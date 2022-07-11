Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 07. 2022.
Право на прерывание беременности подвергается сомнению не только в США, но и в Конфедерации, где были выдвинуты две инициативы по ужесточению правил проведения абортов.|
Le droit d’interrompre une grossesse est remis en cause non seulement aux États-Unis, mais aussi dans la Confédération, où deux initiatives ont été lancées pour renforcer la réglementation sur l’avortement.
Недавнее решение Верховного суда США всколыхнуло весь мир. Напомним, что 24 июня высшая американская судебная инстанция постановила, что аборт не является конституционным правом, отменив решение 1973 года по делу «Роу против Уэйда». Поскольку право на прерывание беременности больше не гарантируется Конституцией, то определять его законность будут сами штаты, многие из которых могут и вовсе запретить аборты.
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