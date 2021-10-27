Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?

Эпидемия в Швейцарии, кажется, все еще далека от завершения. Вакцинация, которая, по оценкам специалистов, позволила бы выйти из санитарного кризиса как можно скорее, продвигается медленными темпами и, в целом, стагнирует с начала сентября. Так, на настоящий момент полностью привиты 71,69% человек в возрасте старше 12 лет. На фоне растущего числа заражений и в атмосфере неопределенности в преддверии наступающих холодов Конфедерация приступает к повторной вакцинации.

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация

Коэффициент воспроизводства вируса значительно выше 1, почти полторы тысячи инфекций за сутки, 26 госпитализаций, девять летальных исходов – число новых случаев заболевания растет во всех регионах, при этом больше всего пострадали восточная и центральная части страны. Руководитель отдела кризисного управления и международного сотрудничества Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Патрик Матис уточнил в ходе брифинга во вторник, что вирус циркулирует, в основном, среди молодого и мобильного населения: наибольшее число инфекций наблюдается среди подростков в возрасте от 10 до 19 лет, но различия между возрастными группами со временем уменьшаются. Эксперты полагают, что тенденция сохранится, особенно по мере снижения температуры. «Эпидемиологическая ситуация неблагоприятна», - подытожил Матис.

Кому необходима третья инъекция?

Во вторник Swissmedic авторизовал повторную вакцинацию для тех, кто находится в группе риска, а также для людей с ослабленной иммунной системой. По оценкам научной рабочей группы Конфедерации, третья доза потенциально может предотвратить от 10 000 до 20 000 госпитализаций.

Выступая на прошедшем во вторник брифинге, президент Федеральной комиссии по вопросам вакцинации (Ekif) Кристоф Бергер отметил, что рекомендация о повторной вакцинации направлена, в основном, на людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет сопутствующие заболевания или проживает в домах престарелых. Эксперты обосновывают свое решение данными, указывающими на небольшое снижение защиты от инфекции у людей старше 80 лет и у людей старше 65 лет с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, у людей с ослабленным иммунитетом не формируется достаточный иммунный ответ при введении двух доз вакцины, поэтому часто в этом случае специалисты говорят о третьей прививке как о необходимой части основной иммунизации, а не как о «бустере». В отдельных случаях третья вакцинация возможна для людей моложе 65 лет – после консультации врача.

Эксперты рекомендуют делать третью прививку тем же препаратом, что и при первых двух инъекциях: одна доза (0,3 мл) Pfizer/BioNTech или половинная доза (0,25 мл) Moderna. Третья доза должна быть введена не ранее чем через шесть месяцев после полной вакцинации. Люди с ослабленным иммунитетом, у которых после введения двух доз препарата иммунная защита против Covid-19 развилась слабо или отсутствует, могут получить третью инъекцию той же дозы не менее чем через 28 дней после введения второй. Это относится, например, к тем, кто перенес операцию по пересадке органов или страдает от онкозаболевания, сообщает Swissmedic.

Конфедерация располагает достаточным количеством доз, чтобы предложить их в 2021 и 2022 годах всем лицам, которым рекомендована ревакцинация, и всем тем, кто еще не был привит. Зарегистрироваться на бустерную вакцинацию можно будет с начала ноября. В среду стало известно, что, вопреки тому, что было сказано во время брифинга во вторник, третья прививка все-таки продлевает срок действия сертификата еще на 365 дней.

Ковид и продолжительность жизни

Пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни в Швейцарии – на 0,9 года для родившихся в 2020 году мальчиков, а для девочек – на 0,5 года. Как сообщает Федеральная служба статистики, такой тенденции в стране не наблюдалось уже несколько десятилетий. Последний раз снижение этого показателя среди мужчин было зафиксировано в 1944 году, а среди женщин – в 1962-м. Особенно резко сократилось ожидаемое количество лет жизни для людей старше 65 лет – на семь месяцев для мужчин и на полгода для женщин. Добавим, что в 2020 году в Конфедерации ушли из жизни больше людей, чем когда-либо прежде – 76 195 человек, 7600 из которых скончались в связи с коронавирусом.