С 6 ноября и на неопределенный срок приостанавливается движение железнодорожного и автобусного транспорта в ночное время по выходным дням. Решение транспортных компаний было согласовано с федеральным управлением транспорта и основано на положениях Федерального совета, который распорядился о закрытии ресторанов и баров в 11 часов вечера. Подробнее о ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Между осторожным оптимизмом и серьезными опасениями

Во вторник представители OFSP/BAG дали пресс-конференцию, в ходе которой глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями Виржини Массере заявила, что пока рано делать выводы об эффективности принятых ранее мер, но можно говорить о намечающихся тенденциях. Так, за последние сутки власти зафиксировали 6126 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что может свидетельствовать – с большим количеством «но» и «если» – о тенденции к замедлению роста инфекций. Однако беспокойство Минздрава вызывает то, что другие показатели продолжают увеличиваться: за 24 часа зарегистрированы 316 госпитализаций и 72 летальных исхода.

«Если показатели продолжат расти нынешними темпами, то отделения интенсивной терапии будут заполнены через пять дней», - заявила Массере, уточнив, что резерв мест составляет 27%. При этом, даже если сейчас произойдет замедление роста заражений, то пройдет еще несколько дней, прежде чем стабилизируется число госпитализаций, именно поэтому количество ежедневно регистрируемых инфекций должно быть снижено как можно скорее.

Президент Объединения кантональных врачей Рудольф Хаури добавил, что мы все должны «взять себя в руки», так как небольшого уменьшения или стабилизации недостаточно: чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения, нужно добиться устойчивого спада числа заражений.

Эксперты отмечают, что у Конфедерации, в том числе у армии, имеются достаточные запасы аппаратов для вентиляции легких, и проблема может быть не в них, а в нехватке ресурсов персонала. Власти в очередной раз попросили всех и каждого свести число контактов к минимуму и строго следовать санитарным правилам.

Фрибург на грани «санитарной катастрофы»

В среду вечером в кантоне Фрибург закрываются рестораны, бары, театры, кинотеатры, музеи, досуговые заведения, фитнес-центры и бассейны. Запрет не распространяется на магазины, парикмахерские и салоны красоты. Запрещены посещения медицинских учреждений. Новые правила, которые будут действовать до конца месяца, необходимы для того, чтобы сдержать стремительное распространение эпидемии, которая представляет серьезную угрозу для кантональной системы здравоохранения, подчеркивается в коммюнике.

Фрибургский госпиталь HFR столкнулся с массовым притоком пациентов с Covid-19: по состоянию на вторник госпитализация понадобилась 180 заболевшим, 19 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Один из врачей госпиталя, Николя Блондель, записал специальное видеообращение для социальных сетей, в котором предупредил, что Фрибург находится «на грани катастрофы в сфере здравоохранения». По его словам, машины скорой помощи приезжали каждые четверть часа, и если так будет продолжаться, то к четвергу свободных мест больше не останется. Кантональное правительство призвало жителей Фрибурга максимально ограничить свои контакты и воздержаться от ненужных поездок, чтобы снизить количество новых госпитализаций.

Добавим, что все больше швейцарских медицинских учреждений объявляют о специальных мерах, направленных на увеличение вместимости пациентов. Так, некоторые пациенты, проходящие лечение или реабилитацию в кантональном госпитале Вале не в связи с Covid-19, переводятся в другие клиники кантона, а больницы Шаффхаузена сокращают число факультативных вмешательств и несрочных операций для перераспределения кадровых ресурсов. Кроме того, из Франции уже поступили предложения принять швейцарских пациентов в случае необходимости, но Конфедерация пока не рассылала подобных запросов.

Новые ограничения в кантоне Во

Вслед за кантонами Юра, Женева, Невшатель и Фрибург о введении строгих ограничений заявили водуазские власти. Сегодня в 17.00 закроют свои двери кафе, рестораны, музеи, кинотеатры, концертные залы, театры и фитнес-центры. Библиотеки, школы, ясли и детские сады останутся открытыми. Кроме того, запрещены частные и публичные мероприятия с участием более 5 человек. Похороны могут проводиться в ограниченном семейном кругу. Новые меры будут действовать до 30 ноября.

Никто не должен умирать в одиночестве

Швейцарские студенты-медики опубликовали открытое письмо, в котором призвали сделать все возможное, чтобы не оставлять людей умирать в одиночестве во время пандемии «из-за жесткой и абсурдной интерпретации мер, которые должны защищать жизнь и здоровье». Учащиеся сожалеют о том, что заболевшие Covid-19 уходят из жизни, не имея возможности попрощаться с близкими. Почему при соблюдении санитарных правил мы можем продолжать ездить в общественном транспорте, встречаться с друзьями и ходить по магазинам, но не можем подержать за руку родственника в последние моменты его жизни? Таким вопросом задаются подписавшиеся под письмом. Они считают, что санитарные правила должны сдерживать инфекцию, но не «распространять несправедливость», а ограничивая доступ к больному человеку, «мы становимся несправедливыми, мы теряем то, что делает нас людьми».

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