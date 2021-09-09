Сага с повсеместным введением «санитарных паспортов» в Швейцарии получила продолжение. Ровно неделю назад правительство решило повременить с ужесточением антиковидных мер, но ожидание продлилось недолго - на состоявшемся в среду заседании министры все-таки одобрили расширение сферы действия Covid-сертификатов.

Ситуация остается напряженной

Циркуляция вируса в Швейцарии в последние дни немного увеличилась. За прошедшие сутки зарегистрированы 3550 инфекций, 53 госпитализации и семь летальных исходов. За исключением Великобритании, Швейцария имеет самый высокий уровень заболеваемости в Европе. Как правило, вирус чаще встречается у молодых, чем у пожилых людей.

Ситуация в больницах вызывает беспокойство экспертов: отделения интенсивной терапии заполнены на 78,7%, причем 33,3% мест заняты пациентами с Covid-19. Около трети госпитализированных приходится переводить в реанимацию. В случае невакцинированных лиц даже 30-50-летние люди регулярно нуждаются в госпитализации. В некоторых кантонах уже пришлось отложить операции, а пациентов перевести в другие больницы.

Более того, доля населения, не прошедшего вакцинацию, все еще слишком велика, чтобы предотвратить новую большую волну инфекций: среди 3,5 миллиона людей в Швейцарии, которые не сделали прививки, вирус может продолжать циркулировать.

Власти и представители сферы здравоохранения не устают повторять, что вакцина обеспечивает хорошую защиту как от инфекции, так и от тяжелых форм заболевания. В Швейцарии не было отмечено увеличения числа госпитализаций среди людей, получивших прививку дважды. Вакцинированные люди также гораздо менее заразны. На прошедшей в среду пресс-конференции президент Кантональной конференции директоров общественного здравоохранения (GDK) Лукас Энгельбергер обратился ко всем непривитым людям: «Станьте частью решения проблемы. Слишком многие уже серьезно заболели или умерли». Он призывал всех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это немедленно.

Сфера действия сертификатов расширяется

С понедельника 13 сентября для входа в ресторан или бар будет требоваться сертификат. Доступ на террасы и в заведения общественного питания в транзитных зонах аэропорта останется свободным. Документ также необходим для посещения музеев, библиотек, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов и казино.

Доступ на мероприятия в закрытых помещениях, таких как концерты, театральные представления, кинопоказы, спортивные соревнования, частные мероприятия и свадьбы в общедоступных местах, также будет возможен только для обладателей сертификатов. Документ не будет требоваться для религиозных служб и политических собраний с численностью не более 50 человек. Группы самопомощи также подпадают под это освобождение.

Для мероприятий на открытом воздухе правила остаются прежними: сертификат является обязательным, если число участников превышает тысячу человек, в противном случае организаторы могут самостоятельно решать, хотят ли они пускать только людей по документам.

Проходящие в закрытых помещениях тренировки и репетиции также возможны только для тех, у кого есть сертификат. Однако это не относится к фиксированным группам до 30 человек, которые регулярно тренируются или репетируют вместе в отдельных помещениях.

Лица, не имеющие сертификата там, где он требуется, могут быть оштрафованы на 100 франков. Штрафы или даже прекращение деятельности грозит тем, кто не обеспечил соблюдение обязанности предъявлять документ. Ответственность за контроль лежит на кантонах.

В местах и на мероприятиях, где сертификат является обязательным, другие меры защиты, например, ношение маски и соблюдение дистанции, будут отменены. Окончательное решение, впрочем, остается за организаторами. В Большом театре Женевы, например, маска остается обязательной, «чтобы повысить ощущение безопасности». Кроме того, за два часа до начала каждого представления у здания будет установлена палатка для проведения экспресс-тестов на антиген, которые будут бесплатными для обладателей билетов на представления.

Новые правила будут действовать до 24 января 2022 года, но Федеральный совет может отменить их раньше, если ситуация в больницах улучшится.

Сертификаты на рабочем месте и в университетах

Правительство определило правовые рамки использования «ковидных паспортов» на работе. Так, работодатели могут требовать от сотрудников предъявлять сертификат только в том случае, если это позволит им определить соответствующие меры защиты или реализовать планы скрининга. Информация об иммунном статусе или результатах скрининга не может быть использована для каких-либо других целей. Кроме того, если работодатель просит работника пройти тестирование, он обязан оплатить расходы на тестирование. Конфедерация покрывает расходы на скрининг только в случае регулярных тестов в компаниях. Использование сертификата и принятые в результате меры должны быть обсуждены с сотрудниками и задокументированы в письменном виде. По соображениям защиты данных работодателю также следует, по возможности, выбрать «облегченный» сертификат, который содержит меньше информации (эта опция доступна, например, в приложении).

Кантоны и университеты могут ввести обязанность сертификаты для студентов, обучающихся на бакалавриате и в магистратуре. В этом случае ношение маски не является обязательным, а заполняемость помещений больше не ограничивается двумя третями.

Правила въезда изменятся в конце сентября

В среду Федеральный совет также вынес для консультаций новые положения, касающиеся въезжающих в Швейцарию из других стран. Согласно первому варианту, те, кто не перенес инфекцию или не сделал прививку, должны будут при въезде в страну предъявить отрицательный тест – независимо от того, откуда они приезжают. Через четыре - максимум семь дней нужно пройти повторный скрининг уже в Конфедерации, и результат этого второго теста должен быть передан кантональным властям. Ни один из этих тестов не возмещается. Второй вариант вместо повторного теста предусматривает десятидневный карантин, который может быть сокращен до семи дней, если результат теста будет отрицательным.

Кроме того, въезжающим нужно будет заполнить соответствующую электронную форму. Правила должны применяться к путешествующим на всех видах транспорта (самолет, поезд, лодка, автобус, автомобиль, велосипед – или даже при пересечении границы пешком). Существующие меры контроля должны быть ужесточены, а при необходимости наложены штрафы. Положения не распространяются на фронтальеров, детей до 16 лет, транзитных пассажиров. Период консультаций продлится до 14 сентября, а Федеральный совет, как ожидается, примет свое решение 17 сентября. Вступление в силу запланировано на 20 сентября.

Добавим, что «карантинный список», который ведет Федеральное управление здравоохранение (OFSP/BAG) будет упразднен, однако перечень стран риска, составляемых Государственным секретариатом по миграции (SEM), остается в силе. Напомним, что, согласно правилам SEM, въезд в Конфедерацию из третьих стран для посещения родственников или с целью туризма разрешен только гражданам, вакцинированным признанными Швейцарией, ЕС или ВОЗ препаратами.