Не успели мы выдохнуть после пандемии нового коронавируса, как Европу настигла очередная вспышка зооноза – оспа обезьян (или обезьянья оспа). Число случаев заболевания увеличивается за пределами одиннадцати африканских стран, где эта редкая инфекция является эндемичной. Многие подтвержденные случаи в настоящее время сосредоточены в Великобритании, Испании и Португалии. «В большинстве случаев речь идет о молодых мужчинах, которые идентифицируют себя как люди, практикующие секс с мужчинами. Летальных исходов нет», - сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), расположенный в Стокгольме.

В Швейцарии зарегистрированы четыре случая оспы обезьян – в кантонах Берн, Женева и Цюрих. Об одном из пациентов власти не сообщили никакой информации, а трое других – это мужчины, которые, предположительно, заразились за границей. У них наблюдаются лишь слабые симптомы. Инфицированные были изолированы, а контактировавшие с ними люди проинформированы.

На сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) появилась новая страница с текущей информацией по обезьяньей оспе. Инфекция вызывается вирусом из семейства поксвирусов и считается менее опасным родственником той оспы, которая была искоренена около 40 лет назад. Клиническая картина имеет некоторое сходство с ветряной оспой, хотя обезьянья оспа обычно протекает в более легкой форме. Инкубационный период длится от 5 до 16 дней, иногда дольше. Симптомы включают опухшие лимфатические узлы, температуру (≥38,5° C), головную боль, боли в мышцах и спине, озноб, усталость. Типичным (но не систематическим) является появление кожной сыпи с пузырьками, затем – с пустулами и корочками. Часто сыпь начинается на лице и распространяется на другие части тела, включая ладони рук, подошвы ног и гениталии. Инфицированный человек заразен с момента появления симптомов до окончания сыпи, то есть до отпадения последних корочек на коже, особенно заразна находящаяся внутри волдырей жидкость. В целом, течение заболевания умеренное, а большинство людей выздоравливают в течение двух-трех недель.

Обезьянья оспа распространяется не так быстро, как коронавирус. Как правило, заразиться можно только при тесном контакте с инфицированными животными, в основном грызунами, хотя возможна передача вируса от человека к человеку. Чаще всего это происходит при прямом контакте с кожей или слизистыми оболочками (глаза, нос, рот, гениталии и т.д.). Контакт с инфицированной кровью или выделениями, крупными респираторными каплями и укусы инфицированных животных также могут привести к заражению. Реже подхватить вирус можно и через контакт с зараженными вещами, например, одеждой, постельным бельем, предметами гигиены. Согласно имеющимся данным, не следует опасаться, например, того, что посетители кафе заразятся только потому, что инфицированный человек сидит где-то рядом в помещении.

Половой контакт с инфицированным человеком повышает вероятность передачи вируса от человека к человеку. В настоящее время мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, подвергаются дополнительному риску заражения. Однако следует отметить, что болезнь в принципе может передаваться от любого человека при тесном контакте. Иммуносупрессивные люди, а также дети и молодые взрослые подвержены большему риску тяжелого течения заболевания.

Без лечения смертность от циркулирующего в настоящее время и происходящего из Западной Африки варианта вируса составляет около 1%. Лечение, в основном, симптоматическое. В наиболее тяжелых случаях по рекомендации специалиста может быть назначена противовирусная терапия тековириматом, хотя препараты, содержащие это вещество, не разрешены в Швейцарии.

Специфической вакцины против оспы обезьян не существует. Вакцины против оспы первого и второго поколения, применявшиеся в рамках программы искоренения этого заболевания в Швейцарии до 1972 года, обеспечивают эффективную защиту. Вакцина третьего поколения MVA-BN/ Imvanex, лицензированная в Европе и США (но не в Швейцарии) обеспечивает хорошую защиту и от оспы обезьян: эффективность составляет около 85%.

OFSP/BAG внимательно следит за ситуацией и полагает, что в настоящее время опасности для населения нет. Национальные и международные эпидемиологические данные показывают, что вспышки ограничиваются определенными группами риска, то есть о пандемии речи не идет. О любом подозрении на оспу обезьян следует как можно скорее сообщить в кантональную медицинскую службу. Всем, кто в течение последних нескольких дней имел тесный контакт с больными людьми, также стоит связаться с кантональными органами здравоохранения. Инфицированные лица должны быть изолированы до тех пор, пока не перестанут быть заразными.