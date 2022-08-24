Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 08. 2022.
Швейцарская медицинская страховая компания Helsana попала под шквал критики после опубликованного на днях расследования.|
L’assureur maladie suisse Helsana a fait l’objet de nombreuses critiques après la publication d’une enquête.
Наша Газета уже рассказывала, что право на прерывание беременности подвергается сомнению не только в США, но и в Швейцарской Конфедерации, где растет число противников абортов. В частности, национальные советницы от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) Андреа Гайсбюлер и Иветта Эстерманн в конце 2021 года выдвинули две инициативы, направленные на сокращение числа прерываний беременности. Первая предусматривает введение однодневного периода размышлений перед процедурой с целью «защиты женщин от поспешных абортов». А вторая предлагает запретить прерывание беременности, если плод на момент операции мог бы быть жизнеспособен вне утробы матери, т.е. примерно с 22-й недели. К июню 2023 года обе инициативы должны собрать по 100 000 подписей, чтобы быть вынесенными на голосование.
Как стало известно из недавнего расследования французской редакции Swissinfo, консервативные швейцарские активисты борются за ограничение доступа к абортам разными способами. Они не только используют политические рычаги, но также лоббируют центры по оказанию помощи беременным, установку бэби-боксов, позволяющих отчаявшимся матерям оставлять младенцев в отсеке снаружи здания больницы, и даже предоставление скидок на медстрахование. Именно последнее вызвало бурю негодования в социальных сетях.
Оказалось, что компания Helsana предоставляет скидку в размере 10% на дополнительное страхование членам швейцарской организации Pro Life, которые подписывают хартию об отказе от абортов, не имеющую, впрочем, юридической силы, так как аборты по закону должны компенсироваться обязательной медстраховкой. Основанная в 1989 году организация насчитывает сейчас около 70 000 членов. Представители Helsana, в свою очередь, отмечают, что заключили коллективный договор с ассоциацией Pro Life в соответствии с отраслевой практикой. Кроме того, именно Pro Life просит своих членов подписать эту хартию, а не страховая компания.
С юридической точки зрения Helsana ничего не нарушает. Дело в том, что необходимо различать обязательные и дополнительные виды страхования. Как пояснила профессор медицинского и гражданского права и содиректор Института медицинского права Университета Невшателя Сабрина Бурга в комментарии RTS, подписанные между Helsana и Pro Life договоры относятся к дополнительному страхованию, а значит, носят полностью частный характер. Если в системе базового страхования власти имеют право голоса, то в том, что касается дополнительных услуг, компания пользуется экономической и договорной свободой.
Любопытно, что, по информации Swissinfo, швейцарские борцы с абортами не находятся в изоляции, а поддерживают отношения с консерваторами из других стран, выступающими не только против прерывания беременности, но также против прав ЛГБТ-сообщества и полового воспитания в целом. Более того, размер сумм, вложенных в эти движения в Европе, увеличился в четыре раза с 2009 по 2018 годы, достигнув 700 миллионов долларов. Средства поступают от 54 организаций (НПО, фондов, религиозных объединений и политических партий), а также из трех основных географических регионов (США, Россия и сама Европа). В Швейцарии, как и в большинстве европейских стран, эти движения пока в меньшинстве, но они все же существуют и проявляют активность, ожидая подходящей возможности, чтобы продвинуть свои идеи.
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