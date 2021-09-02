Covid-сертификат: Берн предпочитает подождать

Федеральный советник и по совместительству швейцарский министр здравоохранения Ален Берсе во время пресс-конференций часто любит повторять, что если пандемия нас чему-то и научила, так это готовности к тому, что все может измениться в любой момент. Действительно, в начале месяца Берсе заявлял, что Швейцария не пойдет по примеру Франции в том, что касается повсеместного использования «санитарных паспортов»; неделю назад он неожиданно представил проект по расширению сферы действия сертификатов; а в среду выяснилось, что власти все-таки решили подождать с введением этой меры.

Консультации по вопросу широкого использования Covid-сертификатов завершились 30 августа, и, как отмечается в правительственном коммюнике, подавляющее большинство кантонов, социальных партнеров, спортивных и культурных учреждений, а также организаторов мероприятий поддержали предложение правительства, призванное избежать перегрузки больниц. Критически к нововведению отнеслись представители ресторанного бизнеса, например, ассоциация Gastrosuisse.

На состоявшемся в среду заседании Федеральный совет, тем не менее, отложил принятие решения. Почему? Власти указывают на то, что в последние дни темпы развития пандемии в Швейцарии замедлились. Так, за последние сутки Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 3202 инфекции, 84 госпитализации и три летальных исхода. Как пояснили в ходе прошедшего во вторник брифинга представители OFSP/BAG, количество случаев стабилизировалось за последние 10-14 дней. Однако заполненность коек интенсивной терапии остается очень высокой и составляет 77,6%, причем 31,1% мест занимают пациенты с коронавирусом. Некоторые больницы уже начали откладывать несрочные оперативные вмешательства, а в промежутках между волнами не все отложенные операции удается наверстать.

Примечательно, что более 90% госпитализированных пациентов не были привиты, а половина из них – моложе 53 лет. При этом многие имели хорошее здоровье, то есть могли бы избежать попадания в больницу, если бы сделали прививку. Те, кто оказался на больничной койке, несмотря на вакцинацию, как правило, являются пожилыми людьми с хроническими заболеваниями. Представители сферы здравоохранения в очередной раз призвали всех пройти вакцинацию. Тем временем, после летнего застоя вакцинация в Швейцарии возобновилась: почти 52% швейцарцев получили обе дозы, 58% – хотя бы одну. 62% взрослых полностью привиты. Среди подростков 12-17 лет этот показатель составляет 18%, а 29% уже сделали первую инъекцию.

Развитие пандемии по-прежнему трудно оценить: циркуляция вируса может снова увеличиться, если температура воздуха снизится и люди будут больше времени проводить в помещении. Но нельзя исключить, что нынешняя стабилизация также может продолжиться – это зависит от того, сколько людей будет вакцинировано. Если ситуация будет развиваться положительным образом, то сертификат не понадобится. А если пандемия начнет набирать обороты, то Федеральный совет сможет без промедления расширить сферу действия «санитарных паспортов», так как согласие кантонов, в целом, уже получено. В этом случае, напомним, сертификат понадобится для посещения закрытых помещений ресторанов, баров и культурно-досуговых учреждений, например, музеев, зоопарков, спортивных залов, крытых бассейнов, кинотеатров, а также для участия в мероприятиях, таких как концерты, театральные представления, спортивные соревнования или свадьбы. Для открытых площадок сертификат не будет нужен. Дети до 16 лет не должны предъявлять сертификат.

Добавим, что правовая основа для использования сертификатов (статья 6a Закона о Covid-19) действует до конца 2022 года, но многие другие положения истекают в конце 2021-го. Правительство предложило продлить срок их действия, и парламент рассмотрит этот вопрос на ближайшей сессии. Противники, впрочем, тоже не дремлют и 28 ноября проведут уже второй референдум против Закона о Covid-19.