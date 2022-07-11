Аборты в Швейцарии |L’avortement en Suisse

Недавнее решение Верховного суда США всколыхнуло весь мир. Напомним, что 24 июня высшая американская судебная инстанция постановила, что аборт не является конституционным правом, отменив решение 1973 года по делу «Роу против Уэйда». Поскольку право на прерывание беременности больше не гарантируется Конституцией, то определять его законность будут сами штаты, многие из которых могут и вовсе запретить аборты.