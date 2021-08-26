В середине лета эпидемиологическая ситуация в Швейцарии не выглядела удручающей, но за несколько недель все кардинально изменилось: число случаев и госпитализаций растет, а эксперты констатируют наступление четвертой волны. Если количество госпитализаций продолжит резко увеличиваться, то больницы могут оказаться перегруженными в течение нескольких недель. Федеральный совет хочет иметь возможность в случае необходимости действовать быстро, поэтому на состоявшемся в среду заседании он предложил расширить сферу применения сертификатов, которые, например, нужно будет предъявлять в ресторанах.

Начало четвертой волны

Согласно санитарному бюллетеню от 25 августа, за сутки Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 3212 новых инфекций, 131 госпитализацию и семь летальных исходов. В настоящее время 224 пациента с Covid-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. В целом, эти отделения заполнены на 81%, причем 26% занимают заболевшие коронавирусом. «Мы можем говорить о четвертой волне», - заявил во время брифинга во вторник руководитель отдела кризисного управления и международного сотрудничества (OFSP/BAG) Патрик Матис.

Несмотря на небольшое замедление темпов роста, число госпитализаций продолжает увеличиваться с начала июля. Этот рост, вероятно, связан с низким уровнем вакцинации в Швейцарии, где только 56% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, по сравнению с 63% в Европейском Союзе. Число людей, которые не были привиты и которые, следовательно, могут заразиться, остается высоким. На настоящий момент, девять из десяти госпитализированных не привиты. Другими причинами ухудшения санитарной ситуации могут быть повышенная трансмиссивность варианта Дельта, возвращение из отпусков, постепенная отмена ограничительных мер, а также отмена обязанности работать на дому и запрета на очное обучение в университетах, плюс общее изменение поведения населения.

Что предлагает правительство?

В отличие от периодов предыдущих волн заболевания, власти не планируют закрывать целые сектора экономики или запрещать определенные виды деятельности – вместо этого они предлагают расширить сферу применения Covid-сертификатов. Напомним, что этот документ подтверждает, что человек переболел коронавирусом, вакцинировался либо имеет отрицательный результат теста на Covid-19.

Федеральный совет планирует ввести обязательные сертификаты при посещении внутренних помещений ресторанов, баров и клубов. Проверка будет проводиться на входе или внутри заведения, когда клиенты заняли места за столиком. Однако террасы и открытые площадки должны оставаться доступными и без сертификата. Эти правила будут распространяться и на рестораны при отелях, однако сертификат не будет обязательным для ночевок в гостиницах. При посещении дискотек нужно будет оставлять контактные данные.

Кроме того, посетить концерт, сходить в театр или кино, поприсутствовать на проводимом в помещении спортивном или частном мероприятии смогут только люди с «санитарным паспортом», который, впрочем, не будет требоваться для религиозных мероприятий или похорон.

Доступ в такие места, как музеи, зоопарки, фитнес-центры, крытые бассейны, аквапарки, спа-салоны, бильярдные залы и казино, также будет открыт для людей с сертификатом. Заведения, имеющие только открытые площадки, освобождаются от этого требования.

В чем же заключается эпидемиологическая целесообразность сертификатов? В том, что, по мнению властей, вход в рестораны или на мероприятия по этим документам снижает вероятность передачи инфекции, так как в одном помещении будут находиться люди с минимальным риском заражения.

Требование о предоставлении сертификата не будет распространяться на детей и подростков в возрасте до 16 лет. Как отметил в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсе, там, где запрашивается сертификат, больше нет требования носить маску. Консультации по этому вопросу продлятся до 30 августа. Пока власти подчеркивают, что речь идет о предосторожности: расширение сферы действия сертификатов будет зависеть от развития эпидемии, но когда именно это произойдет и при каких критериях, пока неизвестно. Добавим, что остальные – ставшие уже привычными – гигиенические меры, такие как соблюдение дистанции и требование носить маски в общедоступных закрытых помещениях и общественном транспорте, остаются в силе.

Платные тесты с 1 октября

С 1 октября люди, проходящие тесты на коронавирус для получения сертификата, должны будут оплачивать их самостоятельно. Все лица, желающие пройти вакцинацию, имели возможность это сделать, поэтому Федеральный совет считает, что общество больше не обязано оплачивать анализы невакцинированных людей, подчеркивается в правительственном коммюнике. Добавим, что речь идет о профилактических тестах для тех, у кого нет симптомов. Тестирование лиц с симптомами будет и дальше оплачиваться Конфедерацией, однако сертификат на основе этих тестов не выдается. Берн продолжит финансирование повторных тестов в школах и компаниях, а также профилактических экспресс-тестов на антиген для детей до 16 лет и людей, которые не могут быть привиты по состоянию здоровья. Вакцинация остается бесплатной.

Федеральный совет также принял решение усилить систематический контроль сточных вод на наличие следов коронавируса. Испытания охватят городские районы, где проживает около 60% населения, и будут распространены на несколько эпидемиологически важных туристических регионов. Это позволит быстро выявлять локальные вспышки и принимать необходимые меры.