Обезьянья оспа – ситуация ухудшается

В мае этого года Наша Газета впервые затронула тему инфекции из семейства поксвирусов, считающейся менее опасным вариантом оспы, искорененной около 40 лет назад. На тот момент в Швейцарии было зафиксировано всего четыре случая заражения, и Федеральный департамент здравоохранения был спокоен. За прошедшие месяцы ситуация заметно ухудшилась – в конце июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила обезьянью оспу «неотложной проблемой общественного здоровья на международном уровне», одновременно швейцарские власти сделали заявление о случаях обнаружения симптомов заболевания обязательным.

На 12 августа в Швейцарии было зарегистрировано уже 376 случаев, выявленных с помощью тестов, - почти исключительно среди гомосексуалов. Есть основания предполагать, что реальная цифра значительно выше.

Во Франции, Германии и Италии уже началась вакцинация. В отсутствие подобных действий со стороны швейцарского правительства, национальная ассоциации геев и бисексуалов Швейцарии Pink Cross запустила инициативу, требующую от Федерального совета большей активности. Понятно, почему именно эта ассоциация бьет тревогу – ее члены находятся в группе повышенного риска. Напоминаем: половой контакт с инфицированным человеком повышает вероятность передачи вируса от человека к человеку. В настоящее время мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, подвергаются дополнительному риску заражения. Но важно понимать, что, в принципе, болезнь может передаваться от любого человека при тесном контакте. Иммуносупрессивные люди, а также дети и молодые взрослые подвержены большему риску тяжелого течения заболевания не в меньшей степени, чем гомосексуалы.

На 12 августа в Швейцарии было зарегистрировано уже 376 случаев, выявленных с помощью тестов, - почти исключительно среди гомосексуалов. Есть основания предполагать, что реальная цифра значительно выше. Национальный советник от Партии зеленых Йорг Мёдер (Цюрих) обеспокоился этим вопросом еще в июне, но в какой-то степени он объясняет медлительность властей объективными причинами, в частности, небольшим размером швейцарского рынка. «Производителей лекарств интересуют большие рынки. Швейцария, из-за своего маленького размера, находится в невыигрышном положении, мы не обладаем преимуществами при переговорах о быстрейшей поставке лекарств, которые интересуют и крупные страны. Зная эту ситуацию, департамент внутренних дел, включающий и департамент здравоохранения, должен предвидеть такие проблемы. Сегодня реакция Федеральной службы здравоохранения (OFSP) слишком замедленная», – считает он.

Как и в других подобных ситуациях, некоторые кантоны начинают действовать самостоятельно, не дожидаясь указаний сверху. Среди них – Женева и Во, готовые начать вакцинацию, если бы не такая проблема: невозможность получить нужный лекарственный препарат у изготовителя. Загвоздка в том, что изготовители вакцины имеют право продавать ее только национальным службам здравоохранения, а не напрямую аптекам, и сложно объяснить им, что кантоны в Швейцарии обладают достаточными полномочиями для нужных закупок.

По словам Алессандро Диана, эксперта платформы Infovac и преподавателя Женевского университета, «заболевание этим вирусом сопровождается сильными болями и может стать причиной смерти. Существует вакцина, защищающая от 85% осложнений. Пора достать ее из холодильника!»

Стоит заметить, что именно Женева проявила наибольшую активность. С прошлой недели противовирусное средство Tecovirimat доступно в кантональном университетском госпитале HUG. Пока еще не утвержденное OFSP, оно не применяется масштабно, но дается лишь тем, кто страдает от связанной с заражением вирусом боли – в медицинской практике такая ситуация называется «использование незарегистрированного препарата в связи с исключительными обстоятельствами».

Препарат используется также в исследовании обезьяньей оспы – Женевский кантональный госпиталь участвует в нем наравне со многими коллегами из разных стран, чтобы лучше понять это заболевание и быстрее найти лечение от него. Собственно, именно для участия в исследовании команда инфекционистов во главе с Александрой Кальми и получила препарат, не совсем традиционным способом. До тех пор, пока Tecovirimat не утвержден OFSP, пациенты, которым он вводится, должны предварительно подписать документ, освобождающий врачей от ответственности. «Мы получили 50 доз, то есть 100 упаковок, поскольку каждой хватает на неделю, а лечение длится четырнадцать дней, – объяснила Александра Кальми в эфире RTS. – Лекарство не является прерогативой пациентов HUG, оно будет применяться и к тем, что лечится в других больницах, прежде всего к тем, на телах которых обнаружено более ста очагов поражения или чей иммунитет ослаблен в связи с заболеванием ВИЧ».

Стоит заметить, что препарат Tecovirimat – не новый, он был изначально разработан, как средство от оспы. Теперь ученые пытаются определить степень его эффективности против обезьяньей оспы. В США уже заказали и получили 14 000 вакцины. В Швейцарии изучают возможности централизованной закупки.