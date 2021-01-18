Сегодня в Швейцарии вступают в силу новые противоэпидемические меры, и последние дни перед локдауном оказались напряженными: во многих городах выстроились очереди из желающих приобрести товары до того, как магазины закроют до конца февраля. Напомним, что к торговым точкам с товарами «не первой необходимости» власти отнесли, среди прочего, магазины одежды, обуви и книг, в то время как парикмахерские, супермаркеты, садоводческие и хозяйственные магазины остаются открытыми. Подробнее о санитарной обстановке читайте в нашем обзоре.

R-значение опустилось ниже 1

2396 инфекций, 139 госпитализаций и 66 летальных исходов – данные федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) за пятницу говорят о снижении кривой заболеваемости в Швейцарии. Напомним, что власти не публикуют статистику заражений по выходным дням, но продолжают обновлять индекс репродукции вируса, рассчитываемый с 10-дневной задержкой. Этот важный эпидемиологический показатель, обозначающий то, сколько в среднем людей заражает один инфицированный человек, также опустился и составил 0,83.

Несмотря на сокращение числа заболевших, в Конфедерации продолжает расти количество заражений новыми штаммами. По данным OFSP/BAG, вирусные мутаци обнаружены в 199 пробах, 147 из которых могут быть отнесены к британскому варианту, семь – к южноафриканскому, а оставшиеся 45 не могут быть определены однозначно.

Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн отметил в ходе прошедшего в пятницу брифинга, что от 2% до 5% от общего числа секвенированных в Швейцарии образцов вызваны новыми вариантами. Эксперты прогнозируют, что британская мутация может стать основной уже в феврале.

Из-за мутировавшего коронавируса кантон Берн ужесточил правила, помещая отныне в карантин также «контакты второго уровня», т.е. тех, кто близко общался с людьми, которые контактировали с человеком, зараженным мутировавшим вирусом.

Кроме того, в связи с распространяющейся мутацией нового коронавируса Бавария с понедельника вводит правило обязательного ношения масок типа FFP2 в общественном транспорте. Ждет ли что-то подобное жителей Швейцарии, пока сказать трудно, но в настоящее время на федеральном уровне насчитывается 3,2 млн подобных масок, еще 4 млн будут закуплены. Кантоны, в свою очередь, должны иметь 40-дневный запас, сообщил на состоявшемся в пятницу брифинге представитель OFSP/BAG Патрик Матис. Эксперты напоминают, что реально снижают риск заражения два фактора - сокращение контактов и ограничение мобильности.

Какофония кантонов продолжается

Если после недели согласований, споров и обсуждений Конфедерация, наконец, решила ввести единые противоэпидемические меры, то организация процесса вакцинации по-прежнему остается сферой ответственности кантонов, каждый из которых выбирает собственную стратегию. Где-то начинают прививать, прежде всего, постояльцев домов престарелых, где-то сначала открывают центры вакцинации, а где-то доверяют проводить иммунизацию семейным врачам. В результате, по оценкам OFSP/BAG, спустя месяц после одобрения первой вакцины в Швейцарии получили прививку менее 1% жителей.

В субботу федеральный советник Ален Берсе и министры здравоохранения кантонов обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что необходимо ускорить темпы вакцинации имеющимися дозами при одновременном увеличении количества скрининговых тестов. Как это будет реализовано на практике, впрочем, не совсем понятно, учитывая, что в ближайшие три-четыре недели ожидаются задержки с поставками вакцины Pfizer/Biontech. Фармакомпании сообщили, что не смогут поставлять обещанное количество вакцин в Европу, в том числе и в Швейцарию, но планируют вернуться к первоначальному графику после 25 января и увеличить объем поставок после 15 февраля.

Добавим, что, согласно опросу, проведенному по мандату швейцарской телерадиовещательной компании SSR SRG, все больше и больше швейцарцев хотят пройти вакцинацию против Covid-19. В настоящее время 41% респондентов готовы сделать прививку – это почти в три раза больше, чем в октябре.

Дистанционное обучение для старшеклассников?

С таким предложением выступил член научной группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Марсель Таннер. В интервью изданию SonntagsZeitung он признал, что до сих пор не было практически ни одной крупной вспышки вируса в школах, однако ситуация может измениться с появлением гораздо более заразных вариантов. В этой связи, по его словам, нужно пересмотреть стратегию тестирования и делать анализы целым классам или даже школам. Кроме того, если число заражений мутированным вирусом возрастет так же, как и в Великобритании, то учащиеся второй ступени образования должны будут перейти на дистанционное обучение. «Любое другое решение было бы неправильным с научной точки зрения», - полагает эксперт. В отличие от учащихся начальной школы, старшеклассники, например, пользуются общественным транспортом или ходят по магазинам во время перерыва, а на данный момент очень важно сократить количество контактов и, следовательно, мобильность людей.

Не все, впрочем, разделяют эту точку зрения. Так, экономист и профессор Бернского университета Стефан Вольтер считает маловероятным, что дети будут меньше контактировать друг с другом, если школы закроют. Причем за пределами учебных учреждений такие встречи будут происходить без контроля и концепции защиты, поэтому подросткам часто безопаснее в школе, чем дома. Более того, нахождение дома в течение всего дня может привести к стрессу и конфликтам. «Дети будут страдать всю оставшуюся жизнь, если они сейчас отстают в обучении или имеют психологические проблемы», - подчеркнул он в интервью NZZ am Sonntag.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Со своей стороны Швейцарская ассоциация директоров школ (VSLCH), основываясь на данных опроса представителей 600 школ в немецкоязычной части страны, сообщает, что, несмотря на пандемию, количество болеющих учеников не больше, чем в прошлом году. По этой причине, не стоит закрывать школы в спешке: дети не должны использоваться как предлог для снижения мобильности родителей, а удаленная работа в этом случае имеет гораздо больший смысл.

Добавим, что в воскресенье были помещены в карантин все ученики и учителя тичинского колледжа Morbio Inferiore, где было обнаружено 13 случаев Covid-19, в том числе, по крайней мере, два британских варианта, сообщает RTS.