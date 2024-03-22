Согласно имеющейся информации, руководство Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) ведет переговоры с другими компаниями, чтобы приблизить финансовый центр Швейцарии к Флоренции, Риму и Копенгагену, а также изучают надписи на стенах собственных поездов.