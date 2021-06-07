С сегодняшнего дня вступает в силу правительственное постановление, которое служит правовой основой для выдачи Covid-сертификатов и регулирует их форму и содержание, а также полномочия Конфедерации и кантонов.

Сертификаты будут выдаваться в бумажной и цифровой версии и будут иметь электронную подпись Конфедерации. Таким образом, свидетельства могут быть проверены в безопасном режиме, то есть без передачи или хранения персональных данных. Документы защищены от подделки с помощью QR-кода.

Система включает в себя два приложения: COVID Certificate App и COVID Certificate Check App. Оба приложения будут доступны с понедельника бесплатно в Apple App Store или Google Play. COVID Certificate App позволяет владельцам сертификата всегда иметь его цифровую версию с собой и предъявлять ее в любое время. Сертификат в приложении эквивалентен бумажному. Что касается другого приложения, то с его помощью можно проверить сертификаты – как бумажные, так и цифровые. Проверяющий видит только фамилию, имя, дату рождения владельца и срок действия сертификата, но не видит, по какой причине он выдан.

Напомним, что документ подтверждает, что его владелец привит против коронавируса, перенес инфекцию или имеет отрицательный результат теста на Covid-19. Срок действия сертификата будет зависеть от причины его выдачи. Так, ПЦР-тесты действительны в течение 72 часов, а тесты на антиген – в течение 24 часов. Для выздоровевших и вакцинированных сертификаты действительны в течение 180 дней, причем срок действия свидетельства для перенесших инфекцию начинается с 11-го дня после того, как заражение было доказано положительным результатом молекулярно-биологического анализа, а для привитых – в день введения второй дозы (или одной дозы, если речь идет о вакцинации переболевшего человека). В настоящее время обсуждается вопрос о продлении срока действия документа для вакцинированных, но для переболевших эта опция будет недоступна: со временем им придется либо вакцинироваться, либо сдавать тесты. Серологические тесты не используются для доказательства выздоровления, поскольку они не определяют дату заболевания, что необходимо для установления срока действия свидетельства. Самотесты также не подходят для сертификатов.

Первые сертификаты будут выдаваться поэтапно с 7 июня, при этом пилотным кантоном выбран Берн. Те, кто дал согласие на получение сертификата о прививках в системе Vacme кантона Берн, получат SMS со ссылкой после второй вакцинации. Затем последуют кантоны Вале и Тичино, где летние каникулы начнутся раньше. Ожидается, что все желающие смогут получить документ не позднее конца июня. Однако, пока неизвестно, каким именно образом будут выдаваться сертификаты. Дело в том, что этот вопрос находится в введении кантонов: именно кантональные власти будут определять, какие медицинские учреждения и специалисты могут предоставлять этот документ. Федеральное управление по информационным технологиям, системам и телекоммуникациям способно выдать 7 миллионов сертификатов в течение 48 часов.

Документы пока будут использоваться для путешествий. Уже известно, что швейцарский сертификат совместим с планируемой системой «цифровых зеленых паспортов» ЕС, что позволит осуществлять взаимное признание документов. Отметим, что из «карантинного списка» Конфедерации исключены Иран, Кипр, Люксембург, Турция, Хорватия, а также французские регионы Окситания и Прованс-Альпы-Лазурный берег, немецкие федеральные земли Саксония и Тюрингия, итальянские области Кампания и Апулия. Вакцинированные лица освобождены от карантина за исключением тех случаев, когда они возвращаются из стран, где циркулирует вызывающий опасения вариант коронавируса. С полным перечнем регионов можно ознакомиться на сайте Bag.admin.ch.

Более того, Covid-сертификаты понадобятся тем, кто захочет принять участие в массовых мероприятиях. Федеральный совет примет решение о других областях применения свидетльств в середине июня.

Добавим, что в пятницу, впервые с начала сентября, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о менее полутысячи зарегистрированных за сутки инфекций. В частности, за 24 часа власти сообщили о 491 заражении, 16 госпитализациях и трех летальных исходах. По последним данным, 22,1% населения уже получили две инъекции вакцины. Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic рассмотрел 2701 сообщение о предполагаемых побочных эффектах на вакцины Covid-19: 1751 (64,8%) случай касается несерьезных реакций, 950 (35,2%) – серьезных. Эти сообщения подтверждают профиль побочных эффектов, наблюдавшихся в ходе предварительных испытаний.

90 человек скончались в Швейцарии через короткий или длительный промежуток времени после вакцинации. Средний возраст скончавшихся составил 83,6 года, и у большинства из них были серьезные заболевания. Эти отчеты были проанализированы с особой тщательностью, но по некоторым из них результаты вскрытия еще не получены. Однако последние данные свидетельствуют о том, что летальные исходы были вызваны заболеваниями, не связанными с вакцинацией. В настоящее время нет международных доказательств того, что обе одобренные в Конфедерации мРНК-вакцины привели к увеличению числа летальных исходов.

Кроме того, 4 июня швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic выдал разрешение на использование вакцины Pfizer/Biontech для детей в возрасте от 12 лет. Ранее препарат был одобрен для лиц старше 16 лет. Детям, как и взрослым, вакцина должна вводиться дважды. В исследованной возрастной группе эффективность вакцины в клинических испытаниях составила почти 100%.