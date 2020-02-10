Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 10. 02. 2020. Просмотров: 280
Каждый человек, хотя бы понаслышке знакомый со Швейцарией, знает, что крупнейший ее город и финансовый центр – это Цюрих. Далеко за пределами страны он известен и своими медицинскими учреждениями, об одном из которых, частной клинике Privatklinik Bethanien, будет наш рассказ.|
Toute personne ayant au moins entendu parler de la Suisse sait que Zurich est sa plus grande ville et son centre financier. La ville est également connue, bien au-delà des frontières suisses, pour ses établissements médicaux, dont la clinique privée Privatklinik Bethanien. C’est de cette clinique que nous allons parler.
В Цюрихе кипит жизнь. Но, когда попадаешь в квартал Цюрихберг, носящий имя поросшей лесом горы на востоке города, кажется, что суета осталась где-то там, далеко. Умиротворение, навеваемое одним из самых фешенебельных уголков Цюриха, наверняка сыграло роль при выборе его в качестве места, где страждущие обретут покой, необходимый для восстановления сил после болезни или хирургической операции. Причем выбор этот сделала не нынешняя администрация клиники, а… сестры-монахини, открывшие здесь приют еще в 1911 году и покинувшие здание лишь в 2016-м, переехав в центр города.
С тех пор частная клиника Bethanien, входящая в сеть Swiss Medical Network, развивалась и вширь (были пристроены новые отсеки), и вглубь и превратилась в ультрасовременную многопрофильную больницу, предоставляющую пациентам широкий спектр медицинских услуг, но не утратившую «камерность» обстановки. Огромные цветочные клумбы перед входом, роскошное лобби, которому позавидовал бы пятизвездочный отель, уютный бар с впечатляющим ассортиментом – ничто здесь не напоминает традиционную больницу. Да и сьюты размером от 25 до 90 кв. м плохо вяжутся с нашими представлениями о больничной палате. И при этом… «300 врачей, из которых 15 присоединились к команде в этом году, и 250 человек медперсонала на 105 больничных мест – много ли клиник в мире могут похвастаться таким соотношением?» – не скрывает своей гордости Марко Гугольц, совсем еще молодой человек с уже очень солидным опытом, с 2017 года занимающий пост генерального директора Privatklinik Bethanien. Не удивительно, что палаты не пустуют, в клинику не только обращаются по месту жительства, но и специально приезжают издалека – «большую часть 8% иностранных пациентов составляют граждане России, Казахстана и ОАЕ». Для них клиника предоставляет профессиональных переводчиков, владеющих медицинской терминологией и облегчающих общение с врачами.
Ортопедическая и висцеральная хирургия, урология, лечение патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи, плюс акушерство и гинекология – вот основные направления деятельности клиники. Однако темой этой публикации стал открывшийся в июне 2019 года Центр сердечно-сосудистых заболеваний с высоко-технологичной лабораторией катетеризации сердца.
Лаборатория катетеризации сердца, которую обычно называют «cardio cath lab», представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для проведения минимально инвазивных диагностических тестов и процедур для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся для многих пациентов оптимальной альтернативой хирургической операции.
Руководство Центром в Privatklinik Bethanien осуществляют известные, высококвалифицированные специалисты – почетный профессор, доктор медицины Андерс Леу и приват-доцент, доктор медицины Габор Сютч. Оба врача перешли сюда из цюрихской клиники Hirslanden, чтобы открыть «Клинику сердца». Габор Сютч, совмещающий эту деятельность с практикой и преподаванием в Университетском госпитале Цюриха, нашел, несмотря на крайнюю занятость, время для интервью Нашей Газете уже через несколько недель после открытия Центра. Учитывая, что операции на сердце и даже его трансплантация давно стали медицинской рутиной, мы прежде всего захотели узнать, что же такого особенного в новом Центре, открытом в стране, где была проведена одна из первых коронарных операций в мире.
– Швейцария послала тогда важный сигнал миру, доказав, что и маленькая страна может достигнуть медицинских вершин, быть источником новых идей и свершений высочайшего уровня, – напомнил доктор Сютч. – Мы в нашей скромной по размерам клинике также ставим во главу угла качество, а не количество, предлагая к услугам пациентов лучшее, что есть в современной медицине. Приобретение клиникой новейшего оборудования фирмы Philips для лаборатории катетеризации сердца – очередной шаг к достижению этой цели.
Мало кто ходит к врачу, особенно к кардиологу, без причины, не получив неприятного «сигнала» – здесь кольнуло, там защемило… По словам доктора Сютча, есть два вида кардиологического обследования: стандартное, совершаемое врачами повсеместно примерно одинаково, и более продвинутое, для проведения которого требуются высококвалифицированные специалисты и современное оборудование. Сила клиники Bethanien – в наличии в одном месте и первоклассных диагностов, и опытнейших хирургов, и новейшей техники, что позволяет как выявить возможные аномалии у пациента, так и устранить их. Значительное количество диагностических и терапевтических вмешательств, таких как ангиопластика и стентирование, выполняются в лаборатории с использованием исключительно тонких направляющих катетеров, проводимых через артерии для доступа к сердцу, магистральным сосудам и коронарным артериям.
Сердечно-сосудистая медицина не может похвастаться какими-то яркими открытиями, совершенными в последнее время, но это ни в коем случае не упрек, ведь специалисты год от года совершенствуют уже имеющиеся практики, а предела совершенству, как известно, нет, и новая лабора-тория создает идеальные условия для этого поступательного процесса.
Бытует мнение, что частные клиники хороши для обследования или «несерьезных» заболеваний, а с серьезными лучше обращаться в государственные госпитали. Доктор Сютч не разделяет такой взгляд на вещи. «Это совершенно не обязательно, – утверждает он. – Есть ситуации, когда опытный врач заранее знает, что в процессе процедуры могут возникнуть осложнения. Мощности клиники позволяют нам самостоятельно справляться с 95% таких сложных случаев, а выходы из оставшихся 5% проблемных ситуаций мы находим вместе с коллегами из Университетского госпиталя, который находится всего в нескольких сотнях метров. Чаще всего это касается пациентов, страдающих от целого комплекса заболеваний, в момент обострения или хирургического вмешательства способных проявить себя неожиданным образом».
Не будем скрывать: швейцарские частные клиники нередко критикуют за дороговизну, причем надо помнить, что если гражданам и резидентам страны, имеющим соответствующую страховку, лечение в них покрывается, то иностранцам приходится расплачиваться самим. В связи с этим нам показался интересным «расчет», произведенный доктором Сютчем, именно как врачом, а не администратором или маркетологом. «Надо сравнивать сравнимые вещи и попытаться понять, какова реально стоимость непосредственно медицинской составляющей в обоих случаях, – считает он. – В государственном госпитале пациент должен пройти через несколько отделений, побывать у десятка врачей, прежде чем получит требуемое лечение. В частной клинике пациента от начала до конца “ведет” один врач, в случае необходимости прибегающий к помощи коллег. Если суммировать стоимость всего персонала, задействованного в первом случае, то я почти уверен, что в государственном госпитале лечение выйдет дороже, чем в частной клинике».
Все мы, увы, потенциальные пациенты, а потому всем нам интересно знать, что готовит нам грядущий день в медицине, каких достижений стоит ждать, на какие свершения надеяться, когда даже сердца уже научились пересаживать? «Научились, но это не решение проблемы, – словно скальпелем, обрывает наш восторг доктор Сютч. – Природа по-прежнему гораздо умнее нас, и никакие технологии ей в подметки не годятся. Я не думаю, что удастся изобрести технический заменитель сердца, который был бы так же совершенен, как сердце настоящее. Кроме того, в том, что касается пересадки органов, и сердца в том числе, мы, врачи, ограничены не только наличием доноров, но и этико-юридическими рамками, которые в последнее время сужаются».
Но это, конечно, крайности. Чтобы до них не доводить, «нормальному» человеку, в семье которого есть случаи сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется показаться кардиологу лет в 50, остальным можно повременить еще пять-десять лет, при отсутствии каких бы то ни было тревожных сигналов. «Бывали случаи, когда пришедшего для рутинной проверки пациента приходилось отправлять на операционный стол, – уточняет доктор Сютч. – Поверьте, спасенные таким образом людине забудут своего врача никогда!».
P.S. Мы искренне надеемся, что нашим читателям этот рассказ пригодится только в качестве информации, но если сердечко начнет пошаливать, вы уже знаете, куда обратиться, – www.klinikbethanien.ch.
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