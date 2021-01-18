Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 01. 2021.
Готовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.|
La volonté des Suisses de se faire vacciner, des retards de livraisons de vaccins Pfizer/BioNTech, des masques de protection FFP2 contre des nouveaux variants, le possible retour à l’enseignement à distance pour le post-obligatoire – nous continuons à vous informer sur l’évolution de l’épidémie en Suisse.
Сегодня в Швейцарии вступают в силу новые противоэпидемические меры, и последние дни перед локдауном оказались напряженными: во многих городах выстроились очереди из желающих приобрести товары до того, как магазины закроют до конца февраля. Напомним, что к торговым точкам с товарами «не первой необходимости» власти отнесли, среди прочего, магазины одежды, обуви и книг, в то время как парикмахерские, супермаркеты, садоводческие и хозяйственные магазины остаются открытыми. Подробнее о санитарной обстановке читайте в нашем обзоре.
R-значение опустилось ниже 1
2396 инфекций, 139 госпитализаций и 66 летальных исходов – данные федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) за пятницу говорят о снижении кривой заболеваемости в Швейцарии. Напомним, что власти не публикуют статистику заражений по выходным дням, но продолжают обновлять индекс репродукции вируса, рассчитываемый с 10-дневной задержкой. Этот важный эпидемиологический показатель, обозначающий то, сколько в среднем людей заражает один инфицированный человек, также опустился и составил 0,83.
Несмотря на сокращение числа заболевших, в Конфедерации продолжает расти количество заражений новыми штаммами. По данным OFSP/BAG, вирусные мутаци обнаружены в 199 пробах, 147 из которых могут быть отнесены к британскому варианту, семь – к южноафриканскому, а оставшиеся 45 не могут быть определены однозначно.
Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн отметил в ходе прошедшего в пятницу брифинга, что от 2% до 5% от общего числа секвенированных в Швейцарии образцов вызваны новыми вариантами. Эксперты прогнозируют, что британская мутация может стать основной уже в феврале.
Из-за мутировавшего коронавируса кантон Берн ужесточил правила, помещая отныне в карантин также «контакты второго уровня», т.е. тех, кто близко общался с людьми, которые контактировали с человеком, зараженным мутировавшим вирусом.
Кроме того, в связи с распространяющейся мутацией нового коронавируса Бавария с понедельника вводит правило обязательного ношения масок типа FFP2 в общественном транспорте. Ждет ли что-то подобное жителей Швейцарии, пока сказать трудно, но в настоящее время на федеральном уровне насчитывается 3,2 млн подобных масок, еще 4 млн будут закуплены. Кантоны, в свою очередь, должны иметь 40-дневный запас, сообщил на состоявшемся в пятницу брифинге представитель OFSP/BAG Патрик Матис. Эксперты напоминают, что реально снижают риск заражения два фактора - сокращение контактов и ограничение мобильности.
Какофония кантонов продолжается
Если после недели согласований, споров и обсуждений Конфедерация, наконец, решила ввести единые противоэпидемические меры, то организация процесса вакцинации по-прежнему остается сферой ответственности кантонов, каждый из которых выбирает собственную стратегию. Где-то начинают прививать, прежде всего, постояльцев домов престарелых, где-то сначала открывают центры вакцинации, а где-то доверяют проводить иммунизацию семейным врачам. В результате, по оценкам OFSP/BAG, спустя месяц после одобрения первой вакцины в Швейцарии получили прививку менее 1% жителей.
В субботу федеральный советник Ален Берсе и министры здравоохранения кантонов обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что необходимо ускорить темпы вакцинации имеющимися дозами при одновременном увеличении количества скрининговых тестов. Как это будет реализовано на практике, впрочем, не совсем понятно, учитывая, что в ближайшие три-четыре недели ожидаются задержки с поставками вакцины Pfizer/Biontech. Фармакомпании сообщили, что не смогут поставлять обещанное количество вакцин в Европу, в том числе и в Швейцарию, но планируют вернуться к первоначальному графику после 25 января и увеличить объем поставок после 15 февраля.
Добавим, что, согласно опросу, проведенному по мандату швейцарской телерадиовещательной компании SSR SRG, все больше и больше швейцарцев хотят пройти вакцинацию против Covid-19. В настоящее время 41% респондентов готовы сделать прививку – это почти в три раза больше, чем в октябре.
Дистанционное обучение для старшеклассников?
С таким предложением выступил член научной группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Марсель Таннер. В интервью изданию SonntagsZeitung он признал, что до сих пор не было практически ни одной крупной вспышки вируса в школах, однако ситуация может измениться с появлением гораздо более заразных вариантов. В этой связи, по его словам, нужно пересмотреть стратегию тестирования и делать анализы целым классам или даже школам. Кроме того, если число заражений мутированным вирусом возрастет так же, как и в Великобритании, то учащиеся второй ступени образования должны будут перейти на дистанционное обучение. «Любое другое решение было бы неправильным с научной точки зрения», - полагает эксперт. В отличие от учащихся начальной школы, старшеклассники, например, пользуются общественным транспортом или ходят по магазинам во время перерыва, а на данный момент очень важно сократить количество контактов и, следовательно, мобильность людей.
Не все, впрочем, разделяют эту точку зрения. Так, экономист и профессор Бернского университета Стефан Вольтер считает маловероятным, что дети будут меньше контактировать друг с другом, если школы закроют. Причем за пределами учебных учреждений такие встречи будут происходить без контроля и концепции защиты, поэтому подросткам часто безопаснее в школе, чем дома. Более того, нахождение дома в течение всего дня может привести к стрессу и конфликтам. «Дети будут страдать всю оставшуюся жизнь, если они сейчас отстают в обучении или имеют психологические проблемы», - подчеркнул он в интервью NZZ am Sonntag.
Со своей стороны Швейцарская ассоциация директоров школ (VSLCH), основываясь на данных опроса представителей 600 школ в немецкоязычной части страны, сообщает, что, несмотря на пандемию, количество болеющих учеников не больше, чем в прошлом году. По этой причине, не стоит закрывать школы в спешке: дети не должны использоваться как предлог для снижения мобильности родителей, а удаленная работа в этом случае имеет гораздо больший смысл.
Добавим, что в воскресенье были помещены в карантин все ученики и учителя тичинского колледжа Morbio Inferiore, где было обнаружено 13 случаев Covid-19, в том числе, по крайней мере, два британских варианта, сообщает RTS.
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