Ozempic и Wegovy во время беременности? |Ozempic et Wegovy pendant la grossesse?

В Швейцарии популярные инъекции, изначально разработанные для лечения диабета и помогающие похудеть, покрываются базовой страховкой. Но насколько они безопасны для беременных? Вопрос вовсе не праздный, учитывая тот факт, что распространенность избыточного веса и ожирения среди женщин детородного возраста растет во всем мире. Некоторую ясность дает новое исследование швейцарской службы информации о тератогенах (веществах и факторах, приводящих к нарушению эмбрионального развития) STIS, проведенное в сотрудничестве с аналогичными центрами в Германии, Великобритании, Израиле и Италии.