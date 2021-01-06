Во вторник представители швейцарского Минздрава и кантональные врачи провели традиционный брифинг, в ходе которого дали оценку сложившейся эпидемиологической ситуации.

Снова почти 100 летальных исходов за 24 часа

За прошедшие сутки власти зафиксировали 4020 заражений SARS-CoV-2, 208 госпитализаций и 98 летальных исходов. 16,14% из проведенных за 24 часа 24 906 тестов оказались положительными. За последние 14 дней подтверждена 45 041 инфекция, т.е. в среднем 521,02 новых случаев на 100 000 жителей. Заполняемость отделений интенсивной терапии остается высокой, но в настоящее время немного снижается.

Индекс репродукции, указываемый с десятидневной задержкой, составил 0,89. По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, это все еще слишком высокий показатель: R-значение должно быть меньше 0,8, чтобы количество инфекций начало снижаться. В восьми кантонах индекс репродукции выше 1.

Согласно санитарному бюллетеню от 5 января, режим самоизоляции соблюдают 20 951 человек, а 35 510 контактировавших с заболевшими находятся на карантине. Еще 2277 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом, помещены в карантин.

Британский вариант распространяется в Конфедерации

Беспокойство экспертов вызывает новый штамм коронавируса. Британский вариант был обнаружен в 28 пробах в семи кантонах, включая Во, Женеву, Вале, Берн, Цюрих и Санкт-Галлен. При этом речь идет не только о «завезенных» случаях. Среди заразившихся были приехавшие из Великобритании и контактировавшие с ними, а также люди, не относящиеся ни к одной из этих категорий. Другими словами, новый штамм уже передается на территории Конфедерации. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти. Представители Минздрава настоятельно просят всех, кто побывал в Великобритании, сообщить о своей поездке перед прохождением теста, чтобы лаборатория могла секвенировать образец вируса.

Ход вакцинации в Швейцарии

«Впереди у нас три трудных месяца», - заявил в ходе пресс-конференции председатель Федеральной комиссии по вакцинации (CFV) Кристоф Бергер и подчеркнул, что возможный рост инфекций поставил бы под угрозу успех кампании по иммунизации. Он отметил, что в настоящее время из-за отсутствия достаточных данных не планируется проводить вакцинацию беременных женщин и детей. Кроме того, Швейцария не планирует увеличивать временные промежутки между введениями двух необходимых доз препарата, как это делают, например, в Великобритании, чтобы охватить первой прививкой как можно большее число людей. По его словам, это не предусмотрено в разрешении на использование вакцины, и, с другой стороны, неизвестно, как это повлияет на эффективность прививки.

На сегодняшний день Швейцария получила около 233 000 доз вакцины, к февралю это число должно вырасти как минимум до 1,5 млн, а всего заказано 7,5 млн доз. Напомним, что пока прививку могут сделать только те, кто относится к группе риска, а также представители некоторых профессий. Остальные желающие смогут вакцинироваться, скорее всего, весной или летом.

Добавим, что сегодня кампания по иммунизации против нового коронавируса начинается в кантоне Санкт-Галлен. Первые прививки будут сделаны постояльцам двух домов престарелых в Тоггенбурге. В кантоне Во 11 января откроются четыре центра вакцинации в Лозанне, Морже, Ивердоне и Глане, а 25 января – в Пайерне и Рена (Rennaz). Записаться на прием можно будет с четверга на сайте Coronavax.ch. С помощью онлайн-анкеты будет определено, имеет ли человек право на вакцинацию в порядке приоритета, и в этом случае система назначит время в одном из кантональных центров.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Берн может ужесточить меры

Сегодня состоится заседание Федерального совета, на котором будет рассматриваться вопрос введения новых ограничений. По информации швейцарских СМИ, действующие на национальном уровне меры борьбы с коронавирусом могут быть продлены до конца февраля или даже ужесточены. Возможно, предложения правительства будут сначала вынесены на обсуждение с кантонами, а окончательное решение может быть принято 13 января.

Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19, в свою очередь, приветствует принятие единообразных национальных мер и указывает на два фактора, которые могут сыграть определенную роль в развитии эпидемии. Росту заболеваемости и увеличению нагрузки на систему здравоохранения, по мнению экспертов, могут способствовать зимний курортный сезон и более заразный британский вариант вируса.

«Все устали и хотят, чтобы пандемия быстрее закончилась. Но главное сейчас – это быть терпеливыми, придерживаться мер и смотреть, что мы действительно можем сделать», - отметила заместитель директора OFSP/BAG Нора Крониг, закрывая вчерашнюю пресс-конференцию.