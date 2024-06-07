Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 07.06.2024.
Как влияют препараты для лечения ожирения и диабета на течение беременности? И почему швейцарский орган надзора за лекарственными средствами рекомендует беременным и кормящим женщинам воздержаться от чая с фенхелем?|
Quels sont les effets des médicaments contre l’obésité et le diabète sur la grossesse? Et pourquoi est-ce que Swissmedic recommande de ne pas consommer de tisane au fenouil pendant la grossesse et l’allaitement?
В Швейцарии популярные инъекции, изначально разработанные для лечения диабета и помогающие похудеть, покрываются базовой страховкой. Но насколько они безопасны для беременных? Вопрос вовсе не праздный, учитывая тот факт, что распространенность избыточного веса и ожирения среди женщин детородного возраста растет во всем мире. Некоторую ясность дает новое исследование швейцарской службы информации о тератогенах (веществах и факторах, приводящих к нарушению эмбрионального развития) STIS, проведенное в сотрудничестве с аналогичными центрами в Германии, Великобритании, Израиле и Италии.
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