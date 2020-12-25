103 летальных исхода за 24 часа

Согласно санитарному бюллетеню от 24 декабря, власти зафиксировали за сутки 4898 случаев заражения, 193 госпитализации и 103 летальных исхода. Индекс репродукции составил 1,05, общее число заболевших в Швейцарии и Лихтенштейне достигло 428 197 человек, 6534 из которых скончались.

Ход вакцинации

Самая большая кампания вакцинации в истории Швейцарии началась 23 декабря, первую дозу препарата получила 90-летняя жительница одного из домов престарелых (EMS) кантона Люцерн. Напоминаем, что ссылки на официальные сайты кантонов с информацией о датах начала и порядке вакцинации приведены здесь. Со своей стороны, администрации EMS в Романдии готовятся к вакцинации, запланированной на начало следующей недели. Прежде всего, необходимо получить согласие пенсионеров, часть которых не вполне способны здраво рассуждать. В этом случае сотрудники EMS звонят их родственникам и обсуждают вопрос с ними, информирует телерадиокомпания RTS.

Добавим, что вчера закончился карантин министра экономики Ги Прамелена, который будет президентом Конфедерации в 2021 году. На эту меру 61-летнему политику пришлось пойти в связи с тем, что 14 декабря он побывал в Лондоне, чтобы подписать договор о перемещении поставщиков услуг.

Пациенты, страдающие не от коронавируса

Врачи Швейцарии стараются нагнать время, выполняя несрочные операции, отложенные из-за пандемии Covid-19. Только в Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV) были отсрочены 430 операций, включая установку протезов бедра, колена, удаление желчного пузыря и т.д. По оценке руководства CHUV, понадобится 3-4 месяца на то, чтобы оказать помощь пациентам из этой категории. Вместе с тем врачи напоминают швейцарцам о необходимости обращаться в больницу, если состояние их здоровья не терпит отлагательств. Недавно в больницах Невшателя были проделаны три операции по удалению аппендикса с нагноением: пациенты признались, что некоторое время сознательно не обращались за помощью, чтобы не перегружать врачей.

Политические нюансы

Тем временем эксперты размышляют над вопросом, должен ли Федеральный совет обеспечить более четкую коммуникацию между Конфедерацией и кантонами. На это представитель Федерального совета Андре Симонацци ответил, что во время первой волны коронавируса правительство обеспечивало одинаковое применение его решений на национальном уровне, а во время второй волны кантонам была предоставлена большая автономия, чтобы можно было адаптировать меры по сдерживанию распространения коронавируса в соответствии с эпидемиологической обстановкой на их территории.

Отдых

В период пандемии как никогда хочется отдохнуть и отрешиться от проблем, однако желающие покататься на лыжах или сходить в ресторан не всегда владеют точной информацией о часах работы или вообще о том, открыты питейные заведения или нет. Туристическая организация Suisse Tourisme опубликовала на этой странице данные о том, в каких кантонах в настоящее время открыты рестораны, где работают механические подъемники, где можно покататься на лыжах, о правилах пользования общественным транспортом, въезда на территорию Швейцарии и т.д.

Иностранцы в Конфедерации и швейцарцы за рубежом

После обнаружения на территории Великобритании и ЮАР нового штамма коронавируса и прекращения воздушного сообщения между ними и Конфедерацией сотни резидентов этих стран остались в Швейцарии, не зная, что будет дальше. Вчера были совершены первые авиарейсы с целью доставить иностранцев в их государства. На обратном пути в альпийскую республику на борт таких самолетов разрешается брать только резидентов Швейцарии и Лихтенштейна. Конфедерация не будет требовать от них сдавать тесты на коронавирус, но не исключено, что такое условие поставят кантоны или администрации аэропортов.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Праздники с ограничениями

Напомним, что число собравшихся за праздничным столом не должно превышать 10 человек, в случае нарушения каждому участнику вечеринки может быть выписан штраф в размере от 100 до 250 франков, а организатору ужина – до 500 франков. Каким образом полиция узнает о нарушении, неизвестно, поскольку блюстителей порядка в стране явно недостаточно, чтобы контролировать соблюдение этого правила. Кроме того, стратегия стражей закона в этом случае зависит от конкретного кантона: в Юра, например, сотрудники полиции не намерены стучаться в двери и считать собравшихся за столом.

Действующие ограничения повлияли и на количество отправляемых посылок. Весной этого года объем работы сотрудников швейцарской почты вырос на 33%, а число отправлений перед Рождеством увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Специалистам пришлось работать более 50 часов в неделю, для исправления ситуации за период с мая этого года руководство наняло 800 временных сотрудников.