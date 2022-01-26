После того, как Великобритания объявила о скорой отмене санитарных ограничений, призывы к аналогичным действиям стали чаще раздаваться и в Швейцарии. Эпидемиологи, однако, считают, что эйфории предаваться пока рано. К какой из сторон прислушается Федеральный совет, пока неизвестно. Подробнее о развитии эпидемии читайте в нашем обзоре.

Конец ограничениям?

Во вторник ряд профильных организаций, в частности Швейцарский союз ремесленников и торговцев Usam, представители фитнес-индустрии, ассоциация гостиничного и ресторанного бизнеса GastroSuisse, а также политики правого толка вновь призвали к немедленной отмене мер против Covid-19. По их мнению, многие отрасли промышленности и население в целом испытывают огромные страдания, а продление Федеральным советом срока действия некоторых мер, например, использования санитарных паспортов или обязательства работать из дома, кажется излишним. Президент GastroSuisse Казимир Платцер и вовсе заявил, что «санитарные паспорта» бесполезны: они больше не способствуют предотвращению заражения, так как люди заражаются везде, «с сертификатом или без него». Национальная советница Даниэла Шнеебергер добавила, что аргумент о том, что система здравоохранения перегружена, больше не действует: число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии значительно снизилось и, по ее словам, будет продолжать снижаться. В целом, ассоциации подчеркивают, что вред, который будет нанесен в результате ограничений, намного превышает пользу.

Любопытно, что накануне федеральный советник Ален Берсе дал интервью, в котором упомянул, что обязанность предъявлять «санитарный паспорт» в Швейцарии может быть вскоре отменена. «Срок действия сертификата, похоже, подходит к концу», - сказал министр здравоохранения, добавив, что при благоприятном развитии ситуации Федеральный совет «может в ближайшие несколько недель преобразовать обязательство работать из дома в рекомендацию и отменить карантин».

100 000 инфекций в день?

Представители сферы здравоохранения с таким оптимистичным взглядом на ситуацию не совсем согласны. 25 января федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 36 658 заражений, 121 госпитализацию и 12 летальных исходов. 219 пациентов с Covid-19 в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии и занимают 25,3% от имеющихся мест.

Выступая в ходе состоявшегося во вторник брифинга, представитель OFSP/BAG Патрик Матис сообщил, что Швейцария остается одной из стран с самым высоким числом заражений в Европе. По его словам, учитывая высокий процент положительных результатов, предполагается, что каждый день в Конфедерации заражаются 100 000 человек. Вариант Омикрон, на который приходится около 90% случаев, стал доминирующим. Тем не менее, Дельта все еще циркулирует: в больницы чаще попадают те, кто заражен этим вариантом, так как при заражении Омикроном болезнь протекает легче. Пока не совсем ясно, почему количество госпитализаций в Швейцарии, в отличие от других европейских стран, почти полностью разошлось с количеством новых инфекций. Неясно также, ухудшится ли ситуация в больницах, если Омикрон в большей степени затронет пожилое население. Сейчас, по оценкам Матиса, удалось избежать перегрузки больниц, но «еще слишком рано предаваться эйфории или ослаблять меры». Как подчеркнул эксперт, пик волны еще не достигнут, но если каждый приложит усилия, то ситуацию можно будет преодолеть, в частности, с помощью вакцинации и использования бустеров.

«Примерно каждый десятый житель Швейцарии заразился ковидом в последние недели», - сказал в свою очередь вице-президент научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Урс Каррер. В настоящее время новые инфекции сосредоточены в основном среди детей в возрасте до 10 лет, а циркуляция вируса является самой высокой за всю историю пандемии. Каррер призвал людей с симптомами заболевания оставаться в изоляции: чем выше число невыявленных случаев, тем важнее изолироваться. Отвечая на призывы бизнес-сообщества отменить меры, эксперт напомнил, что пик этой волны еще не достигнут. «Если меры будут отменены слишком рано, это будет иметь серьезные последствия для здоровья населения», - убежден он.

Добавим, что Минздрав обновил рекомендации о проведении ревакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет – бустер рекомендован по прошествии четырех месяцев после основной иммунизации, если за это время ребенок уже не переболел коронавирусом. Для бустерной вакцинации используется мРНК-вакцина компании Pfizer/Biontech.

Почему возникают тяжелые формы ковида?

Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL) обнаружили биологический механизм, участвующий в разрушительном гипервоспалении, от которого страдают некоторые пациенты с Covid-19. Во время вирусной инфекции человек вырабатывает специальные защитные белки – интерфероны I типа (ИФН). А у некоторых пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, первоначальная защита не срабатывает, и заболевание быстро переходит в тяжелую форму с легочными осложнениями. Исследователи обнаружили, что поздний ответ ИФН, приводящий к гипервоспалению, запускается не самим вирусом, а повреждением тканей, которое он вызывает, посредством сигнальных молекул cGAS-STING. Эти молекулы запускают ответ ИФН, что приводит к «цитокиновой буре», которая в конечном итоге вызывает еще большее разрушение здоровых тканей. Такая же реакция возникает при некоторых аутоиммунных заболеваниях. Любопытно, что летучие мыши, которые в ходе эволюции деактивировали ген STING, устойчивы к заболеванию, вызываемому SARS-CoV-2, и таким образом представляют собой вирусный резервуар. Ученые провели исследование in vivo, чтобы определить фармакологические последствия своих выводов, введя зараженным вирусом SARS-CoV-2 мышам препараты, блокирующие путь STING. В результате, последствия были более мягкими: уменьшение воспаления легких и менее тяжелое течение заболевания. По мнению ученых, путь cGAS-STING выступает в качестве ключевого фактора, объясняющего аберрантные ответы ИФН при Covid-19. Результаты исследования могут послужить базой для разработки новых методов лечения, которые специально будут блокировать этот патологический процесс воспаления.