Автор: Заррина Салимова, Базель, 31. 05. 2021.
Впервые слепой пациент вновь обрел зрение благодаря инновационной генной терапии, разработанной швейцарскими, американскими и французскими учеными.|
Pour la première fois, un patient aveugle recouvre la vue grâce à un traitement génique innovant élaboré par des scientifiques suisses, américains et français.
Практически библейское чудо удалось совершить международной исследовательской группе под руководством профессора Базельского университета, директора Института молекулярной и клинической офтальмологии Базеля (IOB) Ботонда Роска и профессора Питтсбургского университета Жозе-Алена Сахеля. Ученые, которые уже более десяти лет работают над лечением наследственной слепоты, разработали специальную генную терапию, частично возвращающую зрение слепым людям, сообщает Базельский университет.
Речь идет о том виде слепоты, которая вызывается наследственным заболеванием фоторецепторов глаза. Напомним, что фоторецепторы – это светочувствительные клетки сетчатки, которые с помощью белков-опсинов преобразуют свет в электрические стимулы и передают зрительную информацию из глаза в мозг по зрительному нерву. Однако при многих наследственных поражениях глаз фоторецепторы дегенерируют, в результате чего больные теряют способность видеть.
Исследователи применили метод оптогенетики, при котором клетки генетически модифицируются для производства светочувствительных белков. Чтобы восстановить чувствительность сетчатки к свету, ученые ввели в ганглионарные клетки особые гены для производства белка ChrimsonR. Этот белок поглощает желтоватый свет, который более безопасен для клеток сетчатки, чем синий, обычно используемый в оптогенетике. Исследовательская группа также разработала специальную пару очков, оснащенных камерой, которая фиксирует окружающую среду и проецирует изображения, преобразованные в длины световых волн, на сетчатку глаза.
Примерно через пять месяцев после того, как пациент получил генную терапию, он приступил к тренировкам в очках. Это стабилизировало производство светочувствительного белка ChrimsonR в клетках сетчатки. Через семь месяцев пациент сообщил о признаках улучшения зрения. Он смог локализовать, находить, осязать и считать предметы на белом столе перед глазами, но только с помощью специальных очков. В одном тесте его попросили определить местонахождение и прикоснуться к большой тетради или маленькой коробке со скрепками. В случае с тетрадью он преуспел в 36 из 39 тестов (т.е. в 92% случаев), а с маленькой коробкой он добился успеха в 36% случаев.
Таким образом, лечение пациента, который полностью ослеп из-за наследственного заболевания под названием пигментный ретинит дало многообещающие результаты – зрение частично восстановилось. Конечно, пациент, который не видел в течение десятилетий, не смог прочитать книгу сразу после генной терапии, но он начал распознавать разложенные перед ним предметы – и это уже важная веха и мировая премьера.
Исследователи, впрочем, отмечают, что этот вид лечения слепоты подходит только тем людям, чей зрительный нерв еще не поврежден и которые потеряли зрение из-за различных видов нейродегенеративных заболеваний фоторецепторов. Кроме того, пройдет еще некоторое время, прежде чем эта терапия будет предложена широкому кругу пациентов. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Nature Medicine.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Добавить комментарий