитывается 132 660 безработных что соответствует уровню безработицы в 2,9%, отметил на вчерашнем брифинге представитель Государственного секретариата по вопросам экономики (SECO) Эрик Якоб.

Зачем мы пересылаем друг другу мемы?

Потеря работы, снижение доходов, неуверенность в будущем, карантин – справляться со всеми этими «ужасами новой реальности» помогает юмор. Если вы еще не получили по мессенджеру от своих друзей или коллег ни одного смешного видео и ни одной забавной картинки про коронавирус, это может означать две вещи: либо вы живете в стране, до которой инфекция еще не добралась; либо у вас на смартфоне просто не установлено ни одно приложение для обмена сообщениями. Почему мы – взрослые и, хотелось бы надеяться, разумные – люди ведем себя как подростки на скучном уроке и пересылаем друг другу забавные мемы?

У такого поведения есть две главных функции, пояснил в комментарии Bilan профессор и директор Швейцарского центра аффективных наук Женевского университета Дэвид Сандер. Во-первых, это помогает дистанцироваться от ситуации, уменьшить беспокойство, снизить чувства страха и тревоги. Во-вторых, обмен положительными эмоциями содействует укреплению социальных связей и демонстрирует, что вы остаетесь сплоченной семьей или коллективом, а это особенно важно сейчас, когда многие вынуждены соблюдать режим самоизоляции и ограничивать физическое общение.

Не будь ковидиотом!

До конца года еще далеко, но уже сейчас можно предположить, что за право называться главными словами 2020-го поборются «самозоляция», «самокарантин», «коронавирус» и неологизм «ковидиот», который в середине марта был включен в онлайн-словарь англоязычного сленга Urban Dictionary. Словом «ковидиот» (от англ. covidiot: Covid + idiot) называют человека, который не следует санитарным рекомендациям властей, например, не моет руки и не соблюдает социальную дистанцию. Ковидиоты отрицают пандемию Covid-19 и считают, что это заговор «теневого мирового правительства». Ковидиоты обвиняют остальных в паническом и нелогичном поведении, но при этом сами первыми бегут в магазин и скупают годовые запасы риса, спагетти и туалетной бумаги.

Ковидиотизм заразен почти так же, как и Covid-19. Подхватить «бациллу дурости» легко можно после общения с ковидиотом в мессенджере или на любом онлайн-форуме, а также устраивая бессмысленные дебаты под постами в социальных сетях. Ковидиотизм поражает представителей всех возрастных групп, социальных классов и профессий: от студентов, устраивающих вечеринки в разгар эпидемии, до политиков, не предпринимающих никаких мер для борьбы с распространением инфекции. Радует только то, что, в отличие от Covid-19, от ковидиотизма можно привиться – достаточно сделать инъекцию здравого смысла.

Швейцарцы следуют рекомендациям правительства

К счастью, большинство швейцарцев нельзя назвать ковидиотами – это следует из опроса, проведенного институтами изучения общественного мнения Demo Scope и Sotomo по мандату OFSP. 92% респондентов заявили, что осведомлены об информационной кампании швейцарских властей. Так, девять из десяти опрошенных отказались от рукопожатий, а четверо из пяти кашляют в локоть. Три четверти респондентов тщательно моют руки, а 70% соблюдают социальную дистанцию. Напомним, что 98% читателей, принявших участие в опросе Нашей Газеты, полностью или частично выполняют предписания правительства по сдерживанию эпидемии.

Режим самоизоляции в Москве

С понедельника жесткие карантинные меры введены для всех жителей Москвы. Как подчеркивается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, покидать квартиру разрешено только в случае «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор».

Добавим, что Россия сокращает количество рейсов для возвращающихся граждан, в частности, последний рейс по маршруту Женева-Москва будет выполняться 31 марта компанией «Аэрофлот». Полный список «вывозных рейсов» для российских граждан, оказавшихся в затруднительном положении за рубежом, опубликован на странице российского МИДа в Facebook.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в тематическом досье.

 

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вторник, 31 марта 2020 года
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