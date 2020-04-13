Новая коронавирусная инфекция унесла жизни более 110 000 человек во всем мире, при этом США лидируют по числу заразившихся и скончавшихся. Гренландия, тем временем, стала первой страной, победившей Covid-19: вирус был выявлен у 11 жителей острова, все они к настоящему моменту вылечились. Все больше европейских стран заявляют о постепенном снятии ограничений, введенных с целью остановить распространение Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), впрочем, считает, что, несмотря на некоторые «положительные признаки», ослабление мер является преждевременным. О развитии ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

100 смертей на миллион жителей

Согласно бюллетеню OFSP от 12 апреля, в Швейцарии подтверждены 25 300 случаев заражения Covid-19. По отношению заразившихся к общему числу жителей лидирует Женева (821,5 случаев на 100 000 человек). К кантонам с наибольшей плотностью заражения также относятся Тичино (807,4), Во (596,5), Базель-городской (522,7) и Вале (455).

По состоянию на 12 апреля, в Швейцарии скончались 858 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 523 мужчинах (61%) и 334 женщинах (39%). Средний возраст скончавшихся составил 84 года; абсолютное большинство из них имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 64% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (55%) или сахарный диабет (27%).

Напомним, что данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день, как правило, не ранее 13.00, и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Статистику в режиме реального времени, основанную на кантональных коммюнике, можно найти, например, на сайте Tribune de Genève или на платформе corona-data.ch, согласно которой от вызванных Covid-19 осложнений в Конфедерации скончались более 1100 человек.

Пик эпидемии пройден?

10 апреля власти зафиксировали 734 новых случая заражения коронавирусом, 11-го – 592, а 12-го – 400. В ходе состоявшейся в субботу пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох заявил, что ситуация стабилизировалась, но подчеркнул, что нельзя недооценивать вирус, так как существует опасность того, что количество новых случаев снова будет увеличиваться. «Нам еще предстоит пройти долгий путь», - отметил Кох и призвал продолжать соблюдать правила самоизоляции, гигиены и социальной дистанции.

Добавим, что на днях эпидемиолог Бернского университета Кристиан Альтхаус опубликовал предварительные результаты своего исследования, в котором проанализировал эпидемиологическую обстановку в Швейцарии до введения ограничительных мер и три недели спустя. Выяснилось, что в середине марта один заболевший коронавирусом заражал в среднем 2,73 здоровых человек, а в течение первой недели апреля – уже 0,59 человек. Другими словами, введенные правительством меры оказались эффективными – распространение эпидемии удалось затормозить. Кроме того, к началу апреля снизилось как количество госпитализаций, так и число пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Тем не менее, даже если пик эпидемии пройден, рост числа смертельных случаев продолжится. Согласно модели Бернского университета, эпидемия в Швейцарии унесет жизни не менее 2000 человек.

Хлорохин против коронавируса

Эффективность препаратов на основе хлорохина в борьбе с коронавирусом еще не доказана, но швейцарские врачи, тем не менее, активно назначают их госпитализированным пациентам. В Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV) хлорохин получают 40% заболевших Covid-19, в Женевском университетском госпитале (HUG) – 50%, а в отделении интенсивной терапии HUG препарат принимают 85% пациентов, сообщает RTS.

Эксперты признают, что научные данные о хлорохине разрозненны и недостаточно надежны, но врачам приходиться реагировать на чрезвычайную ситуацию и действовать в условиях неизвестности. Добавим, что в кантонах Во, Вале, Фрибург, Берн и Аргау будет проведено исследование эффективности хлорохина в амбулаторных условиях, в частности, будет проведена оценка того, способствует ли препарат снижению количества осложнений и предотвращению вторичной госпитализации. В клинических испытаниях примут участие около 800 заболевших Covid-19.

Диагноз по кашлю

Исследователи Лаборатории встраиваемых систем (ESL) при Лозаннской федеральной политехнической школе (EPFL) разрабатывают программу Coughvid (от английских слов cough, т.е. кашель, и Сovid), способную определить наличие коронавирусной инфекции. Принцип прост: вы записываете свой кашель на смартфон или через микрофон на компьютере, а приложение на основе искусственного интеллекта анализирует запись и «ставит диагноз». Разработчики программы просят соблюдать меры гигиены: делая запись, нужно кашлять в левый локоть, а телефон держать в правой вытянутой руке. Смартфон также можно защитить пластиковым пакетом.

Согласно статистике ВОЗ и Минздрава Швейцарии, более 65% пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, страдают от сухого кашля, который по звуку отличается от мокрого кашля, характерного для простуды или аллергии, пояснил в комментарии RTS профессор факультета инженерных наук и технологий, директор ESL Давид Атиенца. Авторы приложения просят заболевших Covid-19 помочь в разработке программы и записать несколько секунд своего кашля: чем больше будет вариантов звуков, тем быстрее программа научиться распознавать коронавирус и тем точнее будет машинный диагноз.

Гены и Covid-19

Риску тяжелого развития Covid-19 более подвержены пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания, например, диабет, повышенное давление, болезни сердца или легких. Однако, согласно статистике Минздрава Швейцарии, 13% госпитализированных пациентов – это люди без сопутствующих заболеваний. Почему же немаловажная часть относительно молодых и здоровых людей попадают в госпиталь или даже в реанимацию? Ученые предполагают, что это может быть связано с генетическими особенностями.

Сейчас в мире реализуется несколько инициатив по изучению генов заболевших коронавирусом, в частности, Институт молекулярной медицины Хельсинкского университета запустил платформу Covid-19 Host Genetics Initiative, а Университет Рокфеллера в США инициировал исследования в области педиатрии. Швейцария принимает участие в обоих проектах.

Ученые планируют сравнить ДНК пациентов, у которых развилась острая форма Covid-19, хотя у них не было сопутствующих заболеваний, с ДНК тех, у кого был обнаружен коронавирус, но симптомы были слабыми либо вообще отсутствовали. Результаты исследований помогут более точно определить тех, кто находится в группе риска, а также будут способствовать поиску новых методов лечения.

Рецессия неизбежна

Государственный секретариат по экономике (Seco) пересмотрел свои прогнозы экономического роста в сторону понижения и представил два варианта развития событий. Согласно более оптимистичному сценарию, в первой половине года прогнозируется резкая рецессия, за которой последует довольно быстрое восстановление во второй половине 2020 года. В этом случае ВВП упадет на 7%; в 2021 и 2022 годах безработица увеличится до 4%. Пессимистичный вариант развития событий предусматривает очень медленное восстановление экономики до начала следующего года. ВВП при этом снизится на 10%, а безработица может вырасти до 7%.

Оплата картой – по соображениям гигиены

Visa, Mastercard, American Express, PostFinance и другие поставщики кредитных и дебетовых карт договорились о повышении лимита с 40 до 80 швейцарских франков для бесконтактных платежей без введения пин-кода. Это позволит покупателям, которые опасаются заражения коронавирусом, не прикасаться лишний раз к терминалу. Нововведение коснулось не только Швейцарии, но и других европейских стран, где лимит для бесконтактных платежей также был удвоен. Добавим, что швейцарский сервис мобильных платежей Twint сейчас переживает бум: каждый день в системе регистрируются 7000 новых пользователей, тогда как до коронакризиса – 3000.

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